Это перед открытием прописать?
Хотелось бы еще уточнить одну вещь.Как закрывать ордера по профиту.Допустим Я открываю 4 ордера.Два бай На Еврике и один бай на Чифе.И так же по одному Sell/Задаю в коде Profit=10;
Как правильно сформулировать код чтоб допустим Два бая или селла при достижении Общей прибыли Profit бот закрывал Бай ордера или сел.Игрался с вот таким кодом .Как только не крутил не могу понять.
После закрытия сделок на графике появляются объекты-уровни TP SL. Как сделать чтобы они не появлялись?
Помогите пажалуста как начать. У меня не отвечает брокер я не могу с ним свезаться
Проверьте логин, пароль и название сервера. Если копируете, потом вставляете может "добавиться" лишний пробел.
всем доброго времени суток! только что начал учиться писать простого торгового робота по примерам видео с ютуба. хочу написать скрипт, чтобы у меня открылся первый ордер на покупку, причем он должен открыться если у меня нет других открытых ордеров, скрипт написал такой, но ордер не открывается, в чем ошибка, подскажите пжлста!
<
void OnTick()
{
if (OP_SELL==0 && OP_BUY==0)
int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot1,Ask,Slippage,StopLoss,TakeProfit,"My order",MagicNumber,0,clrGreen);
>