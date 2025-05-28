Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 50

Можно самому что-то подкрутить чтобы новые графики открывались без сетки и с свечками.
Андрей:
Можно самому что-то подкрутить чтобы новые графики открывались без сетки и с свечками.
Шаблон создайте какой вид вы хотите что бы открывались новые графики и сохраните его с названием default
 

Правильно ли построен цикл по подсчету ордеров, и если не правильно, обьясните как должно быть? потому что мне кажется они попросту не считаются

for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)

    {

    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))

       {

       if(OrderMagicNumber()==magic) // Если наш Меджик

          {

          if(OrderType()==OP_BUY)  sdel_b++; // Считаем баи

          if(OrderType()==OP_SELL) sdel_s++; // Считаем селы

          if(OrderType()==OP_BUYSTOP) otl_b++; // Считаем отложенные байстопы

          if(OrderType()==OP_SELLSTOP) otl_s++; // Считаем отложенные селлстопы

          }

       }

    } 

И еще вопрос. Почему отложенные ордера выставляются неограниченно (ошибка 148 - Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером), когда в условии на открытие не должно быть ордера

 if (OrdersTotal()==0); 

       {

       OrderSend (Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,Vhod1,20,SL2,TP,NULL,magic,0,clrNONE);     //ставим отложки

       OrderSend (Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Vhod2,20,SL,TP2,NULL,magic,0,clrNONE);    //

       } 

это весь код, оставил минимум, т.к. непонятно почему так может быть

 
wishmast:

Правильно ли построен цикл по подсчету ордеров, и если не правильно, обьясните как должно быть? потому что мне кажется они попросту не считаются

это весь код, оставил минимум, т.к. непонятно почему так может быть

Весь код - это код, который компилируется и запускается. И пользуйтесь Ctrl+Alt+M, пожалуйста.

Цикл, в принципе, рабочий, но не видя полный код, нельзя сказать, откуда проблемы.

 
не могу активировать торговлю пары доллар рубль на мт4 как её сделать активной?
Здравствуйте, может здесь кто-нибудь поможет: нужна замена FileWrite() через winapi

 

int start()
  {
    /*int hFile = FileOpen("WriteFileUsingWinAPI.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE);
    FileWrite(hFile, "Testing write outside MT4 directory \r\nSecond Line \r\nThird Line \r\n 4 string \r\n 5 строка");*/
    int hFile = CreateFileW(FileName,GENERIC_WRITE,_FILE_SHARE_READ,0,CREATE_ALWAYS,0,0);    
    if(hFile!=_INVALID_HANDLE)
    {
      Print("File created.");
      int BytesWritten[1];
      BytesWritten[0]=0;
      uchar arr[];
      string Buffer="Testing write outside MT4 directory \r\nSecond Line \r\nThird Line \r\n 4 string \r\n 5 строка";
      StringToCharArray(Buffer, arr);     
      int FileLength =  2*ArraySize(arr);
      WriteFile(hFile,Buffer,FileLength,BytesWritten,0);
      if(FileLength==BytesWritten[0]) 
        Print("File written successfully.");
      else
        Print("Write Failed");
        
    // WriteToFile(hFile,"first");

     CloseHandle(hFile);
    }
    else
      Print("Create File Failed",hFile);
      CloseHandle(hFile);
    return(0);
  }

 вроде бы текст записывается, но при открытии файла в WinHex вот такая разница:

 

 

 

 что не так? внизу весь файл в папку \Scripts


WriteFileUsingWinAPI.mq4  5 kb
 
925016189:
не могу активировать торговлю пары доллар рубль на мт4 как её сделать активной?
Сменив ДЦ. От них зависит, на каком инструменте торговать можно.
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про свойство #property strict ?
 
Leo59:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про свойство #property strict ?
В справке по языку MQL4. А что там непонятного?
 
Vitalie Postolache:
В справке по языку MQL4. А что там непонятного?
Спасибо!
