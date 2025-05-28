Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 47
Выкладывайте весь код, по кускам трудно понять где вы допускаете ошибки
Прриветствую. Всех с НГ!
Бывает при попытке оптимизации какого-либо советника после выполнения результаты и график оптимизации пустые а в журнале запись:
There were 2 passes done during optimization, 2 results have been discarded as insignificant (Были 2 проходит сделано в процессе оптимизации, 2 результаты были отброшены как незначительное) (2 - к примеру)
убрать галку "генетический алгоритм" при этом не помогает. Я понимаю что тестеру таки результаты кажутся незначительными, но как увидеть то что есть? И это при том что советник за период, при тестировании, за тот-же период (год) не сливает а гоняет +/- 20%.
снимите галочку
Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с возможностями MetaTrader 4 MultiTerminal ?
Здравствуйте, с Новым годом всех!
вопрос по уровням фибо, когда кидаю на график, в настройках меняю уровни(удаляю лишние, добавляю свои), и нажимаю "ОК", все равно добавляются все уровни которые были по умолчание, плюс мои, это дико мешает, не знаю что с этим делать, кто сталкивался, как решить???
Их нет. Мультитерминал давно не поддерживается.
Значит мне вчера соврали, прислав письмо?
Ну установите и поделитесь впечатлениями. Может какие-то конторы и правда ещё предоставляют его, но это не гарантирует возможность полноценной работы с любым счётом.
Хотя, с мультитермналом и раньше ограничения были, так что, может ничего и не поменялось. Мне лично не понравилось, да и счетов столько нет, чтобы необходимость в нём возникла.Не знаю, кто его дальше развивает и поддерживает, раз метаквоты этого не делают.
Я тоже точно такое-же письмо получил, и поэтому, заинтересовался. Но, раз метаквоты не поддерживают, видимо, не стОит связываться.
Я тоже точно такое-же письмо получил, и поэтому, заинтересовался. Но, раз метаквоты не поддерживают, видимо, не стОит связываться.