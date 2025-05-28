Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 184

Добрый день! Подскажите,скальпинговый советник , на демо работает отлично , а на реале идет в убыток . почему ?
 
Вызывая индикатор через iCustom в другом индикаторе, показывается графические объекты но сам индикатор не показывается. Вопрос, можно ли как-то увидит индикатор не использовав #property indicator_chart_window? Или все таки надо будет переделать сам индикатор тоже под графический объект?
П.С. Другой индикатор будет использовать #property indicator_separate_window из за этого получается заморочки.
 

Как в коде убрать сетку в separate_window? Хочу чтобы просто сзади был чёрный фон.

Nauris Zukas:

Как в коде убрать сетку в separate_window? Хочу чтобы просто сзади был чёрный фон.


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Примеры работы с графиком
Как расположить текст ровно в прямоугольнике?

На одном компьютере он ровно, а на другом выходит за край из-за отсутствия нужного фонта.

Evgeny Potapov:

Как расположить текст ровно в прямоугольнике?

На одном компьютере он ровно, а на другом выходит за край из-за отсутствия нужного фонта.

MT4

Попробуйте определить ширину текста TextGetSize, а потом рисовать прямоугольник соответствующей ширины.

Ведь ширина зависит не только от имени шрифта, но и от размера.
Документация по MQL5: Графические объекты / TextGetSize
Вы точно уверены что так можно убрать сетку из separate_window !?


 
Вы точно уверены что так можно убрать сетку из separate_window !?


Кто нибудь может помочь...нужно задать вопрос по мт4 разработчикам. не встают индикаторы. брокер не знает. продавцы индикаторов не знают. вообщем дайте пож-та ссылку чтобы написать программистам.

