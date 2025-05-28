Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите пожалуйста Вы что имеете ввиду зону заморозки ? или время?
Я описываю ситуацию торговли одним ордером.
"Допустимое расстояние установки ордера" от чего?
Ищите по запросу: MODE_STOPLEVEL
MODE_STOPLEVEL
14
Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.
Ищите по запросу: MODE_STOPLEVEL
Спасибо!
Создать переменную-флаг, которая будет отвечать за успешность OrderModify().
То есть, если модификация не удалась, то включаем флаг, и на следующем тике всё перебираем-проверяем, если всё удалось то флаг сбрасываем... иначе снова проверка на новом тике.
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в советнике получить данные из буфера стрелочного индикатора на МТ4.
Я пробовал просто обратиться к нужному буферу ячерез iCustom, но при прогоне советрика в тестере каждый вызов iCustom, похоже, создаёт новый инстанс индикатора, и появляется новое окно в подвале. Как с этим бороться?
Прошу прощения, если тема уже поднималась. Я найти не смог.
Приветствую.
Подскажите, пожалста, возможно ли в советники и индикаторы добавлять свое изображение, и если да, то как?
Приветствую.
Подскажите, пожалста, возможно ли в советники и индикаторы добавлять свое изображение, и если да, то как?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в советнике получить данные из буфера стрелочного индикатора на МТ4.
Я пробовал просто обратиться к нужному буферу ячерез iCustom, но при прогоне советрика в тестере каждый вызов iCustom, похоже, создаёт новый инстанс индикатора, и появляется новое окно в подвале. Как с этим бороться?
Прошу прощения, если тема уже поднималась. Я найти не смог.
#property icon
Спасиб
Если при Каждом вызове создаётся свой хендлы новый, значит вы сделали ошибку в параметрах.
моя стратегия основана на RSI с периодом 1 свеча
в tradingview RSI 1 отображается как функция двух значений-0 и 100
в метатрейдере он ничего не показывает
что делать?