Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 168

Новый комментарий
 
Northwest:

Подскажите пожалуйста Вы что имеете ввиду зону заморозки ? или время?

Я описываю ситуацию торговли одним ордером.

"Допустимое расстояние установки ордера" от чего?

Ищите по запросу: MODE_STOPLEVEL

MODE_STOPLEVEL

14

Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах. 

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
 
Vitaly Muzichenko:

Ищите по запросу: MODE_STOPLEVEL

Спасибо!

 
Taras Slobodyanik:
Создать переменную-флаг, которая будет отвечать за успешность OrderModify().  
То есть, если модификация не удалась, то включаем флаг, и на следующем тике всё перебираем-проверяем, если всё удалось то флаг сбрасываем... иначе снова проверка на новом тике.


Спасибо!

 

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как в советнике получить данные из буфера стрелочного индикатора на МТ4.

Я пробовал просто обратиться к нужному буферу ячерез iCustom, но при прогоне советрика в тестере каждый вызов iCustom, похоже, создаёт новый инстанс индикатора, и появляется новое окно в подвале. Как с этим бороться?

Прошу прощения, если тема уже поднималась. Я найти не смог.

 

Приветствую.

Подскажите, пожалста, возможно ли в советники и индикаторы добавлять свое изображение, и если да, то как?


 
Andrey Sokolov:

Приветствую.

Подскажите, пожалста, возможно ли в советники и индикаторы добавлять свое изображение, и если да, то как?


#property icon
 
Евгений:

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как в советнике получить данные из буфера стрелочного индикатора на МТ4.

Я пробовал просто обратиться к нужному буферу ячерез iCustom, но при прогоне советрика в тестере каждый вызов iCustom, похоже, создаёт новый инстанс индикатора, и появляется новое окно в подвале. Как с этим бороться?

Прошу прощения, если тема уже поднималась. Я найти не смог.

Если при Каждом вызове создаётся свой хендлы новый, значит вы сделали ошибку в параметрах. 
 
Alexey Viktorov:
#property icon

Спасиб

 
Vladislav Andruschenko:
Если при Каждом вызове создаётся свой хендлы новый, значит вы сделали ошибку в параметрах. 
Спасибо. Разобрался. Действительно не все параметры индикатору передал. Жалко что МТ это не отслеживает.
 

моя стратегия основана на RSI с периодом 1 свеча

в tradingview RSI 1 отображается как функция двух значений-0 и 100

в метатрейдере он ничего не показывает

что делать?

1...161162163164165166167168169170171172173174175...289
Новый комментарий