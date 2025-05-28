Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 257

JRandomTrader #:

Все три подключены к одному серверу брокера/дилера? (Т.е., история одна и та же?) Если нет - первым делом в эту сторону копать.

да. один брокер, одинаковые счета.
 
Zalevsky1234 #:
А один ли сервер у этого брокера? У открывашки, например, 8 (доступных).

 
Zalevsky1234 #:

Здравствуйте.

Такой глюк... Тестирую одного! Эксперта на 3-х компьютерах. На 2-х работают по коду четко, а на одном постоянно какие то косяки с расчетами - в основном неправильно рассчитывает стоп лосы, или ложные срабатывания.

Железо не новое, но и не древнее.

Кто то сталкивался с таким?

разная связь, скорость компов..поэтому результаты могут быть разными.  Где-то тик пришёл, где-то ещё нет, может вообще потерялся. Bid,Ask разные, Пока обратно приказы шли цены ещё поменялись, проскользило и так далее

вот одинаковый результат, вот это было-бы удивительно :-)

 

Приветствую. Подскажите, пожалста. Профилирование на истории в мт4 отключено, или это я что-то не так делаю?


 
Andrey Sokolov #:

Его там просто нету.

 

Помогите, пожалуйста, вставить функцию паузы в советника.

input bool   p          = false; // задействовать паузу или нет 
input string TimeStart  = "00:00"; // время старта паузы 
input string TimeEnd    = "00:00"; // конец паузы

//+------------------------------------------------------------------+

datetime StartPause,EndPause;

//+------------------------------------------------------------------+

StartPause = StrToTime(TimeStart);   EndPause   = StrToTime(TimeEnd);

//+------------------------------------------------------------------+

if((p && StartPause < EndPause && (TimeCurrent() > StartPause &&  TimeCurrent() < EndPause)))
{
            Comment("Пауза в работе советника");
            return;
}

if((p && StartPause > EndPause && (TimeCurrent() > StartPause ||  TimeCurrent() < EndPause)))
{
            Comment("Пауза в работе советника");
            return;
}
Всем привет, есть у кого-то установочник МТ4 с сайта https://www.metatrader4.com/?
 
vinstroks #:
Возможно, мт4 лучше скачивать у брокера, к примеру альпари.

 

Всем привет!

Кто-нибудь может подсказать, как корректно получить значение для tick price и tick size

При таком варианте получения для символа

   double tick_value = MarketInfo(name, MODE_TICKVALUE);
   double tick_size = MarketInfo(name, MODE_TICKSIZE);

полученные значения иногда отличаются от фактических

Может кто-то знает с чем это связано?? 

 
OlgaKom #:

Скорее всего это связано с тем как вы считаете.

