Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 50
Можно самому что-то подкрутить чтобы новые графики открывались без сетки и с свечками.
Правильно ли построен цикл по подсчету ордеров, и если не правильно, обьясните как должно быть? потому что мне кажется они попросту не считаются
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderMagicNumber()==magic) // Если наш Меджик
{
if(OrderType()==OP_BUY) sdel_b++; // Считаем баи
if(OrderType()==OP_SELL) sdel_s++; // Считаем селы
if(OrderType()==OP_BUYSTOP) otl_b++; // Считаем отложенные байстопы
if(OrderType()==OP_SELLSTOP) otl_s++; // Считаем отложенные селлстопы
}
}
}
И еще вопрос. Почему отложенные ордера выставляются неограниченно (ошибка 148 - Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером), когда в условии на открытие не должно быть ордера
if (OrdersTotal()==0);
{
OrderSend (Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,Vhod1,20,SL2,TP,NULL,magic,0,clrNONE); //ставим отложки
OrderSend (Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Vhod2,20,SL,TP2,NULL,magic,0,clrNONE); //
}
это весь код, оставил минимум, т.к. непонятно почему так может быть
Весь код - это код, который компилируется и запускается. И пользуйтесь Ctrl+Alt+M, пожалуйста.
Цикл, в принципе, рабочий, но не видя полный код, нельзя сказать, откуда проблемы.
Здравствуйте, может здесь кто-нибудь поможет: нужна замена FileWrite() через winapi
{
/*int hFile = FileOpen("WriteFileUsingWinAPI.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE);
FileWrite(hFile, "Testing write outside MT4 directory \r\nSecond Line \r\nThird Line \r\n 4 string \r\n 5 строка");*/
int hFile = CreateFileW(FileName,GENERIC_WRITE,_FILE_SHARE_READ,0,CREATE_ALWAYS,0,0);
if(hFile!=_INVALID_HANDLE)
{
Print("File created.");
int BytesWritten[1];
BytesWritten[0]=0;
uchar arr[];
string Buffer="Testing write outside MT4 directory \r\nSecond Line \r\nThird Line \r\n 4 string \r\n 5 строка";
StringToCharArray(Buffer, arr);
int FileLength = 2*ArraySize(arr);
WriteFile(hFile,Buffer,FileLength,BytesWritten,0);
if(FileLength==BytesWritten[0])
Print("File written successfully.");
else
Print("Write Failed");
// WriteToFile(hFile,"first");
CloseHandle(hFile);
}
else
Print("Create File Failed",hFile);
CloseHandle(hFile);
return(0);
}
вроде бы текст записывается, но при открытии файла в WinHex вот такая разница:
что не так? внизу весь файл в папку \Scripts
не могу активировать торговлю пары доллар рубль на мт4 как её сделать активной?
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про свойство #property strict ?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про свойство #property strict ?
В справке по языку MQL4. А что там непонятного?