ООП очень помогает в этом случае
Благодарю!
Здравствуйте, уважаемые участники форума, кто так или иначе знаимается написанием кода на MQL4!
Я нуб. Подскажите, пожалуйста: если человек пишет большой сложный код, он ведь не может весь его удержать в голове.
Как же ониентироваться в большом объеме кода и не запутаться, ничего не забыть, не упустить?
Существуют ли какие-то методы на этот счет?
С уважением, Михаил.
Разделять код на отдельные функциональные модули. Делается это библиотеками и классами.
Благодарю. А это тоже относится к ООП, я правильно понимаю?
Если через код в советнике, подскажите, пожалуйста, какой вставить
Подскажите, пожалуйста, как можно сдвинуть график ещё левее, чтобы его последняя цена была посередине окна?
Боже мой, 10 лет за МТ... Век живи, век учись
Большое спасибо!
А через код?
А через документацию?