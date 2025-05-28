Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 282
Что значит с учётом разнонаправленных позиций? И что значит тралить всю сетку? У меня есть разные тралы, ток не пойму что именно нужно. Смотри что есть:
Есть несколько разнонаправленных позиций, соответственно с разным объёмом
Серый маркер - общий безубыток всей серии, вот от него и нужно тралить всю серию позиций, а не отдельно Buy и Sell
Всё точно также как и с простым тралом Buy или Sell, но только на все позиции одновременно Buy и Sell
Глянь в личку.
Имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал в визуальном режиме с другими (моими) настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы стартовал с моей настройкой окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...Тыкните носом, если уже обсуждался этот вопрос.
Вот смотрите, рынок закрыт, советник на Таймере, как узнать что рынок закрыт и не мучать сервер ?
MT4 и MT5 решения.
самое простое массив последних цен, и сравнивать на каждом проходе, перед торговой частью
static doble LastAsk[TRADE_SYMBOLS];
массив даже не нужен, только на текущий символ получается
или
пример из справки МТ5 - tm.day_of_week и в input выбирать где робот торгует
что-то
TimeTradeServer() - SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TIME) >= MaxIdle ?
то есть если тиков нет больше MaxIdle секунд, то или рынок закрыт или в принципе делать ничего нельзя (связь отвалилась или вот-вот случится нехорошее)
Попробую, но странно, что нет ошибки.
Странно что нет штатной функции, а она не менее важна, чем OrderModify();
Но если тики есть, нет гарантии, что торги открыты. Снятие заявок при остановленных торгах тоже может генерить тики.