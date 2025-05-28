Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 68
//| 9.1.4.5 OrderDelete.mq4 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+1
void OnStart()
{
string Symb=Symbol(); //Финансовый инструмент
double Dist=1000000.0; //Предустановка
double Price;
int Limit_Stop=-1; // Пока отложенных нет
int Tip;
double Win_Price=WindowPriceOnDropped(); //Здесь брошен скрипт
//-------------------------------------------------------------------+2
for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) // Цикл выбора ордеров
{
if(OrderSelect(i-1, SELECT_BY_POS)==true) //Eсли ордер выбран
{
//------------------------------------------------------------------+3
if(OrderSymbol()!=Symb) continue //не ваш фин. инструмент
int Tip=OrderType(); //Тип ордера
if(Tip<2) continue //Рыночный ордер
//------------------------------------------------------------+4
double Price=OrderOpenPrice(); //Цена откр. отлож. ордера
if(NormalizeDouble(MathAbs(Price-Win_Price),Digits)<
NormalizeDouble(Dist,Digits))
{
Dist=MathAbs(Price-Win_Price); // Новое значение
Limit_Stop=Tip; //Есть отложенный ордер
int Ticket=OrderTicket(); // номер ордера
}
}
//+---------------------------------------------------------------+5
switch(Limit_Stop)
{
case 2: string Texst="BuyLimint ";
break;
case 3: Texst="SellLimint ";
break;
case 4 Texst="BuyStop ";
break;
case 5 Texst="SellStop ";
break;
}
//------------------------------------------------------------------+6
//ЦИКЛ ЗАКРЫТИЯ ОРДЕРА
//--------------------------------------------------------------------
while(true) // цикл закрытия ордера
{
if(Limit_Stop==-1) //если отложенных нет
{
Alert("по ",Symb,"отложенных ордеров"); //если отложенных нет
break;
}
//-----------------------------------------------------------------+7
Alert("Попытка удалить ","",Ticket,"ожидание ответа..");
bool Ans=OrderDelete(Ticket); //Удаление ордера
//---------------------------------------------------------------------
if(Ans==true)
{
Alert("Удалён ордер ",Text,"",Ticket);
break;
}
int Error=GetLastError();
switch(Error)
{
case 4:Alert("Торговый сервер занят. Пробуем ещё раз..");
Sleep(3000); //Обновим данные
continue; //На следующую итерацию
case 137:Alert("Брокер занят. Пробуем ещё раз...");
Sleep(3000);
continue;
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё раз...");
Sleep(500);
continue; // На следующую итерацию
}
switch(Error) //Критические ошибки
{
case 2:Alert("Oбщая ошибка.");
break; //Выход из switch
case 64:Alert("Счёт заблокирован.");
break; //Выход из switch
case 133:Alert("Торговля заблакирована.");
break;
case 139:Alert(" Ордер заблакирован и уже обрабатывается.");
break;
case 145:Alert("Модификация запрещена.Ордер слишком близок к рынку");
break;
default:Alert("Возникла ошибка.",Error); //Другие варианты //Выход из switch
}
break;
}
//---------------------------------------------------------------------+
Alert("Скрипт законччил работу-----------------------.");
return;
}
высветилось двве ошибки по скобкам онстарт. вроде как не хватает скобки в цикле for, ставлю высвечивает 11 ошибок , чудеса!!!
Стр. 25, 27, - точка с запятой пропущена.
Стр. 44, 48, 50, 69, - Texst, компилятор не понимает что это такое, 'Текст' - не объявленный идентификатор = с ним нужно разобраться.
Стр. 48, 50, - операнд ожидается = скорее всего двоеточие пропущено.
Стр. 64 - Ticket = не объявленный идентификатор.
И т. д. разбирайте свои ошибки .
проди-бы вставляю код как надо и что то я его не вижу
надо после вставленного кода что-то набрать типа
***
глюк форума такой
Почему пропускаете последний ордер - так задумано?
{
if(OrderSelect(i-1, SELECT_BY_POS)==true) //Eсли ордер выбран
{