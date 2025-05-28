Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 282

Vitaly Murlenko #:

Что значит с учётом разнонаправленных позиций? И что значит тралить всю сетку? У меня есть разные тралы, ток не пойму что именно нужно. Смотри что есть:

Есть несколько разнонаправленных позиций, соответственно с разным объёмом

Серый маркер - общий безубыток всей серии, вот от него и нужно тралить всю серию позиций, а не отдельно Buy и Sell

Всё точно также как и с простым тралом Buy или Sell, но только на все позиции одновременно Buy и Sell


 
Глянь в личку.

 
alextron5 #:

Имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал в визуальном режиме с другими (моими) настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы стартовал с моей настройкой окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...Тыкните носом, если уже обсуждался этот вопрос.

Есть имя специальное для шаблона, именно для тестера
 

Вот смотрите, рынок закрыт, советник на  Таймере, как узнать что рынок закрыт и не мучать сервер ?

MT4 и MT5 решения.


 
Кода ошибки ^^^ нет, и ограничивать торговлю по выходным не реально, так как торгуют криптой когда рынок всегда открыт.
 
Volodymyr Zubov #:

самое простое массив последних цен, и сравнивать на каждом проходе, перед торговой частью

static doble LastAsk[TRADE_SYMBOLS];

массив даже не нужен, только на текущий символ получается

или

пример из справки МТ5 - tm.day_of_week и в input выбирать где робот торгует

MqlDateTime tm={}; 
   datetime    time1=TimeCurrent();    // первая форма вызова: время последней котировки по одному из символов в окне "Обзор рынка" 
   datetime    time2=TimeCurrent(tm);  // вторая форма вызова: время последней котировки по одному из символов в окне "Обзор рынка" с заполнением структуры MqlDateTime 
    
//--- выведем в журнал результат получения даты/времени и заполнения структуры соответствующими данными 
   PrintFormat("Tick time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)", 
               (string)time1, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week, EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
 
Volodymyr Zubov #:

что-то

TimeTradeServer() - SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TIME) >= MaxIdle ?

то есть если тиков нет больше MaxIdle секунд, то или рынок закрыт или в принципе делать ничего нельзя (связь отвалилась или вот-вот случится нехорошее)

 
Попробую, но странно, что нет ошибки.
 
Volodymyr Zubov #:
Попробую, но странно, что нет ошибки.

Странно что нет штатной функции, а она не менее важна, чем OrderModify();

 
Maxim Kuznetsov #:

что-то

TimeTradeServer() - SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TIME) >= MaxIdle ?

то есть если тиков нет больше MaxIdle секунд, то или рынок закрыт или в принципе делать ничего нельзя (связь отвалилась или вот-вот случится нехорошее)

Но если тики есть, нет гарантии, что торги открыты. Снятие заявок при остановленных торгах тоже может генерить тики.

