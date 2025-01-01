100 Ошибка чтения файла

101 Ошибка открытия *.EX5 файла для записи

103 Недостаточно свободной памяти для завершения компиляции

104 Нераспознанная компилятором пустая синтаксическая единица

105 Некорректное имя файла в #include

106 Ошибка доступа к файлу в #include (возможно файл не существует)

108 Неподходящее имя для #define

109 Неизвестная команда препроцессора (допустимы #include,#define,#property,#import)

110 Неизвестный для компилятора символ

111 Функция не реализована (описание есть, тела нет)

112 Пропущена двойная кавычка (")

113 Пропущена открывающая угловая скобка (<) или двойная кавычка (")

114 Пропущена одинарная кавычка (')

115 Пропущена закрывающая угловая скобка ">"

116 Не указан тип в объявлении

117 Нет оператора возврата return или имеется не во всех ветках выполнения

118 Ожидалась открывающая скобка параметров вызова

119 Ошибка записи EX5

120 Некорректный доступ к элементу массива

121 Функция не имеет тип void и оператор return должен вернуть значение

122 Некорректное объявление деструктора

123 Отсутствует двоеточие ":"

124 Переменная уже объявлена

125 Переменная с таким идентификатором уже объявлена

126 Имя переменной слишком длинное (>250 символов)

127 Структура с таким идентификатором уже определена

128 Структура не определена

129 Член структуры с таким именем уже определен

130 Нет такого члена структуры

131 Нарушена парность квадратных скобок

132 Ожидается открывающая круглая скобка "("

133 Несбалансированные фигурные скобки ( отсутствует "}" )

134 Сложно для компиляции (слишком большое ветвление, внутренний стек уровней переполнен)

135 Ошибка открытия файла на чтение

136 Недостаточно памяти для загрузки исходного файла в память

137 Ожидается переменная

138 Ссылка не может быть инициализирована

140 Ожидалось присваивание (возникает при объявлении)

141 Ожидается открывающая фигурная скобка "{"

142 Параметр может быть только динамическим массивом

143 Использование типа "void" недопустимо

144 Нет пары для ")" или "]", т.е. отсутствует "(" или "["

145 Нет пары для "(" или "[", т.е. отсутствует ")" или "]"

146 Некорректная размерность массива

147 Слишком много параметров (>64)

149 Этот токен тут не ожидается

150 Недопустимое использование операции (неправильные операнды)

151 Выражение типа void недопустимо

152 Ожидается оператор

153 Неправильное использование break

154 Ожидается точка с запятой ";"

155 Ожидается запятая ","

156 Тип должен быть определен как класс, а не как структура

157 Ожидалось выражение

158 В HEX встречается "не HEX символ" или слишком длинное число (количество цифр > 511)

159 Строка-константа имеет более 65534 символов

160 Определение функции здесь недопустимо

161 Неожиданный конец программы

162 Форвардная декларация для структур запрещена

163 Функция с таким именем уже определена и имеет иной тип возвращаемого значения

164 Функция с таким именем уже определена и имеет иной набор параметров

165 Функция с таким именем уже определена и реализована

166 Перегрузка функции для данного вызова не найдена

167 Функция с возвращаемым значением типа void не может возвращать значение

168 Функция не определена

170 Ожидается значение

171 В выражении case допустимы только целочисленные константы

172 Значение для case в этом switch уже использовано

173 Ожидается целочисленное значение

174 В выражении #import ожидается имя файла

175 Выражения на глобальном уровне не допустимы

176 Пропущена круглая скобка ")" перед ";"

177 Слева от знака равенства предполагается переменная

178 Результат выражения не используется

179 Объявление переменных в case недопустимо

180 Неявное преобразование из строки в число

181 Неявное преобразование числа в строку

182 Неоднозначный вызов перегруженной функции (подходят несколько перегрузок)

