Ошибки компиляции

MetaEdtior 5, редактор mql5-программ, выдает сообщения об ошибках программы, обнаруженных встроенным компилятором на стадии компиляции. Список этих ошибок приведен ниже в таблице. Для компиляции исходного кода в исполняемый нажмите F7. Программы с ошибками не могут быть скомпилированы, пока ошибки, указанные компилятором, не будут устранены.

Номер

Описание

100

Ошибка чтения файла

101

Ошибка открытия *.EX5 файла для записи

103

Недостаточно свободной памяти для завершения компиляции

104

Нераспознанная компилятором пустая синтаксическая единица

105

Некорректное имя файла в #include

106

Ошибка доступа к файлу в #include (возможно файл не существует)

108

Неподходящее имя для #define

109

Неизвестная команда препроцессора (допустимы #include,#define,#property,#import)

110

Неизвестный для компилятора символ

111

Функция не реализована (описание есть, тела нет)

112

Пропущена двойная кавычка (")

113

Пропущена открывающая угловая скобка (<) или двойная кавычка (")

114

Пропущена одинарная кавычка (')

115

Пропущена закрывающая угловая скобка ">"

116

Не указан тип в объявлении

117

Нет оператора возврата return или имеется не во всех ветках выполнения

118

Ожидалась открывающая скобка параметров вызова

119

Ошибка записи EX5

120

Некорректный доступ к элементу массива

121

Функция не имеет тип void и оператор return должен вернуть значение

122

Некорректное объявление деструктора

123

Отсутствует двоеточие ":"

124

Переменная уже объявлена

125

Переменная с таким идентификатором уже объявлена

126

Имя переменной слишком длинное (>250 символов)

127

Структура с таким идентификатором уже определена

128

Структура не определена

129

Член структуры с таким именем уже определен

130

Нет такого члена структуры

131

Нарушена парность квадратных скобок

132

Ожидается открывающая круглая скобка "("

133

Несбалансированные фигурные скобки ( отсутствует "}" )

134

Сложно для компиляции (слишком большое ветвление, внутренний стек уровней переполнен)

135

Ошибка открытия файла на чтение

136

Недостаточно памяти для загрузки исходного файла в память

137

Ожидается переменная

138

Ссылка не может быть инициализирована

140

Ожидалось присваивание (возникает при объявлении)

141

Ожидается открывающая фигурная скобка "{"

142

Параметр может быть только динамическим массивом

143

Использование типа "void" недопустимо

144

Нет пары для ")" или "]", т.е. отсутствует "(" или "["

145

Нет пары для "(" или "[", т.е. отсутствует ")" или "]"

146

Некорректная  размерность массива

147

Слишком много параметров (>64)

149

Этот токен тут не ожидается

150

Недопустимое использование операции (неправильные операнды)

151

Выражение типа void недопустимо

152

Ожидается оператор

153

Неправильное использование break

154

Ожидается точка с запятой ";"

155

Ожидается запятая ","

156

Тип должен быть определен как класс, а не как структура

157

Ожидалось выражение

158

В HEX встречается "не HEX символ" или слишком длинное число (количество цифр > 511)

159

Строка-константа имеет более 65534 символов

160

Определение функции здесь недопустимо

161

Неожиданный конец программы

162

Форвардная декларация для структур запрещена

163

Функция с таким именем уже определена и имеет иной тип возвращаемого значения

164

Функция с таким именем уже определена и имеет иной набор параметров

165

Функция с таким именем уже определена и реализована

166

Перегрузка функции для данного вызова не найдена

167

Функция с возвращаемым значением типа void не может возвращать значение

168

Функция не определена

170

Ожидается значение

171

В выражении case допустимы только целочисленные константы

172

Значение для case в этом switch уже использовано

173

Ожидается целочисленное значение

174

В выражении #import ожидается имя файла

175

Выражения на глобальном уровне не допустимы

176

Пропущена круглая скобка ")" перед ";"

