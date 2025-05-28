Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если цикл начнёте с последней свечи, то последняя "нужная свеча" будет с ближайшем индексом.
Можно так:
Функция возвращает индекс нужной вам свечи,
в передаваемых параметрах 0 ближайшая, 1 следующая.
Спасибо за подсказку, все разобрался.
Скажите, а со мной свяжутся после зпчисления денег или ДО
Никто с Вами не свяжется. Нужно иметь мало-мальскую финансовую грамотность: запомните MetaQuotes не имеет никакого отношения к "консультантам", "финансовым руководителям" и тому подобному!
Перед тем, как переводить средства проводите маломальский анализ относительно фирмы куда Вы собираетесь выполнить перевод средств!
Никто с Вами не свяжется. Нужно иметь мало-мальскую финансовую грамотность: запомните MetaQuotes не имеет никакого отношения к "консультантам", "финансовым руководителям" и тому подобному!
Перед тем, как переводить средства проводите маломальский анализ относительно фирмы куда Вы собираетесь выполнить перевод средств!
У меня товарищь работает с этой платформой, ему на вайбер звонит трейдер и даёт задание ... я теперь совсем запутался
Платформа MetaTrader - это всего лишь программа. Торговый терминал, который предоставляет реальный брокер для торговли на рынках.
С Вами же связались мошенники, которые хотят выманить у Вас ваши деньги, чтобы Вы их перевели на "счёт брокера". Брокер - это не физическое лицо, а юридическое, имеющее лицензии от контролирующих органов. Вам же звонят мошенники, представившиеся брокером (но физлицо - это не брокерская компания), и они хотят чтобы Вы перечислили деньги якобы на торговый счёт.
Но на самом деле это будет счёт физического лица - мошенника. Он снимет Ваши деньги и пропадёт со связи.
Они прикрываются этим сайтом - мол, тут всё организовывается и торгуется. Но это обман. Компания MetaQuotes не является брокером. Компания занимается разработкой торгового терминала MetaTrader5 и языка программирования MQL5 для создания программного обеспечения для терминала.
Смотрите внизу сайта:
Здравствуйте, пишу первый раз советник и нужна функция закрытия ордера по условию. Если цена Ask меньше цены открытия ордера Bay то удалить ордер Bay.
Здравствуйте, ордер то какой рыночный или отложенный?
Ордер рыночный. делал так, if(Mas_Tip[0]>=1 && Ask<=OrderOpenPrice()) CloseBay();, не выходит
После последнего обновления МТ4 не происходит подключение счетов.
Версия 1355 от 16 марта 2022