183 Недопустимый else без соответствующего if

184 Недопустимый case или default без соответствующего switch

185 Недопустимое использование эллипсиса

186 Инициализирующая последовательность имеет большее количество элементов чем инициализируемая переменная

187 Ожидается константа для case

188 Требуется константное выражение

189 Константная переменная не может быть изменена

190 Ожидается закрывающая скобка или запятая (объявление члена массива)

191 Идентификатор перечисления уже используется

192 Перечисление не может иметь модификаторов доступа (const, extern, static)

193 Член перечисления уже объявлен с другим значением

194 Существует переменная, определенная с таким же именем

195 Существует структура, определенная с таким же именем

196 Ожидается имя члена перечисления

197 Ожидается целочисленное выражение

198 Деление на ноль в константном выражении

199 Неверное количество параметров в функции

200 Параметром по ссылке должна быть переменная

201 Ожидается переменная такого же типа для передачи по ссылке

202 Константная переменная не может быть передана по неконстантной ссылке

203 Требуется целочисленная положительная константа

204 Ошибка доступа к защищенному члену класса

205 Импорт уже определен по другому пути

208 Исполняемый файл не создан

209 Для индикатора не найдена точка входа 'OnCalculate'

210 Оператор continue может быть использован только внутри цикла

211 Ошибка доступа к private(закрытому) члену класса

213 Метод структуры или класса не объявлен

214 Ошибка доступа к private(закрытому) методу класса

216 Копирование структур с объектами недопустимо

218 Выход индекса за границы массива

219 Недопустима инициализация массивов в объявлении структуры или класса

220 Конструктор класса не может иметь параметров

221 Деструктор класса не может иметь параметров

222 Метод класса или структуры с таким именем и параметрами уже объявлен

223 Ожидается операнд

224 Метод класса или структуры с таким именем есть, но с другими параметрами (объявление!=реализация)

225 Импортируемая функция не описана

226 Функция ZeroMemory() не применима для классов с защищенными членами или наследованием

227 Неоднозначный вызов перегруженной функции (точное совпадение параметров для нескольких перегрузок)

228 Ожидается имя переменной

229 Ссылку нельзя объявить в этом месте

230 Уже используется в качестве имени перечисления

232 Ожидается класс или структура

235 Нельзя вызывать delete для удаления массива

236 Ожидается оператор ' while '

237 В delete должен быть указатель

238 default для этого switch уже есть

239 Синтаксическая ошибка

240 Escape-последовательность может встретиться только в строках ( начинается с '\' )

241 Требуется массив – квадратная скобка '[' не относится к массиву либо в качестве параметра-массива подают не массив

242 Не может быть инициализировано посредством инициализирующей последовательности

243 Импорт не определен

244 Ошибка оптимизатора на синтаксическом дереве

245 Объявлено слишком много структур (упростите программу)

246 Преобразование параметра недопустимо

247 Некорректное использование оператора delete

248 Нельзя объявить указатель на ссылку

249 Нельзя объявить ссылку на ссылку

250 Нельзя объявить указатель на указатель

251 Недопустимо объявление структуры в списке параметров

252 Недопустимая операция приведения типов

253 Указатель можно объявить только для класса или структуры

256 Необъявленный идентификатор

257 Ошибка оптимизатора исполняемого кода

258 Ошибка генерации исполняемого кода

260 Недопустимое выражение для оператора switch

261 Переполнение пула строковых констант, упростите программу

262 Невозможно преобразовать к перечислению

263 Нельзя использовать virtual для данных (членов класса или структуры)

264 Нельзя вызвать защищенный метод класса

265 Переопределяемая виртуальная функция возвращает другой тип

266 Класс нельзя наследовать от структуры

267 Структуру нельзя наследовать от класса

268 Конструктор не может быть виртуальным (спецификатор virtual недопустим)

269 Структура не может иметь виртуальных методов

270 Функция должна иметь тело

271 Перегрузка системных функций (функций терминала) запрещена

272 Спецификатор const недопустим для функций, не являющихся членом класса или структуры

