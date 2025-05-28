Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 260
Ордер рыночный. делал так, if(Mas_Tip[0]>=1 && Ask<=OrderOpenPrice()) CloseBay();, не выходит
По этому кусочку кода не очень понятно, ну во первых что за массив Mas_Tip[0] ? потом правильно ли работают функции OrderOpenPrice() и CloseBay()?
Это Массив ордер Bay,Как прописать закрытие ордера если Ask больше ордера Bay
С помощью Принт проверь, правильно ты получаешь цену открытого ордера.
Добрый день!
Пытаюсь установить Метатрейдер на Windows 7 (64 разрядная), домашний компьютер, и постоянно просит Прокси.
Wirefall отключила, антивирус удалила. Файл метатрейдера скачала с сайтов разных брокеров, и с официального сайта. Неважно какой файл устанавливать, ошибка одна и та же: просит указать прокси.
Сеть интернет у меня через роутер с сим-картой, личный.
Прочитала в интернете много тем по этому поводу, ничего не помогло. В 2013-2016 годах программа устанавливалась без проблем, но интернет был проводной через интернет-провайдера. Возможно в этом проблема.
В чем может быть проблема?
Коллеги, в течении нескольких недель сталкиваюсь с проблемами зависания и замедления работа мт4. Обычно с середины дня (GMT+3) терминал, без видимых причин, начинает грузить процессор, что сильно замедляет работу. Иногда при установке Алерта и попытке его изменить, терминал зависает от нескольких минут до бесконечности. Приходится жестко выходить с потерей последних настроек. Антивирусы ничего не видят. Поудалял нестандартные индикаторы, скрипты, советники- толку мало. Есть соображения?
Без логов?
Не понял вопрос