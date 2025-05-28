Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 9

Renat Akhtyamov:

А у вас так работает? У меня - нет.

 Пробовал в мт5 - все точ так-же. 

 
spoiltboy:

А у вас так работает? У меня - нет.

 Пробовал в мт5 - все точ так-же. 

ретурн не нужен точно...

"Авто-торговля" нажата? 

 
spoiltboy:

При этом функции Comment() и Alert() на графике и в тестере отрабатывают одинаково.

Что я делаю не так?

Ну и как вы выяснили, что они отрабатывают иначе, чем принт, имея неизменный текст на выходе? Особенно  Comment(), который, если текст не менять, вообще будет висеть на графике постоянно. Даже после удаления советника, до смены ТФ, в случае вашего кода.

Мой вариант у вас тоже не работает, когда гарантированно тики есть по символу?  

 
Taras Slobodyanik:

ретурн не нужен точно...

"Авто-торговля" нажата? 

советник не торгующий, ему на эту кнопку чихать.
 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти значение CCI, при том, что он строится от показаний MACD?

 
drone14:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти значение CCI, при том, что он строится от показаний MACD?

iCustom    вам в помощь. 
iCustom - Технические индикаторы - Справочник MQL4
Vitalie Postolache:

Ну и как вы выяснили, что они отрабатывают иначе, чем принт, имея неизменный текст на выходе? Особенно  Comment(), который, если текст не менять, вообще будет висеть на графике постоянно. Даже после удаления советника, до смены ТФ, в случае вашего кода.

Мой вариант у вас тоже не работает, когда гарантированно тики есть по символу?  

Приветствую. Попробуйте у себя, если не сложно. У вас работает?
 
spoiltboy:
Приветствую. Попробуйте у себя, если не сложно. У вас работает?
не в тот журнал смотрел.
spoiltboy:
не в тот журнал смотрел.
))
 

Здравствуйте. Я хочу произвести сбор статистики цен за определенные промежутки времени. Фиксировать максимальные\минимальные цены во временных промежутках "от до". Проблема с реализацией. Функции iHigh и iLow работают только с предопределенными таймфреймами (1, 5, 15, 30...), мне же нужно брать таймфреймы, которые будут удобны мне. 

  • Можно ли в функции iHigh и iLow указывать свои таймфреймы? И если да, то подскажите, как лучше сделать, чтобы, например, брать значения каждый день с 10:00 до 15:00? Я думаю, что нужно делать массив с таймфреймами и через цикл прогонять. Если нет, поправьте меня. 
  • Можно ли полученные цены записывать в файл через FileOpen?
Спасибо за помощь.

