Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 257
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все три подключены к одному серверу брокера/дилера? (Т.е., история одна и та же?) Если нет - первым делом в эту сторону копать.
да. один брокер, одинаковые счета.
А один ли сервер у этого брокера? У открывашки, например, 8 (доступных).
Здравствуйте.
Такой глюк... Тестирую одного! Эксперта на 3-х компьютерах. На 2-х работают по коду четко, а на одном постоянно какие то косяки с расчетами - в основном неправильно рассчитывает стоп лосы, или ложные срабатывания.
Железо не новое, но и не древнее.
Кто то сталкивался с таким?
разная связь, скорость компов..поэтому результаты могут быть разными. Где-то тик пришёл, где-то ещё нет, может вообще потерялся. Bid,Ask разные, Пока обратно приказы шли цены ещё поменялись, проскользило и так далее
вот одинаковый результат, вот это было-бы удивительно :-)
Приветствую. Подскажите, пожалста. Профилирование на истории в мт4 отключено, или это я что-то не так делаю?
Приветствую. Подскажите, пожалста. Профилирование на истории в мт4 отключено, или это я что-то не так делаю?
Его там просто нету.
Помогите, пожалуйста, вставить функцию паузы в советника.
Всем привет, есть у кого-то установочник МТ4 с сайта https://www.metatrader4.com/?
Возможно, мт4 лучше скачивать у брокера, к примеру альпари.
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать, как корректно получить значение для tick price и tick size
При таком варианте получения для символа
полученные значения иногда отличаются от фактических
Может кто-то знает с чем это связано??
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать, как корректно получить значение для tick price и tick size
При таком варианте получения для символа
полученные значения иногда отличаются от фактических
Может кто-то знает с чем это связано??
Скорее всего это связано с тем как вы считаете.