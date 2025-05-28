Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 262

Artyom Trishkin #:

ООП очень помогает в этом случае

Благодарю!

 
Mihail Nefedov #:

Здравствуйте, уважаемые участники форума, кто так или иначе знаимается написанием кода на MQL4!

Я нуб. Подскажите, пожалуйста: если человек пишет большой сложный код, он ведь не может весь его удержать в голове.

Как же ониентироваться в большом объеме кода и не запутаться, ничего не забыть, не упустить?

Существуют ли какие-то методы на этот счет?


С уважением, Михаил.

Разделять код на отдельные функциональные модули. Делается это библиотеками и классами.
 
Sergey Gridnev #:
Разделять код на отдельные функциональные модули. Делается это библиотеками и классами.

Благодарю. А это тоже относится к ООП, я правильно понимаю?

 
Mihail Nefedov #:

Благодарю. А это тоже относится к ООП, я правильно понимаю?

Классы - да.

Библиотеки могут быть реализованы как с объектно-ориентированным, так и с фунциональным программированием.

На MQL повелось так, что классы засовывают в заголовочные файлы избегая создания библиотек. Такая тут традиция 😁
 
Благодарю!
 
Подскажите, пожалуйста, как можно сдвинуть график ещё левее, чтобы его последняя цена была посередине окна?
Если через код в советнике, подскажите, пожалуйста, какой вставить
 
Ivan Butko #:
Подскажите, пожалуйста, как можно сдвинуть график ещё левее, чтобы его последняя цена была посередине окна?
Если через код в советнике, подскажите, пожалуйста, какой вставить
 
Artyom Trishkin #:

Боже мой, 10 лет за МТ... Век живи, век учись

Большое спасибо! 

 
Artyom Trishkin #:

А через код?

 
Valeriy Yastremskiy #:

А через код?

А через документацию?