177

Слева от знака равенства предполагается переменная

178

Результат выражения не используется

179

Объявление переменных в case недопустимо

180

Неявное преобразование из строки в число

181

Неявное преобразование числа в строку

182

Неоднозначный вызов перегруженной функции (подходят несколько перегрузок)

183

Недопустимый else без соответствующего if

184

Недопустимый case или default без соответствующего switch

185

Недопустимое использование эллипсиса

186

Инициализирующая последовательность имеет большее количество элементов чем инициализируемая переменная

187

Ожидается константа для case

188

Требуется константное выражение

189

Константная переменная не может быть изменена

190

Ожидается закрывающая скобка или запятая (объявление члена массива)

191

Идентификатор перечисления уже используется

192

Перечисление не может иметь модификаторов доступа (const, extern, static)

193

Член перечисления уже объявлен с другим значением

194

Существует переменная, определенная с таким же именем

195

Существует структура, определенная с таким же именем

196

Ожидается имя члена перечисления

197

Ожидается целочисленное выражение

198

Деление на ноль в константном выражении

199

Неверное количество параметров в функции

200

Параметром по ссылке должна быть переменная

201

Ожидается переменная такого же типа для передачи по ссылке

202

Константная переменная не может быть передана по неконстантной ссылке

203

Требуется  целочисленная положительная константа

204

Ошибка доступа к защищенному члену класса

205

Импорт уже определен по другому пути

208

Исполняемый файл не создан

209

Для индикатора не найдена точка входа 'OnCalculate'

210

Оператор continue может быть использован только внутри цикла

211

Ошибка доступа к private(закрытому) члену класса

213

Метод структуры или класса не объявлен

214

Ошибка доступа к private(закрытому) методу класса

216

Копирование структур с объектами недопустимо

218

Выход индекса за границы массива

219

Недопустима инициализация массивов в объявлении структуры или класса

220

Конструктор класса не может иметь параметров

221

Деструктор класса не может иметь параметров

222

Метод класса или структуры с таким именем и параметрами уже объявлен

223

Ожидается операнд

224

Метод класса или структуры с таким именем есть, но с другими параметрами  (объявление!=реализация)

225

Импортируемая функция не описана

226

Функция ZeroMemory() не применима для классов с защищенными членами или наследованием

227

Неоднозначный вызов перегруженной функции (точное совпадение параметров для нескольких перегрузок)

228

Ожидается имя переменной

229

Ссылку нельзя объявить в этом месте

230

Уже используется в качестве имени перечисления

232

Ожидается класс или структура

235

Нельзя вызывать delete для удаления массива

236

Ожидается оператор ' while '

237

В delete должен быть указатель

238

default для этого switch уже есть

239

Синтаксическая ошибка

240

Escape-последовательность может встретиться только в строках ( начинается с '\' )

241

Требуется массив – квадратная скобка '[' не относится к массиву либо в качестве параметра-массива подают не массив

242

Не может быть инициализировано посредством инициализирующей последовательности

243

Импорт не определен

244

Ошибка оптимизатора на синтаксическом дереве

245

Объявлено слишком много структур (упростите программу)

246

Преобразование параметра недопустимо

247

Некорректное  использование оператора delete

248

Нельзя объявить указатель на ссылку

249

Нельзя объявить ссылку на ссылку

250

Нельзя объявить указатель на указатель

251

Недопустимо объявление структуры в списке параметров

252

Недопустимая операция приведения типов

253

Указатель можно объявить только для класса или структуры

256

Необъявленный идентификатор

257

Ошибка оптимизатора исполняемого кода

258

Ошибка генерации исполняемого кода

260

Недопустимое выражение для оператора switch

261

Переполнение пула строковых констант, упростите программу

262

Невозможно преобразовать к перечислению

263

Нельзя использовать virtual для данных (членов класса или структуры)

264

Нельзя вызвать защищенный метод класса

265

Переопределяемая виртуальная функция возвращает другой тип

266

Класс нельзя наследовать от структуры

267

Структуру нельзя наследовать от класса

268

Конструктор не может быть виртуальным (спецификатор virtual недопустим)

