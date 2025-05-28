Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 259

Nauris Zukas #:

Если цикл начнёте с последней свечи, то последняя "нужная свеча" будет с ближайшем индексом.

Спасибо за ответ, но мне нужна функция именно выбора из тех значений что приходит.
 
Alekseu Fedotov #:

Можно так:

Функция возвращает индекс нужной вам свечи,

в передаваемых параметрах  0 ближайшая, 1 следующая. 

Спасибо за подсказку, все разобрался.

 
Скажите, а со мной свяжутся после зпчисления денег или ДО
 
Андрей Garavaglia #:
Никто с Вами не свяжется. Нужно иметь мало-мальскую финансовую грамотность: запомните MetaQuotes не имеет никакого отношения к "консультантам", "финансовым руководителям" и тому подобному! 

Перед тем, как переводить средства проводите маломальский анализ относительно фирмы куда Вы собираетесь выполнить перевод средств!

 
Vladimir Karputov #:

У меня товарищь работает с этой платформой, ему на вайбер звонит трейдер и даёт задание ... я теперь совсем запутался
 
Андрей Garavaglia #:
Платформа MetaTrader - это всего лишь программа. Торговый терминал, который предоставляет реальный брокер для торговли на рынках.

С Вами же связались мошенники, которые хотят выманить у Вас ваши деньги, чтобы Вы их перевели на "счёт брокера". Брокер - это не физическое лицо, а юридическое, имеющее лицензии от контролирующих органов. Вам же звонят мошенники, представившиеся брокером (но физлицо - это не брокерская компания), и они хотят чтобы Вы перечислили деньги якобы на торговый счёт.
Но на самом деле это будет счёт физического лица - мошенника. Он снимет Ваши деньги и пропадёт со связи.

Они прикрываются этим сайтом - мол, тут всё организовывается и торгуется. Но это обман. Компания MetaQuotes не является брокером. Компания занимается разработкой торгового терминала MetaTrader5 и языка программирования MQL5 для создания программного обеспечения для терминала.

Смотрите внизу сайта:


 
Здравствуйте, пишу первый раз советник и нужна функция закрытия ордера по условию. Если цена Ask меньше цены открытия ордера Bay то удалить ордер Bay. 
 
Alexandr Spravchikov #:
Здравствуйте, ордер то какой рыночный или отложенный?
 
sashasonik #:
Ордер рыночный. делал так,  if(Mas_Tip[0]>=1 && Ask<=OrderOpenPrice()) CloseBay();, не выходит 

 

После последнего обновления МТ4 не происходит подключение счетов.

Версия 1355 от 16 марта 2022

