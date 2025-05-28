Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 166
А как они рисуют стрелки без графических объектов?
Добавил к предыдущему комментарию сноску - перечитайте.
Рисует примерно так, и это не графический объект:
А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?
перечитайте.
Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1", 0, 1); Print(b0); ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет.
А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?
Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1", 0, 1); Print(b0); ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет.
Ничего более сказать не могу, может кто другой подскажет.
А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?
Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1", 0, 1); Print(b0); ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет.
Так у вас же критическая ошибка в индикаторе BiforexV1 USDCHF, H1: выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4 в строке 213, в позиции курсора 19.
Индикатор при этом прекращает свою работу.
Я так понял, что если указать входные параметры в iCustom(...), то ошибки нет, но вылазит другая проблема
Я так понял, что если указать входные параметры в iCustom(...), то ошибки нет, но вылазит другая проблема
А при параметрах по умолчанию вылет за пределы массива? Ну так то ж тоже ведь ошибка.
А как может быть выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4 если нет исходника?
скорее всего он зациклен без проверки на прерывание. ранее такое наблюдалось с этим советником? исходники показать есть возможность?
ранее не наблюдалось... исходников нет..платная штука (
всего лишь одной функцией OrderSend().
Вернее OrderSend() откроет ордер но цена стопа и профита будет отсутствовать в этом ордере.
Этот ордер в последующих строках кода необходимо модифицироватьс помощью OrderModify() и добавить в ордер стоп и профит.
времени но никак не могу найти информацию об этом.
Вроде бы определённую страховку может сделать функция безубытка и то в случае если цена пошла в прибыль
а если цена пошла в убыток а стопа просто нет?
Вы не указали какая вам нужна "страховка".