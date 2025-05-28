Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите,как в тестере выбрать символ для тестирования в
Никак. Только вручную выбрать в настройках.
В тестере, конечно, можно запрашивать данные по другим символам, но для этого придется достаточно сильно напрячься, чтобы обеспечить синхронность данных (тестер сам этого не сделает за Вас, т. к. по умолчанию работает с одним символом). Торговать же по символу, отличному от выбранного, вообще нельзя.
P. S. Это все для MT4. В МТ5 ситуация иная.
ДЕКОМПИЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!
Советник работает в OnTimer() EventSetTimer(1) .Много тиков пропускаю. Событие OnTick() мне не подходит,так как анализирую сразу несколько валютных пар... даже Sleep(200) в цикле грузит систему...Как быть?
Есть еще EventSetMillisecondTimer() - так можно уменьшить периодичность выполнения OnTimer().
Есть еще EventSetMillisecondTimer() - так можно уменьшить периодичность выполнения OnTimer().
Спасибо,попробую...
Добрый день.
В выделенном месте при тесте появляется сообщение "Array out of range". При компиляции на ошибку не указывает.В чем суть ошибки и как можно ее исправить?
double TD_Close=Close[1];
for (int i=2; i<=Period_bars; i++)
{
if (ABS_High<High[i]) ABS_High=High[i];
}
if (TD_Close>ABS_High)
{
if (OrdersTotal () <= 1 && newCandle != Time[0]) int tiket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,volume,Ask,3,sl,tp,"",magic,0);
else newCandle = Time[0];
}
Добрый день.
В выделенном месте при тесте появляется сообщение "Array out of range". При компиляции на ошибку не указывает.В чем суть ошибки и как можно ее исправить?
double TD_Close=Close[1];
for (int i=2; i<=Period_bars; i++)
{
if (ABS_High<High[i]) ABS_High=High[i];
}
if (TD_Close>ABS_High)
{
if (OrdersTotal () <= 1 && newCandle != Time[0]) int tiket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,volume,Ask,3,sl,tp,"",magic,0);
else newCandle = Time[0];
}
Period_bars должен быть <= Bars - 1
Добрый день, друзья! Помогите решить следующую проблему: пробую написать простой советник и столкнулся со следующим: если значение SL ставится отличное от 0, то сделки совсем не открываются, а так же совсем не работают функции TP, TStop и TrailingStep.
Что следует исправить в коде?
Добрый день, друзья! Помогите решить следующую проблему: пробую написать простой советник и столкнулся со следующим: если значение SL ставится отличное от 0, то сделки совсем не открываются, а так же совсем не работают функции TP, TStop и TrailingStep.
Что следует исправить в коде?