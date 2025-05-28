Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 159
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ прошу вашей помощи подправить данный советник.
1.Открытие ордеров автоматически.
2.При достижении + открывает ордер в туже сторону с начальным лотом.
3.При достижении - переворачивает ордер (открывает ордер в сторону в которую был получен - ).
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой:
1) Тестил в МТ4 сооветника. В журнале появились ошибки Error to order modify1. Что является причиной ошибки Error to order modify1 и как её исправить?
2) Не получается установить и запустить советника. Переношу советника в окно графика и он либо не закрепляетя в правом верхнем углу, либо закрепляется, но не запускается. Вместо колобка, прямоугольник! (см. скрин)
3) Как правильно устанавливать МТ4 в ОС РОСА (люникс)? У меня МТ4 установлен на c/Program Files (x86)/MT4 . Нужно ли копировать файлы из c/Program Files (x86)/MT4 в c/users/xxl/AppData/ и в _c/users/xxl/Application Data/MetaQuotes/? Если да, то какие файлы помещать в папки LocalLow и Roaming и какие в папки Terminal и WebInstall?
Благодарю за развёрнутый ответ! )
Привет всем. Суть в следующем. Есть точка пересечения аллигатора N-ым баром. Нужно найти угол между аллигатором и, например, лоу 1-ого бара от точки данного пересечения. Трудность в том, что имеем две не совместимые величины - количество баров и цену. Хотел, как предлагалось кем-то, плясать от размера клетки на графике. Но если от изменения масштаба количество баров в клетке пропорционально, то у цены нет такой пропорции.
Исходя из выше изложенного у меня два вопроса:
1. Может кто встречал или знает решение данной задачи.
2. Работает ли советник с каким-то определенным масштабом графика, или чисто с ценой?
Еще замечание разработчикам.
Документация на языковую конструкцию typedef (как, собственно, и сама работа typedef) вызывает недоумение.
typedef char My_Char; - не компилируется.
Из документации: "Ключевое слово typedef в языке C++ позволяет создавать пользовательские типы данных .....". Простите, но ЗАЧЕМ делать в документации на MQL отсылку к C++, если фактически в MQL реализовано только объявление указателей на функцию?
В MQL4/5 typedef кастрирован и служит только для объявления указателей на функции, больше ни к чему не пригоден.
Привет всем!
простой советник, вообще простой,что то не так, выдаёт ошибку... хочу потом прицепить трал к нему а он даже не открывает... пишет - return value of 'OrderSend' should be checked
почему он проверять ещё отправляет??? что не так то??? похоже что программисты и те кто шарит задрались тут помогать всем.... жаль (((
https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=TT#en/ru/return%20value%20of%20'OrderSend'%20should%20be%20checked
спасибо это в курсе... с низу как раз переведенный вопрос я и задал... не то что он пишет интересно.. а почему? что в коде то не так??? что я не так написал то???
Artyom Trishkin, 2018.11.23 23:54
Что с чем сравниваете?
Если 0 > 0 и 0 > 0 и 0 > 0