Появилась необходимость в двух терминалах мт4, на одном включен постоянно советник, а второй нужен для ручной торговли через другого брокера.  Подскажите, можно ли на одном компе иметь два терминала мт4? если можно , то как их инсталлировать ?
 
Trader53lutsk:
Появилась необходимость в двух терминалах мт4, на одном включен постоянно советник, а второй нужен для ручной торговли через другого брокера.  Подскажите, можно ли на одном компе иметь два терминала мт4? если можно , то как их инсталлировать ?

1. Можно.

2. В разные папки

 



Добрый день.

Почему ордер не закрывается вовремя? 

Спасибо



//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                          bit.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern double Lot= 0.01;
extern int Magic = 12456;
extern int STOP  = 50;
extern int Slippage=10;

int ticket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

      void OnTick()
  
           {
            //-------------------------Open order--------------------------------------------------------------------
              {
               if(OrdersTotal()==0 && ОткрытьОрдерВовремя(НужноОткрытВ,ЕщеНепоздно)==0)
                 {
                  if(ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Bid,STOP,0,"BITCOIN",Magic,0,Gold));
                  Print("Ошибка выставления ордера");
                 }
              }
           

            //----------------Closed order------------------------------------------------------------------------ 

            if(TimeToClosed(NeedToClosed,WeHaveChoice)==1 )
              {
               for(int i=OrdersTotal() -1; i>=1; i--)
                 {
                  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
                    {
                    if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderType() == OP_SELL)
                     OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,110,Black);

                     Print("Order no closed");
                    } //else Print ("Ордер не открыт");
                 }
              }

           }
         //+------------------------------------------------------------------+
         //|                                                                  |
         //+------------------------------------------------------------------+


         //----------------------------------------------------------------------------------------- 
         //--------------------------------Обработка времени---------------------------------------------------------

         datetime НужноОткрытВ=StrToTime("00:15");// Время открытия
         datetime ЕщеНепоздно=60*10;// Ждем тика максимуи 2 минуты
         //+------------------------------------------------------------------+
         //|                                                                  |
         //+------------------------------------------------------------------+
         int ОткрытьОрдерВовремя(datetime ВремяОткрытия,datetime ВремяУшло)
         // ВремяОткрытия -когда нужно открыть ордер
         // ВремяУшло     - допустимое ожидание после ВремяОткрытия, когда ещё можно открывать ордер
         // Возвращает -1 Время ещё недостигнуто
         //             0 Пора открывать ордер
         //            +1 Поздно открывать
           {
            int Result=0;
            if(TimeCurrent()<ВремяОткрытия) Result=-1;
            if(TimeCurrent()>=ВремяОткрытия+ВремяУшло) Result=1;
            return(Result);
            Print("sd",Result);
           }

         //-----------------Time to closed------------------------------------------------------------------------
         datetime NeedToClosed=StrToTime("23:00");
         datetime WeHaveChoice=60*10;
         //+------------------------------------------------------------------+
         //|                                                                  |
         //+------------------------------------------------------------------+
         int TimeToClosed(datetime NeedToClosed,datetime WeHaveChoice)

           {
            int Result2=0;

            if(TimeCurrent()<NeedToClosed) Result2=-1;
            if(TimeCurrent()>=NeedToClosed+WeHaveChoice)Result2=1;
            return(Result2);
           }
        
 //+-----------Количество ордеров-----------------------------------------+
  int count()
  {
     int count=0;
     {
      for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
        {
         if(OrderMagicNumber()==Magic)
            count++;
            
        }
   
}
   return(count)  ;

}





Всем Привет! Подскажите пожалуйста, как работать с массивом строк во время взаимодействия с dll(C++)?(передача в параметры и возврат из функции) Строка, числа..во всем разобралась, и массив чисел тоже отлично работает. А вот массив строк...скоро пробью головой стол(( и на будущее -  объекты возможно передавать/возвращать с dll? Хорошего всем дня.
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я начинающий трейдер, с компании ***. Торговала с аналитиком. Теперь не могу вывести деньги с площадки, потому что говорят нужно заплатить комиссию за пользование площадки и за копирование сделок. Подскажите мне пожалуйста такая комиссия существует или меня обманывают? Просто везде читаю написано что автоматически спишется со счета при выводе средств. А у меня просят дополнительно заплатить а потом якобы выведут деньги.
 

Здравствуйте.

Подскажите знающие, что за баг происходит в МТ4 - бары, у которых цена открытия и закрытия совпадают, пропадают на графике, т.е., их просто не видно!! Скан прилагаю.

 
Aleks132018:

Здравствуйте.

Подскажите знающие, что за баг происходит в МТ4 - бары, у которых цена открытия и закрытия совпадают, пропадают на графике, т.е., их просто не видно!! Скан прилагаю.

Это не ошибка - это Вы неправильно настроили цвет баров.

На графике правый клик мышкой и настройте правильный цвет. Если сразу не разберётесь - тогда примените одну из трёх стандартный цветовых схем.

 
Vladimir Karputov:

Это не ошибка - это Вы неправильно настроили цвет баров.

На графике правый клик мышкой и настройте правильный цвет. Если сразу не разберётесь - тогда примените одну из трёх стандартный цветовых схем.

Спасибо! Помогло.

 

Народ здравствуйте!

Есть-ли у кого-то "писарь котировок" которые приходят от брокера ??

... смотрел в терминале "Архив котировок" - там только ТО, что можно увидеть в "окне данных" - значения цен открытия/закрытия/мин/макс/объём

 ... это не то, что нужно (!)

Нужны ВСЕ ТИКОВЫЕ КОТИРОВКИ по каждому бару (хотя-бу данные в текстовом виде)

Подскажите пожалуйста - где такое посмотреть ??!!
... или мож ктото записывал их "для себя" ?! - поделитесь пожалуйста хотя-бы записями о 20-30 тиков (1-2 бара = бычь-медв) (за ЛЮБОЙ период) :)
(нужно для мелкого анализа)

Благодарю )

o8586_khamaganovalv:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я начинающий трейдер, с компании ***. Торговала с аналитиком. Теперь не могу вывести деньги с площадки, потому что говорят нужно заплатить комиссию за пользование площадки и за копирование сделок. Подскажите мне пожалуйста такая комиссия существует или меня обманывают? Просто везде читаю написано что автоматически спишется со счета при выводе средств. А у меня просят дополнительно заплатить а потом якобы выведут деньги.
Развод, точно. Они могут взять комиссию с заработанного. Думаю, вы уже не увидите своих денег... Вы ведь не пополняли депозит своими кровными, правда?
