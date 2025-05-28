Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 166

Andrey Sokolov:

А как они рисуют стрелки без графических объектов?

Добавил к предыдущему комментарию сноску - перечитайте.

Рисует примерно так, и это не графический объект:

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
 
Vitaly Muzichenko:

Рисует примерно так, и это не графический объект:

А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?

перечитайте.

Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров     b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1",   0, 1);        Print(b0);     ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет. 


 
Andrey Sokolov:

А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?

перечитайте.

Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров     b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1",   0, 1);        Print(b0);     ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет. 

Ничего более сказать не могу, может кто другой подскажет.

 
Andrey Sokolov:

А можно ли в таком случае значение с отрисованного получить?

перечитайте.

Перечитал, на тот случай не похоже, при отсутствии параметров     b0 = iCustom(NULL, 0, "BiforexV1",   0, 1);        Print(b0);     ошибок на каждом тике не пишет, но и никакого результата нет. 


Так у вас же критическая ошибка в индикаторе BiforexV1 USDCHF, H1: выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4 в строке 213, в позиции курсора 19.

Индикатор при этом прекращает свою работу.

 
Artyom Trishkin:

Так у вас же критическая ошибка в индикаторе BiforexV1 USDCHF, H1: выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4 в строке 213, в позиции курсора 19.

Индикатор при этом прекращает свою работу.

Я так понял, что если указать входные параметры в iCustom(...), то ошибки нет, но вылазит другая проблема

 
Vitaly Muzichenko:

Я так понял, что если указать входные параметры в iCustom(...), то ошибки нет, но вылазит другая проблема

А при параметрах по умолчанию вылет за пределы массива? Ну так то ж тоже ведь ошибка.

 
Artyom Trishkin:

Так у вас же критическая ошибка в индикаторе BiforexV1 USDCHF, H1: выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4 в строке 213, в позиции курсора 19.

Индикатор при этом прекращает свою работу.

А как может быть выход за пределы массива в файле BiforexV1.mq4  если нет исходника?

 
Nikolay Khrushchev:

скорее всего он зациклен без проверки на прерывание. ранее такое наблюдалось с этим советником? исходники показать есть возможность?

ранее не наблюдалось... исходников нет..платная штука (

 
Всем Доброго времени суток!
Вопрос к программистам .
Подскажите пожалуйста!
У некоторых брокеров невозможно открыть ордер по рынку с ценой тейкпрофита и ценой стоплосса

всего лишь одной функцией OrderSend().

Вернее OrderSend() откроет ордер но цена стопа и профита будет отсутствовать в этом ордере.

Этот ордер в последующих строках кода необходимо модифицироватьс помощью OrderModify() и добавить в ордер стоп и профит.


Так вот вопрос в том, кто и как обрабатывает или страхует  в функции покупки или продажи случай 
когда например OrderSend() отработала а OrderModify() по каким то причинам не сработала и в рынке
оказался открытый ордер без стопа и профита ?

Как страховаться от такого случая и/или как его обработать?
Подскажите пожалуйста.
Можно на словах,можно ткнуть где читать или лежит код ибо потратил достаточно 

времени но никак не могу найти информацию об этом.

Вроде бы  определённую страховку может сделать функция безубытка и то в случае если цена пошла в прибыль

а если цена пошла в убыток а стопа просто нет?

Заранее благодарен за ответ!
 
Northwest:

Как страховаться 

Вы не указали какая вам нужна "страховка". 

