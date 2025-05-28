Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 223

Пробую заполнить индикаторный буфер с другого конца (ArraySetAsSeries (..., false)), какое-то время все работает нормально, но потом что-то происходит с буфером и появляется заполнение самый последний индекс массива , хотя этого быть не должно.
Я так понимаю, терминал в какой-то момент обрезает буфер, и из за этого появляется вес буфер заполнен даже самый последний индекс массива. Наверно в какой-то момент надо освобождать буфер массива, но когда? Можете тестовый пример поправить? 


#property indicator_buffers 1

double ExtMapBuffer[]; // AQUA   "Line"
int      LastData;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,7,clrAqua);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexLabel(0,"Line");

   LastData=0;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i;
   bool Series=false;
   ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer,Series);
   ArraySetAsSeries(high,Series);

   i=prev_calculated-1;

   if(i<1) 
     {
      LastData=0;
      i=1;
      while(i<rates_total-1)
        {
         ExtMapBuffer[i]=high[i];
         i++; 
         LastData=i;
        }
     }
   else
     {
      i=LastData;
     }

   while(i<rates_total-1)
     {
      ExtMapBuffer[i]=high[i];
      i++;
      LastData=i;
     }

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, почему данный индикатор на истории рисует стрелки редко, а когда начинаешь торговать, то начинает рисовать часто.

Потом если закрыть МТ4, и снова открыть, то на том же месте, где в реальном времени индикатор как пулемёт рисовал сделки, уже опять 1-2 сделки.

И получается когда смотришь историю, то кажется что индикатор должен хорошо торговать, но как только включаешь на реальном времени торговлю, то начинается что попало.

Подскажите почему так? Вот код индикатора:

//---- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Blue
#property  indicator_color2  Red
//---- indicator parameters
extern int  period = 4; //12
extern int  shift  = 0; //сдвиг по бару
//---- indicator buffers
double BufferUp[],BufferDn[];
int q,st=5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   IndicatorBuffers(2);
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(0,233);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(1,234);

   SetIndexBuffer(0,BufferUp);//стрелка синяя верх
   SetIndexBuffer(1,BufferDn);//стрелка красная вниз
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorShortName("T3MA-ALARM ("+period+")");
//---- initialization done
   if(Digits==3 || Digits==5) q=10;
   st=st*q;
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
   ObjectDelete("low");
   ObjectDelete("high");
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Moving Average of Oscillator                                         |
//+----------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---- ArraySetAsSeries --------------------------------------------------  
   double Ma[],MaOn[];
   double y0[],y1[],y2[];
//   int i;
   int    i;
   ArraySetAsSeries(Ma,true);
//---- IndicatorCounted --------------------------------------------------
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0) return(-1);
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit1=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit1-=1+MathMax(period,shift)+2;

   int buffer_size=ArraySize(BufferUp);
   ArrayResize(Ma,buffer_size);
   ArrayResize(MaOn,buffer_size);

   ArrayResize(y0,buffer_size+shift+2);
   ArrayResize(y1,buffer_size+shift+2);
   ArrayResize(y2,buffer_size+shift+2);

   int limit=ArraySize(Ma);
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
   for(i=limit1; i>=0; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=limit1; i>=0; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i);

   for(i=limit1; i>=0; i--)
     {
      y0[i+shift]=MaOn[i+shift];
      y1[i+1+shift]=MaOn[i+1+shift];
      y2[i+2+shift]=MaOn[i+2+shift];

      if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}
      if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}
      //---- Signal Trend Up || Dn ---------------------------------------------   
      if(y0[i]-y1[i+1]>0) Comment("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
         "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n BUY TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits));

      else if(y0[i]-y1[i+1]<0) Comment("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
         "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n SELL TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits));
     }

//---- done
   return(0);
  }
//+---------------------------------------------------------------------+
попробуйте 0 заменить на 1 в трёх местах

   int limit=ArraySize(Ma);
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
   for(i=limit1; i>=1; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=limit1; i>=1; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i);

   for(i=limit1; i>=1; i--)
 
Aleksei Stepanenko:

попробуйте 0 заменить на 1 в трёх местах

   int limit=ArraySize(Ma);
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
   for(i=limit1; i>=1; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
        // вот сюда
   for(i=limit1; i>=1; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i);

   for(i=limit1; i>=1; i--)

Я бы ещё и это переместил

 
Виталий, заметил, люди напишут вопрос и пошли по делам, а мы тут между собой веселимся. Иногда по несколько листов с выкладками.  
 
