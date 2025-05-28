Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 47

Sergey Gritsay:
Выкладывайте весь код, по кускам трудно понять где вы допускаете ошибки
а это и есть весь код
 
Andrey Sokolov:

Прриветствую. Всех с НГ!

Бывает при попытке оптимизации какого-либо советника после выполнения результаты и график оптимизации пустые а в журнале запись:

There were 2 passes done during optimization, 2 results have been discarded as insignificant  (Были 2 проходит сделано в процессе оптимизации, 2 результаты были отброшены как незначительное) (2 - к примеру)

убрать галку "генетический алгоритм" при этом не помогает. Я понимаю что тестеру таки результаты кажутся незначительными, но как увидеть то что есть? И это при том что советник за период, при тестировании, за тот-же период (год) не сливает а гоняет +/- 20%. 

снимите галочку


 
Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с возможностями  MetaTrader 4 MultiTerminal ?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Их нет. Мультитерминал давно не поддерживается.
 

Здравствуйте, с Новым годом всех!

 вопрос по уровням фибо, когда кидаю на график, в настройках меняю уровни(удаляю лишние, добавляю свои), и нажимаю "ОК", все равно добавляются все уровни которые были по умолчание, плюс мои, это дико мешает, не знаю что с этим делать, кто сталкивался, как решить???

 
Vitalie Postolache:
Значит мне вчера соврали, прислав письмо?

 

 
Vitaly Muzichenko:

Ну установите и поделитесь впечатлениями. Может какие-то конторы и правда ещё предоставляют его, но это не гарантирует возможность полноценной работы с любым счётом.

Хотя, с мультитермналом и раньше ограничения были, так что, может ничего и не поменялось. Мне лично не понравилось, да и счетов столько нет, чтобы необходимость в нём возникла. 

Не знаю, кто его дальше развивает и поддерживает, раз метаквоты этого не делают.
 
Vitalie Postolache:

Я тоже точно такое-же письмо получил, и поэтому, заинтересовался. Но, раз метаквоты не поддерживают, видимо, не стОит связываться.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Может наоборот к лучшему, а то вон до 1031 поддержали так, что хоть на другую платформы переходи. А так всё отменно работало в 1010
 
Yousufkhodja Sultonov:
Просто раньше не было сервиса сигналов, так что управление большим количеством счетов (МАМ) только так можно было реализовать. Или копировшиками, но в МТ4 до 600 билда это было более сложной задачей. Сейчас - сигналами и копировщиками, которые под силу уже почти каждому реализовать средствами MQL.
