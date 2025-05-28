Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 93
Прошу помощи, привожу пример
в таком виде все работает...
а в таком нет...
как мне вписать в буфер через переменную к?
double k=0;
Не помогает! не в теле кода, не в инициализации, не в старте...
в таком виде все работает... а в таком нет...
чтоб понять - надо упростить. Сравните два выражения: 100/10/10 = 1 и к=10/10 100/к = 100 а вот если к=10*10, то будет правильно
Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать продление временной шкалы на будущее когда включено смещение графика.
никак. Вы можете только сами нарисовать вертикальные линии - у них внизу время показывается.
Здравствуйте. Подскажите, как написать условие, при котором: если открытый ордер закрылся по" тейкпрофиту" - удалить все оставшиеся рыночные ордера; если нет(закрылся по стоплосс) - выставить такой же точно ордер (с таким же "стоплосс" и "тейкпрофит" ) в виде отложенного.
я ж вам ответил в другой теме - работайте с историей и написал необходимые вам для этого операторы.
А можно статью написать в разделе "Статьи" о каком-то форекс-явлении,
а внизу статьи разместить рекламу на свой платный индикатор с маркета, индикатор, которым можно это явление исследовать. ?
всем привет, столкнулся с проблемкой...
Задача интерактивно менять советника на чарте. Вариант с несколькими чартами и несколькими советниками не рассматривается.
Известен вариант о применении шаблона ChartApplyTemplate, и он справляется со своей задачей, но бывает возвращает ответ false (в цикле постоянный ответ), мотивируя это тем что не может поместить команду в очередь.
Что за очередь, где можно прочесть об этом или как можно очистить эту очередь ибо моя задача должна быть приоритетнее всех остальных?
Заранее спасибо.
ПС: При ручной смене шаблона такое не встречается. Может тогда через winAPI попробовать... надо покопать, не работал с этим
Посмотрите это. Там для MT5, но для MT4 принцип полностью схожий. При использовании ChartApplyTemplate требуется обязательная синхронизация, которую в библе делаю так