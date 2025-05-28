Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 223
Пробую заполнить индикаторный буфер с другого конца (ArraySetAsSeries (..., false)), какое-то время все работает нормально, но потом что-то происходит с буфером и появляется заполнение самый последний индекс массива , хотя этого быть не должно.
Я так понимаю, терминал в какой-то момент обрезает буфер, и из за этого появляется вес буфер заполнен даже самый последний индекс массива. Наверно в какой-то момент надо освобождать буфер массива, но когда? Можете тестовый пример поправить?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему данный индикатор на истории рисует стрелки редко, а когда начинаешь торговать, то начинает рисовать часто.
Потом если закрыть МТ4, и снова открыть, то на том же месте, где в реальном времени индикатор как пулемёт рисовал сделки, уже опять 1-2 сделки.
И получается когда смотришь историю, то кажется что индикатор должен хорошо торговать, но как только включаешь на реальном времени торговлю, то начинается что попало.
Подскажите почему так? Вот код индикатора:
попробуйте 0 заменить на 1 в трёх местах
Я бы ещё и это переместил
Спасибо большое. А как бы его теперь заставить открывать сделки только в конце текущей свечи на текущем таймфрейме? :)) Просто сейчас он открывает не понять когда сделки... Стрелочки то вроде верно рисует, и на свечах смотришь, вроде всё хорошо, но сами сделки открываются получается как оказывается по середине или ближе к концу свечи, в общем где угодно, только не там где надо. :(
вообще принято открывать сделки в момент образования новой свечи, когда уже есть вся информация о только что закрытой свечке
А точно туда куда показали?
Виталий, заметил, люди напишут вопрос и пошли по делам, а мы тут между собой веселимся. Иногда по несколько листов с выкладками.