Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 253
Ветка называется "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4", здесь "априори" обсуждается МТ4. Между МТ4 и МТ5 довольно большая разница. По вопросам МТ5 можно обратится в эту ветку:https://www.mql5.com/ru/forum/6343
По вашему, мне была нужна помощь по МТ5 и я задал сюда соответствующий вопрос? Или вы хотели сказать о разнице между терминалами. Это понятно. Когда я был новичком, то пользовался только МТ4. А сейчас, наоборот, использую только МТ5. И приложения пишу для него. А на МТ4 портирую потом уже.
Вопрос вполне понятен. Отвечаю на свой же вопрос.
Так работает терминал в моём понимании. И где я ошибся?
По моему, мне не понята настолько развернутое описание подгруздки котировок для терминала МТ5 в ветке где обсуждается новичкам МТ4. Может просто ветками ошиблись.
Нет. Не ошибся. Просто отвечал на ваш вопрос по МТ4 и сказал немного об МТ5. Не понимаю, что вам, собственно, не так? На вопрос ваш ответили. Но вместо "Спасибо" в мой адрес почему-то какие-то претензии... Что вообще происходит? Если честно, я ничего не понял... Я не ответил на ваш вопрос по МТ4? Или в чём проблема?...
За что спасибо? С первого комментария какие-то догадки привели "Значит, скорее всего,...", дальше какой-то флуд начали нести "Обратитесь в службу поддержки вашего брокера..." после того, как я написал что сам разобрался Вы вообще начали флудить о МТ5... Я не хочу участвовать дальше в этом флуде не относящимся к МТ4!
Надеюсь Модераторы почистят ветку от флуда не относящимся к МТ4.
Еще больше истерика... Ответ мой не понравился. Ну ладно, как скажете. Как говорится "На вкус и цвет все карандаши разные"... :)
Что-то у вас двоих рейтинги не новичков...
Я не претенциозный задавать вопросы в ветки для начинающих. :)
Иногда и не новички задают вопросы в темах для новичков. Эти темы ведь тоже читают опытные программисты. Какая разница, где задавать вопросы? Главное, чтобы на них ответили.