269

Структура не может иметь виртуальных методов

270

Функция должна иметь тело

271

Перегрузка системных функций (функций терминала) запрещена

272

Спецификатор const недопустим для функций, не являющихся членом класса или структуры

274

Нельзя менять члены класса в константном методе

276

Неподходящая инициализирующая последовательность

277

Пропущено значение по умолчанию для параметра (специфика объявления параметров по умолчанию)

278

Переопределение параметра по умолчанию (в объявлении и реализации разные значения)

279

Нельзя вызвать неконстантный метод для константного объекта

280

Для доступа к членам требуется объект (поставлена точка для не класса/структуры)

281

Имя уже объявленной структуры нельзя использовать при объявлении

284

Неразрешенное преобразование (при закрытом наследовании)

285

Структуры и массивы не могут быть использованы в качестве input-переменных

286

Спецификатор const недопустим для конструктора/деструктора

287

Неправильное строковое выражение для типа datetime

288

Неизвестное свойство (#property)

289

Некорректное значение для свойства

290

Некорректный индекс для свойства в #property

291

Пропущен параметр вызова – < func(x,) >

293

Объект должен быть передан по ссылке

294

Массив должен быть передан по ссылке

295

Функция была декларирована как экспортируемая

296

Функция не была декларирована как экспортируемая

297

Экспортировать импортируемую функцию нельзя

298

Импортируемая функция не может иметь такого параметра (нельзя передавать указатель, класс или структуру, содержащую динамический массив, указатель, класс и т.д.)

299

Должен быть класс

300

Секция #import не закрыта

302

Несоответствие типов

303

extern-переменная уже инициализирована

304

Не найдено ни одной экспортируемой функции или стандартной точки входа

305

Явный вызов конструктора запрещен

306

Метод был объявлен константным

307

Метод не был объявлен константным

308

Некорректный размер ресурсного файла

309

Некорректное имя ресурса

310

Ошибка открытия файла ресурса

311

Ошибка чтения файла ресурса

312

Неизвестный тип ресурса

313

Некорректный путь к файлу ресурса

314

Указанное имя ресурса уже используется

315

Ожидались параметры макроса

316

После имени макроса должен быть пробел

317

Ошибка в описании параметров макроса

318

Неверное число параметров при использовании макроса

319

Превышение максимального количества(16) параметров для макроса

320

Макрос слишком сложный, требуется упрощение

321

Параметром EnumToString() может быть только перечисление

322

Имя ресурса слишком длинное

323

Неподдерживаемый формат изображения (допустим только BMP-формат с глубиной цвета 24 или 32 бита)

324

Объявление массива внутри оператора запрещено

325

Функцию можно определить только на глобальном уровне

326

Данное объявление недопустимо для текущей области видимости (области определения)

327

Инициализация статичных переменных значениями локальных недопустима

328

Недопустимое объявление массива объектов, не имеющих конструктора по умолчанию

329

Список инициализации разрешен только для конструкторов

330

Отсутствует определение функции после списка инициализации

331

Список инициализации пуст

332

Инициализация массива в конструкторе запрещена

333

В списке инициализации запрещено  инициализировать члены родительского класса

334

Ожидалось выражение целого типа

335

Требуемый объем памяти для массива превышает максимально допустимое значение

336

Требуемый объем памяти для структуры превышает максимально допустимое значение

337

Требуемый объем памяти для переменных, объявленных на глобальном уровне, превышает максимально допустимое значение

338

Требуемый объем памяти для локальных переменных превышает максимально допустимое значение

339

Конструктор не определен

340

Недопустимое имя для файла иконки

341

Не удалось открыть файла иконки по указанному пути

342

Файл иконки некорректен и не соответствует формату ICO

343

Повторная инициализация члена в конструкторе класса/структуры с помощью списка инициализации

344

Инициализация статических членов в списке инициализации конструктора не допускается

345

Инициализация нестатического члена класса/структуры на глобальном уровне запрещена

346

Имя метода класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем члена

347

Имя члена класса/структуры совпадает с ранее объявленным именем метода

348

Виртуальная функция не может быть объявлена как static

349

Модификатор const недопустим для статической функции

350

Конструктор или деструктор не могут быть статическими

351

Нельзя обращаться к нестатическому члену/методу класса или структуры из статической функции

352

После ключевого слова operator ожидается перегружаемая операция (+,-,[],++,-- и т.д.)

