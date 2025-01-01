Ошибки компиляции
MetaEdtior 5, редактор mql5-программ, выдает сообщения об ошибках программы, обнаруженных встроенным компилятором на стадии компиляции. Список этих ошибок приведен ниже в таблице. Для компиляции исходного кода в исполняемый нажмите F7. Программы с ошибками не могут быть скомпилированы, пока ошибки, указанные компилятором, не будут устранены.
|
Номер
|
Описание
|
Ошибка чтения файла
|
Ошибка открытия *.EX5 файла для записи
|
Недостаточно свободной памяти для завершения компиляции
|
Нераспознанная компилятором пустая синтаксическая единица
|
Некорректное имя файла в #include
|
Ошибка доступа к файлу в #include (возможно файл не существует)
|
Неподходящее имя для #define
|
Неизвестная команда препроцессора (допустимы #include,#define,#property,#import)
|
Неизвестный для компилятора символ
|
Функция не реализована (описание есть, тела нет)
|
Пропущена двойная кавычка (")
|
Пропущена открывающая угловая скобка (<) или двойная кавычка (")
|
Пропущена одинарная кавычка (')
|
Пропущена закрывающая угловая скобка ">"
|
Не указан тип в объявлении
|
Нет оператора возврата return или имеется не во всех ветках выполнения
|
Ожидалась открывающая скобка параметров вызова
|
Ошибка записи EX5
|
Некорректный доступ к элементу массива
|
Функция не имеет тип void и оператор return должен вернуть значение
|
Некорректное объявление деструктора
|
Отсутствует двоеточие ":"
|
Переменная уже объявлена
|
Переменная с таким идентификатором уже объявлена
|
Имя переменной слишком длинное (>250 символов)
|
Структура с таким идентификатором уже определена
|
Структура не определена
|
Член структуры с таким именем уже определен
|
Нет такого члена структуры
|
Нарушена парность квадратных скобок
|
Ожидается открывающая круглая скобка "("
|
Несбалансированные фигурные скобки ( отсутствует "}" )
|
Сложно для компиляции (слишком большое ветвление, внутренний стек уровней переполнен)
|
Ошибка открытия файла на чтение
|
Недостаточно памяти для загрузки исходного файла в память
|
Ожидается переменная
|
Ссылка не может быть инициализирована
|
Ожидалось присваивание (возникает при объявлении)
|
Ожидается открывающая фигурная скобка "{"
|
Параметр может быть только динамическим массивом
|
Использование типа "void" недопустимо
|
Нет пары для ")" или "]", т.е. отсутствует "(" или "["
|
Нет пары для "(" или "[", т.е. отсутствует ")" или "]"
|
Некорректная размерность массива
|
Слишком много параметров (>64)
|
Этот токен тут не ожидается
|
Недопустимое использование операции (неправильные операнды)
|
Выражение типа void недопустимо
|
Ожидается оператор
|
Неправильное использование break
|
Ожидается точка с запятой ";"
|
Ожидается запятая ","
|
Тип должен быть определен как класс, а не как структура
|
Ожидалось выражение
|
В HEX встречается "не HEX символ" или слишком длинное число (количество цифр > 511)
|
Строка-константа имеет более 65534 символов
|
Определение функции здесь недопустимо
|
Неожиданный конец программы
|
Форвардная декларация для структур запрещена
|
Функция с таким именем уже определена и имеет иной тип возвращаемого значения
|
Функция с таким именем уже определена и имеет иной набор параметров
|
Функция с таким именем уже определена и реализована
|
Перегрузка функции для данного вызова не найдена
|
Функция с возвращаемым значением типа void не может возвращать значение
|
Функция не определена
|
Ожидается значение
|
В выражении case допустимы только целочисленные константы
|
Значение для case в этом switch уже использовано
|
Ожидается целочисленное значение
|
В выражении #import ожидается имя файла
|
Выражения на глобальном уровне не допустимы
|
Пропущена круглая скобка ")" перед ";"
|
Слева от знака равенства предполагается переменная
|
Результат выражения не используется
|
Объявление переменных в case недопустимо
|
Неявное преобразование из строки в число
|
Неявное преобразование числа в строку
|
Неоднозначный вызов перегруженной функции (подходят несколько перегрузок)
|
Недопустимый else без соответствующего if
|
