В документаций читал если подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории, то prev_calculated будет установлено в нулевое значение, но о том что rates_total может уменьшается не упомянуто.

Это нормально если rates_total уменьшается? 

2020.06.26 23:23:10.406 WW_Semi_V1 GBPNZD,M1: -9856- prev_calculated: 71073  rates_total: 71074
2020.06.26 23:46:01.601 WW_Semi_V1 GBPNZD,M1: -9856- prev_calculated: 0  rates_total: 70969
 
Nauris Zukas:

Нормально. 
 
Maxim Kuznetsov:
Нормально. 

Ясно, спасибо!

 

Здравствуйте.Помогите разобратся почему не могу скомпилировать советник.Написал но не уверен что правельно.Спосибо

int start
{
    if(OrdersTotal()==0);
        {
        if(Bid>MODE_SMA);
            {
            OrderSend (Symbol(),OP_SELLSTOP,0.1,Ask,3,Bid-150*Point,Bid+150*Point,clrRed);
            }
        if(Ask<MODE_SMA);
            {
            OrderSend (Symbol(),OP_BUYSTOP,0.1,Ask,3,Bid-150*Point,Bid+150*Point,clrBlue);
            }
         }
return(INIT_SUCCEEDED) ;
}
 

При перетаскивании уровней SL и TP бывает так, что размер убытка/прибыли закрыт свечами и прочитать его невозможно:


Можно ли настроить отображение этой информации у правого края графика?

 
Галочку "График сверху" снимите
 
Artyom Trishkin:
Галочку "График сверху" снимите
Она отключена
 
Здравствуйте разработчики! Вот обрадовался к такому бесплатному добру, но напрасно, скрипт не обновляется автоматический, написал автору, не отвечает, вообще возможна доработка и в какую цену обойдется??
Файлы:
spread_and_pip_cost_checker.mq4  2 kb
 
вот с правками будет работать как индикатор и автоматически обновляться

 
Здравствуйте, я получил такое сообщение
(Нам необходимо выполнить дополнительную проверку вашей учетной записи. Это стандартная процедура, предназначенная для обеспечения безопасности всех участников MQL5.community.
В настоящее время от вас не требуется никаких действий. Пожалуйста, подождите, пока проверка не будет завершена. До тех пор возможность вывода средств ограничена.
Приносим извинения за неудобства.)
  И мой аккаунт был недоступен в течение месяца
Любой может помочь мне
