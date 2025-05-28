Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 206
такой вопрос от новичка) условие в коде для примера, помогите пожалуйста.
Как сделать так чтобы сообщение при истинном условии выводилось один раз, то есть price>ma выводиться одно сообщение(а не плодилось), думаю поняли о чем я.
Как правильно прописать счетчик?
Как то так, но у вас не один же раз надо выводить алерт, соответственно флаг надо будет сбрасывать.
Здравствуйте, подскажите, как запрограммировать пользовательский индикатор, чтобы лишние линии (буфера) не отображались при прикреплении индикатора к графику?
используйте эти свойства
Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4
Vitaly Muzichenko, 2020.06.14 16:29
В мт5 работает, в мт4 почему-то тишина с теми-же настройками
Билд 1260
Странные вещи. Вчера и сегодня не работала отправка, а только что заработала и отправилось письмо. При этом вообще ничего не менял и не перестраивал.
используйте эти свойства
Спасибо, попробую
Как то так, но у вас не один же раз надо выводить алерт, соответственно флаг надо будет сбрасывать.
так и не понял
вот есть допустим некое условие для открытия позиции, допустим цена должна быть выше машки и октрывается ордер на покупку.
это условие будет истинным на протяжении долгого времени, и при каждой итерации будут открываться по данному коду ордера
как сделать так чтобы открылся один ордер по этому условию и все?
OrderDelete
Прошу помощи найти ошибку в коде. Ни компилятор ни тестер не выдает ошибки но лимитки не удаляются...