o8586_khamaganovalv:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я начинающий трейдер, с компании ***. Торговала с аналитиком. Теперь не могу вывести деньги с площадки, потому что говорят нужно заплатить комиссию за пользование площадки и за копирование сделок. Подскажите мне пожалуйста такая комиссия существует или меня обманывают? Просто везде читаю написано что автоматически спишется со счета при выводе средств. А у меня просят дополнительно заплатить а потом якобы выведут деньги.

так а что эт за контора такая ?!
Если типа Телетрейд = то о них говорят ИЛИ ПЛОХОЕ, или ничего ...

Почитай отзывы в инете об этой конторе ... или на ютубе ....
Договор с компанией заключался ?! ... смотри всё, что мелким шрифтом ... ещё раз прочитай Договор ... 

Если они "якобы" давали БОНУС на который можно торговать новичку, то такие деньги НЕ ВЫВЕСТИ ... даже если торгонул в плюс ... поэтому подобные "бонусы" люди просто НЕ БЕРУТ , а торгуют НА СВОИ )

 

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, можно ли менять часовой пояс в стандатном всплывающем окне с алертом?  

Нужно синхронизировать время алерта со временем терминала (в случае когда оно разное в терминале и окне алерта). Это возможно?
 
Здравствуйте. А подскажите, как можно запрограммировать направление тени свечи. К примеру, возьмем пин бар. Его тень может быть направлена вверх или вниз. Как можно это отразить с помощью кода на MQL4?
 

Здравствуйте.

Прежде чем начать работать с iCustom надо сделать проверку на наличие данного индикатора. К как это сделать?

 
Nauris Zukas:

Здравствуйте.

Прежде чем начать работать с iCustom надо сделать проверку на наличие данного индикатора. К как это сделать?

интересный вопрос, подозреваю, что если вопрос в топике МТ4, то платформа соответственно MQL4, в документации не нашел ответа, быстрее проверить, сделал тест:

индикатор "qwerty.mq4":

input int      Input1=10;
...
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int i,limit;
   if(prev_calculated==0) limit=rates_total-1; else  limit=rates_total-prev_calculated+1;
   for(i=limit; i>=0; i--) line1Buffer[i]=close[i];
   return(rates_total);
  }

 эксперт:

#property strict
void OnTick()
  {
   ResetLastError();
   double pr = iCustom(NULL,0,"qwerty",10,0,1);
   int err = GetLastError();
   printf("err = %d , pr = %f",err,pr);
  }

лог если индикатор откомпилирован и лежит в папке:

2019.08.13 18:17:17.319 tst EURUSD,H1: err = 0 , pr = 1.118490

2019.08.13 18:17:16.616 tst EURUSD,H1: err = 0 , pr = 1.118490

2019.08.13 18:17:16.554 tst EURUSD,H1: initialized

удалил индикатор, лог эксперта:

2019.08.13 18:18:27.815 tst EURUSD,H1: err = 4072 , pr = 0.000000

2019.08.13 18:18:27.815 cannot open file 'C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC55551084565FA3E19C061F586B2\MQL4\indicators\qwerty.ex4' [2]

2019.08.13 18:18:27.549 tst EURUSD,H1: err = 4072 , pr = 0.000000

2019.08.13 18:18:27.549 cannot open file 'C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC55551084565FA3E19C061F586B2\MQL4\indicators\qwerty.ex4' [2]

2019.08.13 18:18:26.815 tst EURUSD,H1: initialized

   4072   "Ошибка загрузки пользовательского индикатора"

по моему все сходится 

;)

 
Igor Makanu:

интересный вопрос, подозреваю, что если вопрос в топике МТ4, то платформа соответственно MQL4, в документации не нашел ответа, быстрее проверить, сделал тест:

Спасибо. Скрипт(эксперт) для Маркета, поэтому будет должен пройти через модераторов. Из-за того что там появляется ошибка "cannot оpen file", не уверен что модераторы пропустит это. Поэтому я и хотел сделать предварительную проверку и дать информацию  пользователю о нехватке индикатора.

 
Nauris Zukas:

Спасибо. Скрипт(эксперт) для Маркета, поэтому будет должен пройти через модераторов. Из-за того что там появляется ошибка "cannot оpen file", не уверен что модераторы пропустит это. Поэтому я и хотел сделать предварительную проверку и дать информацию  пользователю о нехватке индикатора.

Индикатор нужно размещать в теле файла советника. Для этого существуют ресурсы:

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ресурсы
  • www.mql5.com
В данном примере показано как проигрывать звуки из файлов Ok.wav и timeoit.wav, входящих в стандартную поставку терминала. Эти файлы находятся в папке означает папку, из которой запущен клиентский терминал MetaTrader 5.  Программным путем из mql5-программы каталог терминала можно узнать следующим образом: Расположение каталога данных терминала...
 
Artyom Trishkin:

Индикатор нужно размещать в теле файла советника. Для этого существуют ресурсы:

Спасибо!

 

Добрый день! Есть ли возможность ещё как-то получить буфер индикатора кроме iCustom()?


 
Добрый день! Подскажите, как можно вызвать dll-функцию при закрытии МТ4. Дело в том что у меня в МТ4 идет постоянная работа с dll, мне нужно перед закрытием платформы вызвать функцию от туда. Что-то типа DeInit, только он срабатывает только когда закрыть именно чарт, а если не закрывая чарты(графики) закрыть программу, то DeInit не срабатывает.
