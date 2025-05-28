Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 165
по всякому и с командной строки и с ключом ауто, сам не понимаю почему так, устанавливается как портативная версия почему то....
Проверьте настройки uac
СПАСИБО!!! Да был отключен контроль учетных записей
Приветствую
Пытаюсь получить данные со "стрелочного" индикатора BiforexV1, который сам использует еще три индикатора. Второй из них, в настройках не используем.
Параметры индикатора взяты из того что пишет тестер
но пишет нули и при остановке тестирования на графике нет индикатора. При попытке подключить к графику через несколько секунд пишет
Рад помочь девушке. Попробуйте не задавать параметры, они возьмутся по умолчанию с индикатора, и посмотрите результат. Но скорее всего дело в большом потреблении ресурсов самим индикатором, а вы его вызываете аж 5 раз
Спасибо что не прошли мимо. Параметры по умолчанию не подходят тк нужно отключить второй из трех используемых этим индикатором других индикаторов, при таком варианте индикатор не дает сигналов. При прописывании только этого параметра, пишет ошибку
BiforexV1 USDCHF,H1: array out of range in 'BiforexV1.mq4' (213,19).
Пытался другим образом решить вопрос через параметры графических объектов, может подскажете?
Спрашивал в соседней ветке.
на графите стрелки есть, а в меню списка объектов нет, и советник считающий объекты на графике тоже пишет 0. Это как сделано, и как к их параметрам получить доступ?
Стрелки рисуют буфера индикаторов, поэтому это не "графический объект"
По настойкам тогда ничего не сделать более, видимо проблема в большом потреблении ресурсов самим индикатором, а вы его вызываете аж 5 раз
Это ошибка при вызове его один раз.
Возможно вносите не верный тип, в индикаторе он int, в вы пишете bool. Пересмотрите внимательнее
P.S. Был у меня случай, просидел с ним пол-дня, если-бы пил, то выпил-бы наверное за это время бутылок 5-7 пива)
В индикаторе какой-то осёл прописал таймфрейм в стринг: "input string tf = PERIOD_H4", ну а Я прописал как положено: iCustom(NULL, 0, PERIOD_H4, 0, 1);
В итоге тест советника был нереально долгим, и без сигналов, оказалось нужно прописать так: iCustom(NULL, 0,"PERIOD_H4", 0, 1); и проблема решилась
Возможно вносите не верный тип, в индикаторе он int, в вы пишете bool. Пересмотрите внимательнее
Тут нет ошибки, если это вообще так возможно, передавать один или не все параметры.
А как они рисуют стрелки без графических объектов?