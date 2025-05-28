Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 207
В документаций читал если подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории, то prev_calculated будет установлено в нулевое значение, но о том что rates_total может уменьшается не упомянуто.
Это нормально если rates_total уменьшается?
Нормально.
Ясно, спасибо!
Здравствуйте.Помогите разобратся почему не могу скомпилировать советник.Написал но не уверен что правельно.Спосибо
При перетаскивании уровней SL и TP бывает так, что размер убытка/прибыли закрыт свечами и прочитать его невозможно:
Можно ли настроить отображение этой информации у правого края графика?
Галочку "График сверху" снимите
Здравствуйте разработчики! Вот обрадовался к такому бесплатному добру, но напрасно, скрипт не обновляется автоматический, написал автору, не отвечает, вообще возможна доработка и в какую цену обойдется??
вот с правками будет работать как индикатор и автоматически обновляться