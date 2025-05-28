Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 75

Новый комментарий
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
а если профит равен +1, а свопов и комиссий на -5, тогда его всё-равно считать прибыльным?
в тестере мт4 ,конечно не посчитается комиссия и свопы-а на реале профит смотриться итоговый-или я ошибаюсь..-просто даже не пользуюсь такой темой)
 
Nikolay Gaylis:
в тестере мт4 ,конечно не посчитается комиссия и свопы-а на реале профит смотриться итоговый-или я ошибаюсь..-просто даже не пользуюсь такой темой)

считается, но тут вопрос в том, что у вас как у программиста, не должно быть такого деления, как для тестера или реала.

Полный кусок:

OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission()
 
Nikolay Gaylis:
в тестере мт4 ,конечно не посчитается комиссия и свопы-а на реале профит смотриться итоговый-или я ошибаюсь..-просто даже не пользуюсь такой темой)

Вас подло и злобно обманули, всё считается )))
 
Добрый день. Подскажите, как можно добавить нестандартный индикатор в MT-4 для android ?.
С уважением Александр.
 
Vitaly Muzichenko:
Вот тут есть всё, что связано с временем

Спасибо! Получилось вот так, оказывается просто.
extern int     hbG = 18;                 // Часы начала
extern int     mb = 29;                  // Минуты начала
extern int     heG = 18;                 // Часы окончания
extern int     me = 50;                  // Минуты окончания

bool isTradeTimeInt()
{
 int hb = hbG + (TimeGMTOffset()/3600);
 int he = heG + (TimeGMTOffset()/3600);
 datetime db, de;        // Время начала и окончания работы
 int hc;                 // Часы текущего времени торгового сервера
 
 db=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE)+" "+ IntegerToString(hb) +":"+IntegerToString(mb));
 de=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE)+" "+IntegerToString(he)+":"+IntegerToString(me));
 hc=TimeHour(TimeCurrent());
 if(db >= de)
 {
  if(hc >= he)
   de+=24*60*60;
  else
   db-=24*60*60;
 }
 if(HOUR==true)
 {
  if(TimeCurrent()>=db && TimeCurrent()<=de)
   return(true);
  else
  {
   if(CountTrades()==0)
    return(false);
  }
 }
 return(true);
}
[Удален]  
Vitalie Postolache:

Вас подло и злобно обманули, всё считается )))

Спасибо...Запомню,может и пригодится)
 

Ребят, помогите, вторые сутки бьюсь, не могу понять в чём проблема.

Нужно запрограммировать поиск пика на индикаторе - 

делаю это следующим способом - 

if ( (value[1]) < (value[2]) && (value[2]) > (value[3]) )

    {

        peak = 1;

     }

      else peak = 0;


В общем, сравниваю значение на средней свече, и если оно больше соседних - пик найден.

Но проблема в том, что это работает как-то наполовину - пик он находит, но когда значения индикатора последовательно растут - 

он каждый раз рисует новый пик зачем-то, хотя по условию - не должен! Причём при последовательном падении значения индикатора - всё в порядке, пики не рисует.

В чём проблема - так и не могу понять.


Вот скрин. Если peak = 0 -рисуется вертикальная линия, на следующей свече после пика. Всё правильно. Но при росте индюка они тоже почему-то рисуются.


 
Vitalie Postolache:
Прибыль как считаете?

Я думал считать так: (Long(1) или Short(-1)) * (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)-СпредТестера.
А свопы платятся, если я правильно понял, при переносе позиции через полночь. И то, не у всех брокеров, кто-то удерживает свопы только в среду.
В любом случае, в тестируемой ТС я наверное буду принудительно закрывать позиции, довисевшие до полуночи.
А всё-таки, как при тестировании  правильно посчитать прибыль в пунктах ? То, что считает тестер в долларах, мне непонятно.
 
John Smith:

Ребят, помогите, вторые сутки бьюсь, не могу понять в чём проблема.

Нужно запрограммировать поиск пика на индикаторе - 

В чём проблема - так и не могу понять.

Скорее всего, у Вас путаница прошлых значений индикатора. Если у Вас появилось новое текущее значение с индексом [0], то для корректного сравнения у всех прошлых индекс должен увеличится на 1.
 
MikeZv:

Я думал считать так: (Long(1) или Short(-1)) * (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)-СпредТестера.
А свопы платятся, если я правильно понял, при переносе позиции через полночь. И то, не у всех брокеров, кто-то удерживает свопы только в среду.
В любом случае, в тестируемой ТС я наверное буду принудительно закрывать позиции, довисевшие до полуночи.
А всё-таки, как при тестировании  правильно посчитать прибыль в пунктах ? То, что считает тестер в долларах, мне непонятно.


Так если приглядеться к вашим сделкам, там как раз несовпадение на тех, которые были перенесены через ночь. Логично было бы считать и своп.

Все брокеры удерживают для форекса свопы каждую ночь, в среду своп удваивается.

Прибыль в пунктах своп не учитывает, там просто (ЦенаВыхода-ЦенаВхода)/Point, а своп надо как-то потом прибавлять, но это уже не будет прибыль в пунктах, а что-то другое.

1...686970717273747576777879808182...289
Новый комментарий