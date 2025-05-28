Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 183
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я начинающий трейдер, с компании ***. Торговала с аналитиком. Теперь не могу вывести деньги с площадки, потому что говорят нужно заплатить комиссию за пользование площадки и за копирование сделок. Подскажите мне пожалуйста такая комиссия существует или меня обманывают? Просто везде читаю написано что автоматически спишется со счета при выводе средств. А у меня просят дополнительно заплатить а потом якобы выведут деньги.
так а что эт за контора такая ?!
Если типа Телетрейд = то о них говорят ИЛИ ПЛОХОЕ, или ничего ...
Почитай отзывы в инете об этой конторе ... или на ютубе ....
Договор с компанией заключался ?! ... смотри всё, что мелким шрифтом ... ещё раз прочитай Договор ...
Если они "якобы" давали БОНУС на который можно торговать новичку, то такие деньги НЕ ВЫВЕСТИ ... даже если торгонул в плюс ... поэтому подобные "бонусы" люди просто НЕ БЕРУТ , а торгуют НА СВОИ )
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли менять часовой пояс в стандатном всплывающем окне с алертом?Нужно синхронизировать время алерта со временем терминала (в случае когда оно разное в терминале и окне алерта). Это возможно?
Здравствуйте.
Прежде чем начать работать с iCustom надо сделать проверку на наличие данного индикатора. К как это сделать?
Здравствуйте.
интересный вопрос, подозреваю, что если вопрос в топике МТ4, то платформа соответственно MQL4, в документации не нашел ответа, быстрее проверить, сделал тест:
индикатор "qwerty.mq4":
эксперт:
лог если индикатор откомпилирован и лежит в папке:
2019.08.13 18:17:17.319 tst EURUSD,H1: err = 0 , pr = 1.118490
2019.08.13 18:17:16.616 tst EURUSD,H1: err = 0 , pr = 1.118490
2019.08.13 18:17:16.554 tst EURUSD,H1: initialized
удалил индикатор, лог эксперта:
2019.08.13 18:18:27.815 tst EURUSD,H1: err = 4072 , pr = 0.000000
2019.08.13 18:18:27.815 cannot open file 'C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC55551084565FA3E19C061F586B2\MQL4\indicators\qwerty.ex4' [2]
2019.08.13 18:18:27.549 tst EURUSD,H1: err = 4072 , pr = 0.000000
2019.08.13 18:18:27.549 cannot open file 'C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC55551084565FA3E19C061F586B2\MQL4\indicators\qwerty.ex4' [2]
2019.08.13 18:18:26.815 tst EURUSD,H1: initialized
4072 "Ошибка загрузки пользовательского индикатора"
по моему все сходится
;)
Спасибо. Скрипт(эксперт) для Маркета, поэтому будет должен пройти через модераторов. Из-за того что там появляется ошибка "cannot оpen file", не уверен что модераторы пропустит это. Поэтому я и хотел сделать предварительную проверку и дать информацию пользователю о нехватке индикатора.
Индикатор нужно размещать в теле файла советника. Для этого существуют ресурсы:
Спасибо!
Добрый день! Есть ли возможность ещё как-то получить буфер индикатора кроме iCustom()?