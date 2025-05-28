Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 88
Здравствуйте. Как получить текущий профит/убыток по текущему открытому ордеру?
Пробую
- возвращает только положительный, профит, если позиция в минусе в моменте, убыток не показывает.
P.S. В истории ордеров OrderProfit() показывает и минус.
касательно текущего профита по ордеру (не наiел инициатора поста)
Рассчитываете, какую часть убытка закроет ордер с лотом, равным OrderLots(). Открывает ордер с лотом, равным OrderLots(), деленным на полученную величину.
Иными словами, если OrderLots() закроет 0.5 убытка, открываете ордер с лотом OrderLots()/0.5 = OrderLots()*2.
Если OrderLots() дважды закроет убыток, используете OrderLots() / 2
Рассчитываете, какую часть убытка закроет ордер с лотом, равным OrderLots(). Открывает ордер с лотом, равным OrderLots(), деленным на полученную величину.
я по четверке спросить
у всех в настройках графиков ограничения стоят в 3000 пипсов, или у кого-нибудь вообще маштабирование по вертикали работает ?
вот скрин
Применение "зацикленных программ"
Объясните, пожалуйста, плюсы и минусы. Это лучше чем ждать нового тика от start()? Возрастает ли скорость реакции на новый тик у такой обработки?
start()
{
while(!IsStopped())
{
RefreshRates();
//...
Sleep(5);
}
return;
}
while(!IsStopped())
{
RefreshRates();
//...
Sleep(5);
}