Alexander Fedosov:
Странно.. Не помню чтобы раньше были эти функции в мт4. Их что и пятёрки добавили? 

https://docs.mql4.com/ru/series/copytime

ЗЫ: Метаквоты максимально MQL4 и MQL5 приблизили к друг другу (разница думаю в 10-15 функциях между языками), кто то из разработчиков писал, что компиляторы MQL5 / MQL4 сейчас полностью одинаковые

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, где найти документацию по разработке плагинов?

 
Alekseu Fedotov:

Проверил,исправил,работает.

Скажи пожалуйста где была ошибка? 
 
Zelimhannahal00:
Скажи пожалуйста где была ошибка? 

Та, что я предлагал вам исправить

 

как найти последнюю цифру в целом числе?

101 --> 1

267 --> 7

?

PS: 20 минут крутил в голове, не получилось решить ((((

 
- конвертировать в стринг и взять крайнюю цифру
- разделить на 10, взять остаток — %

 
Taras Slobodyanik:

- разделить на 10, взять остаток — %

да, оно, забыл про % спасибо!

void OnStart()
  {
   srand(GetTickCount());
   for(int i=0;i<10;i++)
     {
      int x = rand();
      int y = x%10;
      printf("x = %d , y = %d",x,y);
     }
  }

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 2183 , y = 3

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 937 , y = 7

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 4429 , y = 9

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 10711 , y = 1

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 277 , y = 7

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 599 , y = 9

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 30829 , y = 9

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 31826 , y = 6

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 24988 , y = 8

2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 27340 , y = 0

 
задача усложнилась... за ночь не сложилась в голове... видимо не Менделеев, чтоб во сне сложные задачки складывать )))


как найти предпоследнюю цифру в целом числе!

101 --> 0

267 --> 6

?

так будет работать или где то что-нибудь я не учел?

void OnStart()
  {
   srand(GetTickCount());
   for(int i=0;i<10;i++)
     {
      int x = rand();
      int y = (x%100 )/10;
      printf("x = %d , y = %d",x,y);
     }
  }
