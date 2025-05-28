Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 251
Здравствуйте! Пытаюсь скачать котировки некоторых пар - появляются такие надписи ***. В чем проблема?
Картинку НУЖНО или ВСТАВЛЯТЬ при помощи кнопки или ПРИКРЕПЛЯТЬ при помощи
Уточните у брокера - обновил ли он свои серверы?
Брокер ответил: Хотим обратить Ваше внимание, что данные котировки принадлежат провайдеру терминала MetaQuotes и не имеют отношения к котировкам нашей Компании.
Вчера написал в сервисдеск и они там что-то починили, мне опять начала закачиваться история с MetaTrader History Center.
Все снова качается. Нашел письмо от брокера и обновил терминал.
Но оказалось что есть и от самого брокера (картинка с видео):
Мне тот же самый брокер, но сразу по умолчанию Архив котировок предлагает котировки с MetaQuоtes. Проверил в опциях терминала но не смог найти где поменять поставщика котировок. Как поменять?
Я всегда думал что Архив котировок есть только от MetaQuоtes:
Значит, скорее всего, на сервере вашего брокера нет котировок в нужном диапазоне. Поэтому, терминал предлагает вам котировки от MetaQuоtes. Обратитесь в службу поддержки вашего брокера, возможно, у них есть архивы котировок. Потом распакуете их в соответствующую папку и терминал будет работать с ними. Если терминал предлагает котировки брокера, то жмите ОК. Обычно, котировки всевозможных брокеров идут с дырками. Поэтому, для точных результатов тестирования нужно искать архивы котировок или качать с MetaQuоtes. Только, имейте в виду, котировки полученные с разных источников будут отличаться.
Это не так. Сам уже разобрался. Зависит от прошивки терминала, давно скачанные терминала у брокера может быть еще с MetaQuоtes прошивкой.
У меня есть терминал InstaTrader. Как вы сказали прошитый MetaTrader, всем известным брокером, с точно также измененным логотипом. Так вот, помню, этот терминал мне не предлагал скачать котировки InstaForex, а выводил диалоговое окно с подтверждением на скачивание котировок с сервера MetaQuotes. Своих котировок на сервере у них попросту не было. Их можно было скачать на форуме или спросить в службе поддержки.
А вот терминал скаченный с официального сайта MetaQuotes, но счёт RoboForex:
И все котировки автоматически подгружаются с сервера RoboForex, без каких-либо диалоговых окон. Так что, по разному бывает.