Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 9
А у вас так работает? У меня - нет.
Пробовал в мт5 - все точ так-же.
ретурн не нужен точно...
"Авто-торговля" нажата?
При этом функции Comment() и Alert() на графике и в тестере отрабатывают одинаково.
Что я делаю не так?
Ну и как вы выяснили, что они отрабатывают иначе, чем принт, имея неизменный текст на выходе? Особенно Comment(), который, если текст не менять, вообще будет висеть на графике постоянно. Даже после удаления советника, до смены ТФ, в случае вашего кода.
Мой вариант у вас тоже не работает, когда гарантированно тики есть по символу?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти значение CCI, при том, что он строится от показаний MACD?
Приветствую. Попробуйте у себя, если не сложно. У вас работает?
не в тот журнал смотрел.
Здравствуйте. Я хочу произвести сбор статистики цен за определенные промежутки времени. Фиксировать максимальные\минимальные цены во временных промежутках "от до". Проблема с реализацией. Функции iHigh и iLow работают только с предопределенными таймфреймами (1, 5, 15, 30...), мне же нужно брать таймфреймы, которые будут удобны мне.