Недопустимый case или default без соответствующего switch
|
Недопустимое использование эллипсиса
|
Инициализирующая последовательность имеет большее количество элементов чем инициализируемая переменная
|
Ожидается константа для case
|
Требуется константное выражение
|
Константная переменная не может быть изменена
|
Ожидается закрывающая скобка или запятая (объявление члена массива)
|
Идентификатор перечисления уже используется
|
Перечисление не может иметь модификаторов доступа (const, extern, static)
|
Член перечисления уже объявлен с другим значением
|
Существует переменная, определенная с таким же именем
|
Существует структура, определенная с таким же именем
|
Ожидается имя члена перечисления
|
Ожидается целочисленное выражение
|
Деление на ноль в константном выражении
|
Неверное количество параметров в функции
|
Параметром по ссылке должна быть переменная
|
Ожидается переменная такого же типа для передачи по ссылке
|
Константная переменная не может быть передана по неконстантной ссылке
|
Требуется целочисленная положительная константа
|
Ошибка доступа к защищенному члену класса
|
Импорт уже определен по другому пути
|
Исполняемый файл не создан
|
Для индикатора не найдена точка входа 'OnCalculate'
|
Оператор continue может быть использован только внутри цикла
|
Ошибка доступа к private(закрытому) члену класса
|
Метод структуры или класса не объявлен
|
Ошибка доступа к private(закрытому) методу класса
|
Копирование структур с объектами недопустимо
|
Выход индекса за границы массива
|
Недопустима инициализация массивов в объявлении структуры или класса
|
Конструктор класса не может иметь параметров
|
Деструктор класса не может иметь параметров
|
Метод класса или структуры с таким именем и параметрами уже объявлен
|
Ожидается операнд
|
Метод класса или структуры с таким именем есть, но с другими параметрами (объявление!=реализация)
|
Импортируемая функция не описана
|
Функция ZeroMemory() не применима для классов с защищенными членами или наследованием
|
Неоднозначный вызов перегруженной функции (точное совпадение параметров для нескольких перегрузок)
|
Ожидается имя переменной
|
Ссылку нельзя объявить в этом месте
|
Уже используется в качестве имени перечисления
|
Ожидается класс или структура
|
Нельзя вызывать delete для удаления массива
|
Ожидается оператор ' while '
|
В delete должен быть указатель
|
default для этого switch уже есть
|
Синтаксическая ошибка
|
Escape-последовательность может встретиться только в строках ( начинается с '\' )
|
Требуется массив – квадратная скобка '[' не относится к массиву либо в качестве параметра-массива подают не массив
|
Не может быть инициализировано посредством инициализирующей последовательности
|
Импорт не определен
|
Ошибка оптимизатора на синтаксическом дереве
|
Объявлено слишком много структур (упростите программу)
|
Преобразование параметра недопустимо
|
Некорректное использование оператора delete
|
Нельзя объявить указатель на ссылку
|
Нельзя объявить ссылку на ссылку
|
Нельзя объявить указатель на указатель
|
Недопустимо объявление структуры в списке параметров
|
Недопустимая операция приведения типов
|
Указатель можно объявить только для класса или структуры
|
Необъявленный идентификатор
|
Ошибка оптимизатора исполняемого кода
|
Ошибка генерации исполняемого кода
|
Недопустимое выражение для оператора switch
|
Переполнение пула строковых констант, упростите программу
|
Невозможно преобразовать к перечислению
|
Нельзя использовать virtual для данных (членов класса или структуры)
|
Нельзя вызвать защищенный метод класса
|
Переопределяемая виртуальная функция возвращает другой тип
|
Класс нельзя наследовать от структуры
|
Структуру нельзя наследовать от класса
|
Конструктор не может быть виртуальным (спецификатор virtual недопустим)
|
Структура не может иметь виртуальных методов
|
Функция должна иметь тело
|
Перегрузка системных функций (функций терминала) запрещена
|
Спецификатор const недопустим для функций, не являющихся членом класса или структуры
|
Нельзя менять члены класса в константном методе
|
Неподходящая инициализирующая последовательность
|