274 Нельзя менять члены класса в константном методе

276 Неподходящая инициализирующая последовательность

277 Пропущено значение по умолчанию для параметра (специфика объявления параметров по умолчанию)

278 Переопределение параметра по умолчанию (в объявлении и реализации разные значения)

279 Нельзя вызвать неконстантный метод для константного объекта

280 Для доступа к членам требуется объект (поставлена точка для не класса/структуры)

281 Имя уже объявленной структуры нельзя использовать при объявлении

284 Неразрешенное преобразование (при закрытом наследовании)

285 Структуры и массивы не могут быть использованы в качестве input-переменных

286 Спецификатор const недопустим для конструктора/деструктора

287 Неправильное строковое выражение для типа datetime

288 Неизвестное свойство (#property)

289 Некорректное значение для свойства

290 Некорректный индекс для свойства в #property

291 Пропущен параметр вызова – < func(x,) >

293 Объект должен быть передан по ссылке

294 Массив должен быть передан по ссылке

295 Функция была декларирована как экспортируемая

296 Функция не была декларирована как экспортируемая

297 Экспортировать импортируемую функцию нельзя

298 Импортируемая функция не может иметь такого параметра (нельзя передавать указатель, класс или структуру, содержащую динамический массив, указатель, класс и т.д.)

299 Должен быть класс

300 Секция #import не закрыта

302 Несоответствие типов

303 extern-переменная уже инициализирована

304 Не найдено ни одной экспортируемой функции или стандартной точки входа

305 Явный вызов конструктора запрещен

306 Метод был объявлен константным

307 Метод не был объявлен константным

308 Некорректный размер ресурсного файла

309 Некорректное имя ресурса

310 Ошибка открытия файла ресурса

311 Ошибка чтения файла ресурса

312 Неизвестный тип ресурса

313 Некорректный путь к файлу ресурса

314 Указанное имя ресурса уже используется

315 Ожидались параметры макроса

316 После имени макроса должен быть пробел

317 Ошибка в описании параметров макроса

318 Неверное число параметров при использовании макроса

319 Превышение максимального количества(16) параметров для макроса

320 Макрос слишком сложный, требуется упрощение

321 Параметром EnumToString() может быть только перечисление

322 Имя ресурса слишком длинное

323 Неподдерживаемый формат изображения (допустим только BMP-формат с глубиной цвета 24 или 32 бита)

324 Объявление массива внутри оператора запрещено

325 Функцию можно определить только на глобальном уровне

326 Данное объявление недопустимо для текущей области видимости (области определения)

327 Инициализация статичных переменных значениями локальных недопустима

328 Недопустимое объявление массива объектов, не имеющих конструктора по умолчанию

329 Список инициализации разрешен только для конструкторов

330 Отсутствует определение функции после списка инициализации

332 Инициализация массива в конструкторе запрещена

333 В списке инициализации запрещено инициализировать члены родительского класса

334 Ожидалось выражение целого типа

335 Требуемый объем памяти для массива превышает максимально допустимое значение

336 Требуемый объем памяти для структуры превышает максимально допустимое значение

337 Требуемый объем памяти для переменных, объявленных на глобальном уровне, превышает максимально допустимое значение

338 Требуемый объем памяти для локальных переменных превышает максимально допустимое значение

339 Конструктор не определен

340 Недопустимое имя для файла иконки

341 Не удалось открыть файла иконки по указанному пути

342 Файл иконки некорректен и не соответствует формату ICO

343 Повторная инициализация члена в конструкторе класса/структуры с помощью списка инициализации

344 Инициализация статических членов в списке инициализации конструктора не допускается

345 Инициализация нестатического члена класса/структуры на глобальном уровне запрещена

346 Имя метода класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем члена

347 Имя члена класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем метода

348 Виртуальная функция не может быть объявлена как static

349 Модификатор const недопустим для статической функции

350 Конструктор или деструктор не могут быть статическими

351 Нельзя обращаться к нестатическому члену/методу класса или структуры из статической функции

352 После ключевого слова operator ожидается перегружаемая операция (+,-,[],++,-- и т.д.)

