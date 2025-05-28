Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 177
Странно.. Не помню чтобы раньше были эти функции в мт4. Их что и пятёрки добавили?
https://docs.mql4.com/ru/series/copytime
ЗЫ: Метаквоты максимально MQL4 и MQL5 приблизили к друг другу (разница думаю в 10-15 функциях между языками), кто то из разработчиков писал, что компиляторы MQL5 / MQL4 сейчас полностью одинаковые
С прилётом. Как там?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где найти документацию по разработке плагинов?
Проверил,исправил,работает.
Скажи пожалуйста где была ошибка?
Та, что я предлагал вам исправить
как найти последнюю цифру в целом числе?
101 --> 1
267 --> 7
?
PS: 20 минут крутил в голове, не получилось решить ((((
- конвертировать в стринг и взять крайнюю цифру
- разделить на 10, взять остаток — %
да, оно, забыл про % спасибо!
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 2183 , y = 3
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 937 , y = 7
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 4429 , y = 9
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 10711 , y = 1
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 277 , y = 7
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 599 , y = 9
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 30829 , y = 9
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 31826 , y = 6
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 24988 , y = 8
2019.06.19 23:09:28.616 tst EURUSD,H1: x = 27340 , y = 0
задача усложнилась... за ночь не сложилась в голове... видимо не Менделеев, чтоб во сне сложные задачки складывать )))
как найти предпоследнюю цифру в целом числе!
101 --> 0
267 --> 6
?
так будет работать или где то что-нибудь я не учел?