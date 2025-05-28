Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если профит равен +1, а свопов и комиссий на -5, тогда его всё-равно считать прибыльным?
в тестере мт4 ,конечно не посчитается комиссия и свопы-а на реале профит смотриться итоговый-или я ошибаюсь..-просто даже не пользуюсь такой темой)
считается, но тут вопрос в том, что у вас как у программиста, не должно быть такого деления, как для тестера или реала.
Полный кусок:
в тестере мт4 ,конечно не посчитается комиссия и свопы-а на реале профит смотриться итоговый-или я ошибаюсь..-просто даже не пользуюсь такой темой)
Вас подло и злобно обманули, всё считается )))
Вот тут есть всё, что связано с временем
Спасибо! Получилось вот так, оказывается просто.
Вас подло и злобно обманули, всё считается )))
Спасибо...Запомню,может и пригодится)
Ребят, помогите, вторые сутки бьюсь, не могу понять в чём проблема.
Нужно запрограммировать поиск пика на индикаторе -
делаю это следующим способом -
if ( (value[1]) < (value[2]) && (value[2]) > (value[3]) )
{
peak = 1;
}
else peak = 0;
В общем, сравниваю значение на средней свече, и если оно больше соседних - пик найден.
Но проблема в том, что это работает как-то наполовину - пик он находит, но когда значения индикатора последовательно растут -
он каждый раз рисует новый пик зачем-то, хотя по условию - не должен! Причём при последовательном падении значения индикатора - всё в порядке, пики не рисует.
В чём проблема - так и не могу понять.
Вот скрин. Если peak = 0 -рисуется вертикальная линия, на следующей свече после пика. Всё правильно. Но при росте индюка они тоже почему-то рисуются.
Прибыль как считаете?
Я думал считать так: (Long(1) или Short(-1)) * (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)-СпредТестера.
А свопы платятся, если я правильно понял, при переносе позиции через полночь. И то, не у всех брокеров, кто-то удерживает свопы только в среду.
В любом случае, в тестируемой ТС я наверное буду принудительно закрывать позиции, довисевшие до полуночи.
А всё-таки, как при тестировании правильно посчитать прибыль в пунктах ? То, что считает тестер в долларах, мне непонятно.
Ребят, помогите, вторые сутки бьюсь, не могу понять в чём проблема.
Нужно запрограммировать поиск пика на индикаторе -
В чём проблема - так и не могу понять.
Я думал считать так: (Long(1) или Short(-1)) * (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)-СпредТестера.
А свопы платятся, если я правильно понял, при переносе позиции через полночь. И то, не у всех брокеров, кто-то удерживает свопы только в среду.
В любом случае, в тестируемой ТС я наверное буду принудительно закрывать позиции, довисевшие до полуночи.
А всё-таки, как при тестировании правильно посчитать прибыль в пунктах ? То, что считает тестер в долларах, мне непонятно.
Так если приглядеться к вашим сделкам, там как раз несовпадение на тех, которые были перенесены через ночь. Логично было бы считать и своп.
Все брокеры удерживают для форекса свопы каждую ночь, в среду своп удваивается.
Прибыль в пунктах своп не учитывает, там просто (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)/Point, а своп надо как-то потом прибавлять, но это уже не будет прибыль в пунктах, а что-то другое.