353 Не все операции можно перегружать в MQL5

354 Определение не соответствует объявлению

355 Указано неверное количество параметров для оператора

356 Не обнаружено ни одной функции-обработчика события

357 Методы не могут быть экспортируемыми

358 Нельзя приводить указатель на константный объект к указателю на неконстантный объект

359 Шаблоны классов пока не поддерживаются

360 Перегрузка шаблонов функций пока не поддерживается

361 Невозможно применить шаблон функции

362 Неоднозначный параметр в шаблоне функции (подходят несколько типов параметра)

363 Невозможно определить к какому типу параметра приводить аргумент шаблона функции

364 Неверное количество параметров в шаблоне функции

365 Шаблон функции не может быть виртуальным

366 Шаблоны функций не могут быть экспортированы

367 Нельзя импортировать шаблоны функций

368 Структуры, содержащие объекты, недопустимы

369 Массивы строк и структуры, содержащие объекты, недопустимы

370 Статический член класса/структуры должен быть явно инициализирован

371 Ограничение компилятора: строка не может содержать более 65 535 символов

373 Результатом выполнения функции не может быть объект класса, так как отсутствует конструктор копирования

374 Нельзя использовать нестатические члены и/или методы при инициализации статической переменной

375 OnTesterInit() нельзя использовать без объявления обработчика OnTesterDeinit()

376 Имя локальной переменной совпадает с именем одного из параметров функции

377 Нельзя использовать макросы __FUNCSIG__ и __FUNCTION__ вне тела функции

378 Недопустимый возвращаемый тип. Например, такая ошибка будет выдана для функций, импортированных из DLL, которые возвращают структуру или указатель в качестве результата

379 Ошибка при использовании шаблона

380 Не используется

381 Недопустимый синтаксис при объявлении чисто виртуальной функции, разрешено "=NULL" или "=0"

382 Только виртуальные функции могут быть объявлены со спецификатором чисто виртуальной функции ("=NULL" или "=0")

383 Нельзя создать экземпляр абстрактного класса

384 Для динамического приведения с помощью оператора dynamic_cast типом назначения должен быть указатель на пользовательский тип

385 Ожидается тип "указатель на функцию"

386 Указатели на методы не поддерживаются

387 Ошибка – невозможно определить тип указателя на функцию

388 Приведение типа недоступно из-за закрытого наследования

389 Переменная с модификатором const должна быть проинициализирована при объявлении

393 В интерфейсе могут быть объявлены только методы с публичным доступом

394 Недопустимое вложение интерфейса в другой интерфейс

395 Интерфейс может наследоваться только от другого интерфейса

396 Ожидается интерфейс

397 Интерфейсы поддерживают только публичное наследование

398 Интерфейс не может содержать члены

399 Нельзя создавать объекты интерфейса напрямую, только через наследование

400 Спецификатор нельзя использовать в форвардном объявлении

401 Наследование от данного класса невозможно, так как он объявлен со спецификатором final

402 Нельзя переопределить метод, объявленный со спецификатором final

403 Спецификатор final можно применять только к виртуальным функциям

404 Метод, помеченный спецификатором override, на самом деле не перекрывает никакую функцию базового класса

405 Спецификатор не разрешен в определении функции, только в объявлении

406 Невозможно привести данный тип к указанному

407 Данный тип нельзя использовать для ресурсной переменной

408 Ошибка в файле проекта

409 Не может быть использован в качестве члена union

410 Неоднозначность выбора для данного имени, необходимо явно определить контекст использования

411 Нельзя использовать данную структуру из DLL

412 Нельзя вызывать функцию, помеченную спецификатором delete