Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за подробное объяснение.
Спасибо за подробное объяснение.
Ждал всё-же ваш ответ, но его нет, тогда задам вопрос:
Предположим, терминал отправляет вашу конфигурацию к брокеру, и параллельно во "Дворец культуры и спорта" Ставрополя, и в детский садик "Одуванчик" Брянска.
Что это меняет, и главное - чем это пагубно?
Если можно, то опишите подробно!
Ждал всё-же ваш ответ, но его нет, тогда задам вопрос:
Предположим, терминал отправляет вашу конфигурацию к брокеру, и параллельно во "Дворец культуры и спорта" Ставрополя, и в детский садик "Одуванчик" Брянска.
Что это меняет, и главное - чем это пагубно?
Если можно, то опишите подробно!
Кстати, тут стоит напомнить, что браузеры собирают о нас намного больше информации, чем просто конфигурация компьютера. Но об этом, почему то, никто не беспокоится. )) Куда уж там терминалу!
Кстати, тут стоит напомнить, что браузеры собирают о нас намного больше информации, чем просто конфигурация компьютера. Но об этом, почему то, никто не беспокоится. )) Куда уж там терминалу!
Да о чем вообще речь. Ну народ малость помешан на шпиономании однако. Многим кажется что за ними все стараются следить. Это как о неуловимом Джо
Кстати, тут стоит напомнить, что браузеры собирают о нас намного больше информации, чем просто конфигурация компьютера. Но об этом, почему то, никто не беспокоится. )) Куда уж там терминалу!
Более того, как только загрузилась сама ОС, то о нас уже всё знают, и в более глобальных масштабах)
Более того, как только загрузилась сама ОС, то о нас уже всё знают, и в более глобальных масштабах)
У меня проблема не в шпиономании, а с целью получить бонус на депозит на меня и сестру, т.к. с одного компа работать буду. Вот и хотелось бы, что бы брокер не заблокировал счета.
Ясно, спасибо за ответ!
Насколько знаю, то как-то вычисляют, что несколько счетов на одном компе, и вероятно по IP
У меня проблема не в шпиономании, а с целью получить бонус на депозит на меня и сестру, т.к. с одного компа работать буду. Вот и хотелось бы, что бы брокер не заблокировал счета.
Интересно, что вам даст двойной бонус? С одним-то хуже, чем без него, а с двумя? Неужели думаете, что даст вам в большую просадку залезть? Так вы ошибаетесь. ДЦ не даст вам тратить на поддержание позиции больше средств, чем есть ваших средств на счёте. Свои он заберёт тут же, как только вы используете все ваши средства. Да ещё и стопаут устроят, а вы и не заметите - средств-то вроде больше на два бонуса... В общем - не стоит оно таких дум-думных...
Интересно, что вам даст двойной бонус? С одним-то хуже, чем без него, а с двумя? Неужели думаете, что даст вам в большую просадку залезть? Так вы ошибаетесь. ДЦ не даст вам тратить на поддержание позиции больше средств, чем есть ваших средств на счёте. Свои он заберёт тут же, как только вы используете все ваши средства. Да ещё и стопаут устроят, а вы и не заметите - средств-то вроде больше на два бонуса... В общем - не стоит оно таких дум-думных...
Я однажды брал бонус 30$ для разгона около 5-ти раз, но брал на всех знакомых, 3 раза слил, а вот 2 раза вывел по 60$.
Суть не в том, чтобы положить на один счёт, а в том, что если один слил, то есть вторая попытка)
Я однажды брал бонус 30$ для разгона около 5-ти раз, но брал на всех знакомых, 3 раза слил, а вот 2 раза вывел по 60$.
Суть не в том, чтобы положить на один счёт, а в том, что если один слил, то есть вторая попытка)
Ну я немного о другом: бонусы - невеликие и не удобные деньги для развития таких теорий заговоров.