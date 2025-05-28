Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 184
П.С. Другой индикатор будет использовать #property indicator_separate_window из за этого получается заморочки.
Как в коде убрать сетку в separate_window? Хочу чтобы просто сзади был чёрный фон.
Спасибо!
Как расположить текст ровно в прямоугольнике?
MT4
Как расположить текст ровно в прямоугольнике?
Попробуйте определить ширину текста TextGetSize, а потом рисовать прямоугольник соответствующей ширины.Ведь ширина зависит не только от имени шрифта, но и от размера.
Вы точно уверены что так можно убрать сетку из separate_window !?
Кто нибудь может помочь...нужно задать вопрос по мт4 разработчикам. не встают индикаторы. брокер не знает. продавцы индикаторов не знают. вообщем дайте пож-та ссылку чтобы написать программистам.