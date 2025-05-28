Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 182
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Появилась необходимость в двух терминалах мт4, на одном включен постоянно советник, а второй нужен для ручной торговли через другого брокера. Подскажите, можно ли на одном компе иметь два терминала мт4? если можно , то как их инсталлировать ?
1. Можно.
2. В разные папки
Добрый день.
Почему ордер не закрывается вовремя?
Спасибо
//+------------------------------------------------------------------+
}
Здравствуйте.
Подскажите знающие, что за баг происходит в МТ4 - бары, у которых цена открытия и закрытия совпадают, пропадают на графике, т.е., их просто не видно!! Скан прилагаю.
Здравствуйте.
Подскажите знающие, что за баг происходит в МТ4 - бары, у которых цена открытия и закрытия совпадают, пропадают на графике, т.е., их просто не видно!! Скан прилагаю.
Это не ошибка - это Вы неправильно настроили цвет баров.
На графике правый клик мышкой и настройте правильный цвет. Если сразу не разберётесь - тогда примените одну из трёх стандартный цветовых схем.
Это не ошибка - это Вы неправильно настроили цвет баров.
На графике правый клик мышкой и настройте правильный цвет. Если сразу не разберётесь - тогда примените одну из трёх стандартный цветовых схем.
Спасибо! Помогло.
Народ здравствуйте!
Есть-ли у кого-то "писарь котировок" которые приходят от брокера ??
... смотрел в терминале "Архив котировок" - там только ТО, что можно увидеть в "окне данных" - значения цен открытия/закрытия/мин/макс/объём
... это не то, что нужно (!)
Нужны ВСЕ ТИКОВЫЕ КОТИРОВКИ по каждому бару (хотя-бу данные в текстовом виде)
Подскажите пожалуйста - где такое посмотреть ??!!
... или мож ктото записывал их "для себя" ?! - поделитесь пожалуйста хотя-бы записями о 20-30 тиков (1-2 бара = бычь-медв) (за ЛЮБОЙ период) :)
(нужно для мелкого анализа)
Благодарю )
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я начинающий трейдер, с компании ***. Торговала с аналитиком. Теперь не могу вывести деньги с площадки, потому что говорят нужно заплатить комиссию за пользование площадки и за копирование сделок. Подскажите мне пожалуйста такая комиссия существует или меня обманывают? Просто везде читаю написано что автоматически спишется со счета при выводе средств. А у меня просят дополнительно заплатить а потом якобы выведут деньги.