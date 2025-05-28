Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 68

проди-бы вставляю код как надо и что то я его не вижу
 

//|                                          9.1.4.5 OrderDelete.mq4 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+1
void OnStart()
{
  string Symb=Symbol();        //Финансовый инструмент
  double Dist=1000000.0;       //Предустановка
  double Price;
  int  Limit_Stop=-1;          // Пока отложенных нет
  int Tip;
  double Win_Price=WindowPriceOnDropped();     //Здесь брошен скрипт
  //-------------------------------------------------------------------+2
  for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++)         // Цикл выбора ордеров
  {  
    if(OrderSelect(i-1, SELECT_BY_POS)==true)    //Eсли ордер выбран
      {
        //------------------------------------------------------------------+3      
        if(OrderSymbol()!=Symb) continue   //не ваш фин. инструмент
        int Tip=OrderType();               //Тип ордера
        if(Tip<2) continue                 //Рыночный ордер
      
        //------------------------------------------------------------+4
        double Price=OrderOpenPrice();     //Цена откр. отлож. ордера
          if(NormalizeDouble(MathAbs(Price-Win_Price),Digits)<
            NormalizeDouble(Dist,Digits))
            {
            Dist=MathAbs(Price-Win_Price);     // Новое значение
            Limit_Stop=Tip;                    //Есть отложенный ордер
            int Ticket=OrderTicket();            // номер ордера
            }
      }
  
  
  //+---------------------------------------------------------------+5
  switch(Limit_Stop)
  {
  case 2: string Texst="BuyLimint ";
         break;
  case 3: Texst="SellLimint ";
         break;
  case 4 Texst="BuyStop ";
         break;
  case 5 Texst="SellStop ";
         break;
  }
  
  //------------------------------------------------------------------+6
  //ЦИКЛ ЗАКРЫТИЯ  ОРДЕРА
  //--------------------------------------------------------------------
  while(true)              // цикл закрытия ордера
  {
  if(Limit_Stop==-1)       //если отложенных нет
    {
    Alert("по ",Symb,"отложенных ордеров");   //если отложенных нет
    break;
    }
    //-----------------------------------------------------------------+7
    Alert("Попытка удалить ","",Ticket,"ожидание ответа..");
    bool  Ans=OrderDelete(Ticket);              //Удаление ордера
    //---------------------------------------------------------------------
    if(Ans==true)
    {
    Alert("Удалён ордер ",Text,"",Ticket);
    break;
    }
    int Error=GetLastError();
    switch(Error)
    {
    case 4:Alert("Торговый сервер занят. Пробуем ещё раз..");
     Sleep(3000);                                 //Обновим данные
     continue;                                     //На следующую итерацию
    case 137:Alert("Брокер занят. Пробуем ещё раз...");
            Sleep(3000);
            continue;
    case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё раз...");
            Sleep(500);
            continue;                             // На следующую итерацию
    }
    switch(Error)                                  //Критические ошибки
     {
     case 2:Alert("Oбщая ошибка.");
            break;                               //Выход из switch
  
     case 64:Alert("Счёт заблокирован.");
            break;                               //Выход из switch                                    
     case 133:Alert("Торговля заблакирована.");
            break;
     case 139:Alert(" Ордер заблакирован и уже обрабатывается.");
            break;
     case 145:Alert("Модификация запрещена.Ордер слишком близок к рынку");
            break;      
     default:Alert("Возникла ошибка.",Error);    //Другие варианты                                                               //Выход из switch      
     }
     break;                                
   }
   //---------------------------------------------------------------------+
   Alert("Скрипт законччил работу-----------------------.");
   return;
}

  
ребята посмотрите
 
высветилось двве ошибки по скобкам онстарт. вроде как не хватает скобки в цикле for, ставлю высвечивает 11 ошибок , чудеса!!!
 
FOTOGRAF14:
высветилось двве ошибки по скобкам онстарт. вроде как не хватает скобки в цикле for, ставлю высвечивает 11 ошибок , чудеса!!!
Не думайте, что увеличение количества ошибок - это не верно! Скобка в for действительно нужна. Просто эта ошибка, которую нужно исправить в первую очередь. После ее исправления, видимо, есть еще ошибки:)
 
FOTOGRAF14:
высветилось двве ошибки по скобкам онстарт. вроде как не хватает скобки в цикле for, ставлю высвечивает 11 ошибок , чудеса!!!
Чудес не бывает ..."')' - unexpected end of program" - неожиданный конец ... "'{' - unbalanced parentheses" - незакрытые скобки ... = некомплект со скобками, '{' не хватает, или лишние ... нужно тщательно проверить код и добавить где надо, а не просто так, или убрать лишнюю. ...
 
FOTOGRAF14:

Стр. 25, 27, - точка с запятой пропущена. 

Стр. 44, 48, 50, 69, - Texst, компилятор не понимает что это такое, 'Текст' - не объявленный идентификатор = с ним нужно разобраться. 

Стр. 48, 50, - операнд ожидается = скорее всего двоеточие пропущено. 

Стр. 64 - Ticket =  не объявленный идентификатор. 

 И т. д. разбирайте свои ошибки .

 
FOTOGRAF14:
проди-бы вставляю код как надо и что то я его не вижу

надо после вставленного кода что-то набрать типа

***

глюк форума такой 

 
FOTOGRAF14:

  
ребята посмотрите

Почему пропускаете последний ордер - так задумано?

for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++)         // Цикл выбора ордеров
  {  
    if(OrderSelect(i-1, SELECT_BY_POS)==true)    //Eсли ордер выбран
      {


 

 
в терминале - вкладка новости. как изменить размер всплывающего окна и размер шрифта внутри него, чтобы после выхода из терминала и последующем входе эти изменения сохранились?
