Добрые люди, помогите советом. При тестировании советника не открываются сделки в журнале ошибка 3: неправильные параметры. Что я не так сделал с пользовательскими функциями?
Добрый день помогите по параболику пожалуйста! хочу с советнике сделать логику как изображена на картинке:
код пишу так:
посмотрите может я ошибок наделал каких? ибо он дает сбои....заранее благодарен!
Какой депозит должен быть чтобы снимать прибыль 100долларов в день?
100 баксов в день и чтобы просадка была 0 ?
Какой депозит должен быть чтобы снимать прибыль 100долларов в день?
Депозит 10 долларов! Получайте 1000% в день и снимайте прибыль 100 долларов в день!
Как на МТ4 открыть Демо счет по логину и паролю инвестора?
сервер еще нужен
Доброго времени суток коллеги. подскажите пож. как сделать так что бы на мт4/5 барах не показывал открытия. Показывал только закрытия бара. типо как на скыне.