Пропущено значение по умолчанию для параметра (специфика объявления параметров по умолчанию)
|
Переопределение параметра по умолчанию (в объявлении и реализации разные значения)
|
Нельзя вызвать неконстантный метод для константного объекта
|
Для доступа к членам требуется объект (поставлена точка для не класса/структуры)
|
Имя уже объявленной структуры нельзя использовать при объявлении
|
Неразрешенное преобразование (при закрытом наследовании)
|
Структуры и массивы не могут быть использованы в качестве input-переменных
|
Спецификатор const недопустим для конструктора/деструктора
|
Неправильное строковое выражение для типа datetime
|
Неизвестное свойство (#property)
|
Некорректное значение для свойства
|
Некорректный индекс для свойства в #property
|
Пропущен параметр вызова – < func(x,) >
|
Объект должен быть передан по ссылке
|
Массив должен быть передан по ссылке
|
Функция была декларирована как экспортируемая
|
Функция не была декларирована как экспортируемая
|
Экспортировать импортируемую функцию нельзя
|
Импортируемая функция не может иметь такого параметра (нельзя передавать указатель, класс или структуру, содержащую динамический массив, указатель, класс и т.д.)
|
Должен быть класс
|
Секция #import не закрыта
|
Несоответствие типов
|
extern-переменная уже инициализирована
|
Не найдено ни одной экспортируемой функции или стандартной точки входа
|
Явный вызов конструктора запрещен
|
Метод был объявлен константным
|
Метод не был объявлен константным
|
Некорректный размер ресурсного файла
|
Некорректное имя ресурса
|
Ошибка открытия файла ресурса
|
Ошибка чтения файла ресурса
|
Неизвестный тип ресурса
|
Некорректный путь к файлу ресурса
|
Указанное имя ресурса уже используется
|
Ожидались параметры макроса
|
После имени макроса должен быть пробел
|
Ошибка в описании параметров макроса
|
Неверное число параметров при использовании макроса
|
Превышение максимального количества(16) параметров для макроса
|
Макрос слишком сложный, требуется упрощение
|
Параметром EnumToString() может быть только перечисление
|
Имя ресурса слишком длинное
|
Неподдерживаемый формат изображения (допустим только BMP-формат с глубиной цвета 24 или 32 бита)
|
Объявление массива внутри оператора запрещено
|
Функцию можно определить только на глобальном уровне
|
Данное объявление недопустимо для текущей области видимости (области определения)
|
Инициализация статичных переменных значениями локальных недопустима
|
Недопустимое объявление массива объектов, не имеющих конструктора по умолчанию
|
Список инициализации разрешен только для конструкторов
|
Отсутствует определение функции после списка инициализации
|
Список инициализации пуст
|
Инициализация массива в конструкторе запрещена
|
В списке инициализации запрещено инициализировать члены родительского класса
|
Ожидалось выражение целого типа
|
Требуемый объем памяти для массива превышает максимально допустимое значение
|
Требуемый объем памяти для структуры превышает максимально допустимое значение
|
Требуемый объем памяти для переменных, объявленных на глобальном уровне, превышает максимально допустимое значение
|
Требуемый объем памяти для локальных переменных превышает максимально допустимое значение
|
Конструктор не определен
|
Недопустимое имя для файла иконки
|
Не удалось открыть файла иконки по указанному пути
|
Файл иконки некорректен и не соответствует формату ICO
|
Повторная инициализация члена в конструкторе класса/структуры с помощью списка инициализации
|
Инициализация статических членов в списке инициализации конструктора не допускается
|
Инициализация нестатического члена класса/структуры на глобальном уровне запрещена
|
Имя метода класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем члена
|
Имя члена класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем метода
|
Виртуальная функция не может быть объявлена как static
|
Модификатор const недопустим для статической функции
|
Конструктор или деструктор не могут быть статическими
|
Нельзя обращаться к нестатическому члену/методу класса или структуры из статической функции
|
После ключевого слова operator ожидается перегружаемая операция (+,-,[],++,-- и т.д.)