353

Не все операции можно перегружать в MQL5

354

Определение не соответствует объявлению

355

Указано неверное количество параметров для оператора

356

Не обнаружено ни одной функции-обработчика события

357

Методы не могут быть экспортируемыми

358

Нельзя приводить указатель на константный объект к указателю на неконстантный объект

359

Шаблоны классов пока не поддерживаются

360

Перегрузка шаблонов функций пока не поддерживается

361

Невозможно применить шаблон функции

362

Неоднозначный параметр в шаблоне функции (подходят несколько типов параметра)

363

Невозможно определить к какому типу параметра приводить аргумент шаблона функции

364

Неверное количество параметров в шаблоне функции

365

Шаблон функции не может быть виртуальным

366

Шаблоны функций не могут быть экспортированы

367

Нельзя импортировать шаблоны функций

368

Структуры, содержащие объекты, недопустимы

369

Массивы строк и структуры, содержащие объекты, недопустимы

370

Статический член класса/структуры должен быть явно инициализирован

371

Ограничение компилятора: строка не может содержать более 65 535 символов

372

Несогласованные #ifdef/#endif

373

Результатом выполнения функции не может быть объект класса, так как отсутствует конструктор копирования

374

Нельзя использовать нестатические члены и/или методы при инициализации статической переменной

375

OnTesterInit() нельзя использовать без объявления обработчика OnTesterDeinit()

376

Имя локальной переменной совпадает с именем одного из параметров функции

377

Нельзя использовать макросы __FUNCSIG__ и __FUNCTION__ вне тела функции

378

Недопустимый возвращаемый тип. Например, такая ошибка будет выдана для функций, импортированных из DLL, которые возвращают структуру или указатель в качестве результата

379

Ошибка при использовании шаблона

380

Не используется

381

Недопустимый синтаксис при объявлении чисто виртуальной функции, разрешено "=NULL" или "=0"

382

Только  виртуальные функции могут быть объявлены со спецификатором чисто виртуальной функции  ("=NULL" или "=0")

383

Нельзя создать экземпляр абстрактного класса

384

Для динамического приведения  с помощью оператора dynamic_cast типом назначения должен быть указатель на пользовательский тип

385

Ожидается тип "указатель на функцию"

386

Указатели на методы не поддерживаются

387

Ошибка – невозможно определить тип указателя на функцию

388

Приведение типа недоступно из-за закрытого наследования

389

Переменная с модификатором const должна быть проинициализирована при объявлении

393

В интерфейсе могут быть объявлены только методы с публичным доступом

394

Недопустимое вложение интерфейса в другой интерфейс

395

Интерфейс может наследоваться только от другого интерфейса

396

Ожидается интерфейс

397

Интерфейсы поддерживают только публичное наследование

398

Интерфейс не может содержать члены

399

Нельзя создавать объекты интерфейса напрямую, только через наследование

400

Спецификатор нельзя использовать в форвардном объявлении

401

Наследование от данного класса невозможно, так как он объявлен со спецификатором final

402

Нельзя переопределить метод, объявленный со спецификатором final

403

Спецификатор final можно применять только к виртуальным функциям

404

Метод, помеченный спецификатором override, на самом деле не перекрывает никакую функцию базового класса

405

Спецификатор не разрешен в определении функции, только в объявлении

406

Невозможно привести данный тип к указанному

407

Данный тип нельзя использовать для ресурсной переменной

408

Ошибка в файле проекта

409

Не может быть использован в качестве члена union

410

Неоднозначность выбора для данного имени, необходимо явно определить контекст использования

411

Нельзя использовать данную структуру из DLL

412

Нельзя вызывать функцию, помеченную спецификатором delete

413

MQL4 не поддерживается. Для компиляции этой программы используйте MetaEditor, который находится в папке установке вашего терминала MetaTrader 4