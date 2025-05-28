Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 65
Уа.. ну зачем... Человек хочет научиться...
Ок, вот задача. Напишите советник. В рынке находится постоянно. Открывает продажу, покупку, продажу и т.д. Тип первого ордера - произвольный. Присутствуют СЛ и ТП к каждому ордеру. Нужно вынести во входные параметры. Как только в рынке нет ордеров - проверяет тип последнего закрытого ордера и выставляет по текущей цене противоположный. При тестировании в тестере/демо не должно быть ошибок. Лот - минимальный для счета.
Напишите, я проверю. Если не получится кодом - просто даже напишите свои мысли, как бы Вы думали, решая эту задачу. С чего бы начали и т.п.
Спасибо Алексей! Написать код точно не смогу, а вот мысли попробую. писать суда?
это типа ответ мальчик не мешай тут дяди вещи делают ,решают серьёзные вопросы , а ты тут мешаешь! Скажи как я ничего не понимая могу взяться за написания советника, который кто-то там придумал? Это я понимаю когда я уже более менее писать могу ,ну и там для тренировки берёшься за бесплатные заказы.
Нет, это типа совет, как можно научиться. Знания человеки пока только через параллельное изучение теории с применением на практике умеют получать, нет такой штучки-дрючки, чтобы кнопку нажал или пилюлю проглотил - и всё знаешь.
Если в программировании знаний вообще ноль, ни одного языка не знаешь, так лучше сразу начать с С++, учебников, вебинаров и прочих курсов в инете столько, что хоть 24/7 сиди, всё не сможешь прослушать. Главное - основы. А так как MQL м С++ очень похожи, то и с программированием алгоритмов под МТ4 или 5 тоже всё будет проще.
Надо только начать учиться, а не ныть.
Спасибо ,сейчас буду пробовать исправить,этот код не я написал, я просто повторял его в учебнике ковалёва и то не получилось .
В ОnInit() нет закрывающей скобки.
Выкладывайте не картинкой, а кодом, а то картинку не удобно компилировать)
Создайте для своего обучения отдельную ветку, что бы не терялись посты относящиеся к вашему обучению в общей ветке. Проще будет вам помогать.
извините а как код уставить?
Выделить мышкой нужный код, Ctrl+C, открыть новое сообщение на форуме, Ctrl+Alt+M, Ctrl+V.
спасибо! класная идея! только ща буду смотреть как это делать. эту ветку