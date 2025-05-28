Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 92
Доброго времени суток, коллеги. Помогите пожалуйста разобраться. У меня MT4 Version 4.00 build 1080 и ME4 Version 5.00 build 1562.
Внимание вопросы:
1. ME4 не создаёт новых файлов создаваемого советника (через поиск меню пуск файлы не обнаруживаются). Что делать?
2. ME4 при компилировании любого файла, даже стандартного (к примеру Alligator Simple.mq4) выскакивает ошибка
EX4 write error. Как её исправить?
3. В MT4 тестирование любого советника заканчивается моментально без вывода каких либо результатов.
Объясните пожалуйста тугодуму что делать и как исправить ситуацию. Желательно по пунктам.
Заранее благодарен.
Всем привет! Опять нужна помощь. Не могу понять в чем ошибка. Опять трал. Трал по МА. Нужно тралить несколько ордеров. Могут быть локи. Пока имеется один открытый ордер, все работает безупречно. Как только выставляется еще один начинается вакханалия - постоянная модификация (с одним и тем же параметром) первого ордера (ошибки 1 при этом не пишет) . Второй ордер при этом модифицируется как и положено - при соответствующих условиях (первый, при изменении условий, изменяет параметры и продолжает постоянную модификацию уже с новыми параметрами). Ни как не могу найти причину. Кто подскажет?
Всем здравия.
Я еще чайник в MQL4. Из прочитанного понял, что порядок свечей прописываются как 0-текущая свеча, дальше 1,2 и т.д. А можно ли взаимодействовать свечу будущего, по логике (-1)?
Гордиться чайником вредно. Попробуйте написать скрипт и проверить. Используйте заодно функцию GetLastError()
По ссылке сказано: После вызова функции содержимое переменной _LastError не обнуляется.
В справке MetaEditir: После вызова функции содержимое переменной _LastError обнуляется.
//+-------------------------------------------------------+ //| Свеча с номером -1 есть? PROBA.mq4| //+-------------------------------------------------------+ void OnStart() { Alert("Бар 0 ",TimeToStr(Time[0])); Alert(GetLastError()); Alert("Будущий Бар ",Time[-1]); Alert(GetLastError()); } }
Бар есть, но пустой!
Вызов индикатора из ресурса через iCustom более чем в 10 раз медленнее, чем вызов того же индикатора как внешнего. Это у всех так?
Я допускаю, что распаковка ресурса занимает время, но по идее она должна делаться всего лишь раз.
Доброго времени суток. У меня появилась проблемка по мт4. Опишу подробнее при обновление данных винды через нет, скинул в трей мт4 но не выключил мт4 . после перезагрузке компа у меня при входе в мт4 потребовалось ввести пароль на терминале,хорошо всё это я сделал вошёл в терминал но у меня пропали в папке MQL навигаторе все скаченные индюки.И удивительно то что остались индюки только свои родные.Удалил с компа мт4 и через личный кабинет снова закачал терминал,пропала папка MQL остальные все папки присутствуют и где мне найти эту папку MQL и как вастановить я не знаю.При отсутствие этой папки не получается скинуть туда какого либо индюка.Прошу кто сталкивался с таким чудом помогите .Заранее спасибо
1. Как назвали папку, в которую установили терминал? 2. В терминале в меню файл нажмите Открыть каталог данных. Какое имя у этой папки?
Приветствую.
Запущено два мт4. Первый подключен к реальному standard.mt4, второй к demo.pro.ecn.mt4. На обоих запущен одинаковый советник с одинаковыми настройками. Только проблема в том что на том терминале, который подключен к standard.mt4 советник показывает что текущий день понедельник, когда по факту, пятница. А на том терминале, который подключен к demo.pro.ecn.mt4 показывает, как есть, пятницу.
Почему так? Как исправить?
Прошу помощи, привожу пример
в таком виде все работает...
а в таком нет...
как мне вписать в буфер через переменную к?