Aleksei Stepanenko:

попробуйте 0 заменить на 1 в трёх местах

Спасибо большое. А как бы его теперь заставить открывать сделки только в конце текущей свечи на текущем таймфрейме? :)) Просто сейчас он открывает не понять когда сделки... Стрелочки то вроде верно рисует, и на свечах смотришь, вроде всё хорошо, но сами сделки открываются получается как оказывается по середине или ближе к концу свечи, в общем где угодно, только не там где надо. :(

//---- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Blue
#property  indicator_color2  Red
//---- indicator parameters
extern int  period = 4; //12
extern int  shift  = 0; //сдвиг по бару
//---- indicator buffers
double BufferUp[],BufferDn[];
int q,st=5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   IndicatorBuffers(2);
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(0,233);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(1,234);

   SetIndexBuffer(0,BufferUp);//стрелка синяя верх
   SetIndexBuffer(1,BufferDn);//стрелка красная вниз
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorShortName("T3MA-ALARM ("+period+")");
//---- initialization done
   if(Digits==3 || Digits==5) q=10;
   st=st*q;
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
   ObjectDelete("low");
   ObjectDelete("high");
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Moving Average of Oscillator                                         |
//+----------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---- ArraySetAsSeries --------------------------------------------------  
   double Ma[],MaOn[];
   double y0[],y1[],y2[];
//   int i;
   int    i;
   ArraySetAsSeries(Ma,true);
//---- IndicatorCounted --------------------------------------------------
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0) return(-1);
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit1=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit1-=1+MathMax(period,shift)+2;

   int buffer_size=ArraySize(BufferUp);
   ArrayResize(Ma,buffer_size);
   ArrayResize(MaOn,buffer_size);

   ArrayResize(y0,buffer_size+shift+2);
   ArrayResize(y1,buffer_size+shift+2);
   ArrayResize(y2,buffer_size+shift+2);

   int limit=ArraySize(Ma);
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
   for(i=limit1; i>=1; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=limit1; i>=1; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i);

   for(i=limit1; i>=1; i--)
     {
      y0[i+shift]=MaOn[i+shift];
      y1[i+1+shift]=MaOn[i+1+shift];
      y2[i+2+shift]=MaOn[i+2+shift];

      if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}
      if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}
      //---- Signal Trend Up || Dn ---------------------------------------------   
      if(y0[i]-y1[i+1]>0) Comment("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
         "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n BUY TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits));

      else if(y0[i]-y1[i+1]<0) Comment("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
         "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n SELL TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits));
     }

//---- done
   return(0);
  }
//+---------------------------------------------------------------------+
 

вообще принято открывать сделки в момент образования новой свечи, когда уже есть вся информация о только что закрытой свечке

datetime LastTime=0;


void OnTick()
   {
   if(LastTime==iTime(symbol,frame,0)) return;
   LastTime=iTime(symbol,frame,0);
 
Vitaly Muzichenko:

Я бы ещё и это переместил

А точно туда куда показали?

 int limit=ArraySize(Ma);
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
// а не вот сюда?
   for(i=limit1; i>=1; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
        
   for(i=limit1; i>=1; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i);

   for(i=limit1; i>=1; i--)
 
Aleksei Stepanenko:

вообще принято открывать сделки в момент образования новой свечи, когда уже есть вся информация о только что закрытой свечке

А куда этот код лучше вставить, чтоб точно работало как надо? А то я совсем плохо понимаю, только в саааамом начале пути...
 
Aleksei Stepanenko:
Виталий, заметил, люди напишут вопрос и пошли по делам, а мы тут между собой веселимся. Иногда по несколько листов с выкладками.  
Вот как видите, не всегда так. :))
