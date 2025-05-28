Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, спасибо за ваши ответы и вашу помощь.
Новый вопрос, в МТ4 вообще есть возможно дублировать вкладки с графиком? Ну то есть не шаблоном задавать каждый раз параметры графика, а полностью скопировать вкладку с выбранной валютой, с таймфреймом, с параметрами графика. Есть такое вообще или нет?
Пробую)
Бороться, искать, найти и перепрятать!
Новый вопрос
Да, не за что.
Самое простое это шаблон. Почему Вам не нравится? Установили таймфрейм, масштаб, цвет фона, цвет свечей, набросали индикаторов нужных и сохранили как default.tpl. Теперь при открытии нового графика всё готово для Вас.
Самое простое это шаблон. Почему Вам не нравится? Установили таймфрейм, масштаб, цвет фона, цвет свечей, набросали индикаторов нужных и сохранили как default.tpl. Теперь при открытии нового графика всё готово для Вас.
Не, вопрос видимо в другом. Пользователь открывая чарт и устанавливая индюк, не знает ни ТФ ни символа. Скрипт нужен выбора символа и ТФ. Ну и индюк можно подгрузить заодно, или шаблон выбрать.)
Бороться, искать, найти и перепрятать!
Да, не за что.
Самое простое это шаблон. Почему Вам не нравится? Установили таймфрейм, масштаб, цвет фона, цвет свечей, набросали индикаторов нужных и сохранили как default.tpl. Теперь при открытии нового графика всё готово для Вас.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4
Igor Makanu, 2020.12.08 13:39
Вам ответили в Вашем топике https://www.mql5.com/ru/forum/334987
модератор с использованием СБ https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses
я написал пример исходя из справки
если вопрос как закрыть позицию, опять же справка https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/enum_trade_request_actions
или СБ https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade
@makssub в ЛС просит под MQL4 код, тогда такой код:
как закрыть ордер по тикету тут ищите: https://www.mql5.com/ru/forum/131859
Ну, если простыми словами, то так:
Заводим переменную типа datetime и в неё, при закрытии ордера с профитом записываем время текущей свечи D1. И перед открытием очередного ордера сверяем значение этой переменной с временем открытия текущей свечи D1. Соответственно если текущее время больше, то можно открывать. Иначе курим бамбук.
Привет всем! Посоветуйте учебник по MQL4 пожалуйста, актуальный на сегодняшний день.
учебник только один есть старый Ковалева. Актуален в части до 2016 года где-то. Потом в 4ку перенесли многое из 5ки. Слава богу ордерную систему оставили. Больше учебников нет (не находил, ну и другие тоже не нашли). Только статьи здесь и поиск в инете.
учебник только один есть старый Ковалева. Актуален в части до 2016 года где-то. Потом в 4ку перенесли многое из 5ки. Слава богу ордерную систему оставили. Больше учебников нет (не находил, ну и другие тоже не нашли). Только статьи здесь и поиск в инете.
Спасибо!
Написал простой индикатор. При переходе через ноль не прорисовывает линию хотя в буферах значения есть. Подскажите пожалуйста в чем ошибся.