|
Не все операции можно перегружать в MQL5
|
Определение не соответствует объявлению
|
Указано неверное количество параметров для оператора
|
Не обнаружено ни одной функции-обработчика события
|
Методы не могут быть экспортируемыми
|
Нельзя приводить указатель на константный объект к указателю на неконстантный объект
|
Шаблоны классов пока не поддерживаются
|
Перегрузка шаблонов функций пока не поддерживается
|
Невозможно применить шаблон функции
|
Неоднозначный параметр в шаблоне функции (подходят несколько типов параметра)
|
Невозможно определить к какому типу параметра приводить аргумент шаблона функции
|
Неверное количество параметров в шаблоне функции
|
Шаблон функции не может быть виртуальным
|
Шаблоны функций не могут быть экспортированы
|
Нельзя импортировать шаблоны функций
|
Структуры, содержащие объекты, недопустимы
|
Массивы строк и структуры, содержащие объекты, недопустимы
|
Статический член класса/структуры должен быть явно инициализирован
|
Ограничение компилятора: строка не может содержать более 65 535 символов
|
Несогласованные #ifdef/#endif
|
Результатом выполнения функции не может быть объект класса, так как отсутствует конструктор копирования
|
Нельзя использовать нестатические члены и/или методы при инициализации статической переменной
|
OnTesterInit() нельзя использовать без объявления обработчика OnTesterDeinit()
|
Имя локальной переменной совпадает с именем одного из параметров функции
|
Нельзя использовать макросы __FUNCSIG__ и __FUNCTION__ вне тела функции
|
Недопустимый возвращаемый тип. Например, такая ошибка будет выдана для функций, импортированных из DLL, которые возвращают структуру или указатель в качестве результата
|
Ошибка при использовании шаблона
|
Не используется
|
Недопустимый синтаксис при объявлении чисто виртуальной функции, разрешено "=NULL" или "=0"
|
Только виртуальные функции могут быть объявлены со спецификатором чисто виртуальной функции ("=NULL" или "=0")
|
Нельзя создать экземпляр абстрактного класса
|
Для динамического приведения с помощью оператора dynamic_cast типом назначения должен быть указатель на пользовательский тип
|
Ожидается тип "указатель на функцию"
|
Указатели на методы не поддерживаются
|
Ошибка – невозможно определить тип указателя на функцию
|
Приведение типа недоступно из-за закрытого наследования
|
Переменная с модификатором const должна быть проинициализирована при объявлении
|
В интерфейсе могут быть объявлены только методы с публичным доступом
|
Недопустимое вложение интерфейса в другой интерфейс
|
Интерфейс может наследоваться только от другого интерфейса
|
Ожидается интерфейс
|
Интерфейсы поддерживают только публичное наследование
|
Интерфейс не может содержать члены
|
Нельзя создавать объекты интерфейса напрямую, только через наследование
|
Спецификатор нельзя использовать в форвардном объявлении
|
Наследование от данного класса невозможно, так как он объявлен со спецификатором final
|
Нельзя переопределить метод, объявленный со спецификатором final
|
Спецификатор final можно применять только к виртуальным функциям
|
Метод, помеченный спецификатором override, на самом деле не перекрывает никакую функцию базового класса
|
Спецификатор не разрешен в определении функции, только в объявлении
|
Невозможно привести данный тип к указанному
|
Данный тип нельзя использовать для ресурсной переменной
|
Ошибка в файле проекта
|
Не может быть использован в качестве члена union
|
Неоднозначность выбора для данного имени, необходимо явно определить контекст использования
|
Нельзя использовать данную структуру из DLL
|
Нельзя вызывать функцию, помеченную спецификатором delete
|
MQL4 не поддерживается. Для компиляции этой программы используйте MetaEditor, который находится в папке установке вашего терминала MetaTrader 4