Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 260

Новый комментарий
 
Alexandr Spravchikov #:

Ордер рыночный. делал так,  if(Mas_Tip[0]>=1 && Ask<=OrderOpenPrice()) CloseBay();, не выходит 

По этому кусочку кода не очень понятно, ну во первых что за массив Mas_Tip[0] ? потом правильно ли работают функции  OrderOpenPrice() и  CloseBay()?

 
sashasonik #:

По этому кусочку кода не очень понятно, ну во первых что за массив Mas_Tip[0] ? потом правильно ли работают функции  OrderOpenPrice() и  CloseBay()?

Это Массив ордер Bay,Как прописать закрытие ордера если Ask больше ордера Bay

 
Alexandr Spravchikov #:

Это Массив ордер Bay,Как прописать закрытие ордера если Ask больше ордера Bay

С помощью Принт проверь, правильно ты получаешь цену открытого ордера.
Print(OrderOpenPrice());
 И не пойму нафига тебе массив ордера если его можно получить путем перебора и сравнений. 
 
Александр Вараксин #:
С помощью Принт проверь, правильно ты получаешь цену открытого ордера.
Print(OrderOpenPrice());
 И не пойму нафига тебе массив ордера если его можно получить путем перебора и сравнений. 
Я так понимаю ты из массива хочешь получить тип ордера, каким путем массив получает это значение, мне не очень понятно и почему ты его сравниваешь >=1 если он либо 0 либо 1.
У тебя явная проблема с массивом. Найди обычную функцию получения открытого ордера.
Я не экстрасенс, и такими переписками мы будем общаться долго)
 
С  CloseBay() точно не выйдет, уже на этапе компиляции. 
 
При передаче аргументов double функции в dll появился мусор раньше такого не было, хотя если передавать элемент массива High[0] все нормально.
 

Добрый день!

Пытаюсь установить Метатрейдер на Windows 7 (64 разрядная), домашний компьютер, и постоянно просит Прокси.

Wirefall отключила, антивирус удалила. Файл метатрейдера скачала с сайтов разных брокеров, и с официального сайта. Неважно какой файл устанавливать, ошибка одна и та же: просит указать прокси.

Сеть интернет у меня через роутер с сим-картой, личный. 

Прочитала в интернете много тем по этому поводу, ничего не помогло. В 2013-2016 годах программа устанавливалась без проблем, но интернет был проводной через интернет-провайдера. Возможно в этом проблема.

В чем может быть проблема?



 
Коллеги, в течении нескольких недель сталкиваюсь с проблемами зависания и замедления работа мт4. Обычно с середины дня (GMT+3) терминал, без видимых причин, начинает грузить процессор, что сильно замедляет работу. Иногда при установке Алерта и попытке его изменить, терминал зависает от нескольких минут до бесконечности. Приходится жестко выходить с потерей последних настроек. Антивирусы ничего не видят. Поудалял нестандартные индикаторы, скрипты, советники- толку мало. Есть соображения?
 
viktorj #:
Коллеги, в течении нескольких недель сталкиваюсь с проблемами зависания и замедления работа мт4. Обычно с середины дня (GMT+3) терминал, без видимых причин, начинает грузить процессор, что сильно замедляет работу. Иногда при установке Алерта и попытке его изменить, терминал зависает от нескольких минут до бесконечности. Приходится жестко выходить с потерей последних настроек. Антивирусы ничего не видят. Поудалял нестандартные индикаторы, скрипты, советники- толку мало. Есть соображения?
Без логов?
 
Valeriy Yastremskiy #:
Без логов?

Не понял вопрос

1...253254255256257258259260261262263264265266267...289
Новый комментарий