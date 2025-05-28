Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 188

Добрые люди, помогите советом. При тестировании советника не открываются сделки в журнале ошибка 3: неправильные параметры. Что я не так сделал с пользовательскими функциями?

              ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Prices_install(),3,0,0,NULL,MAGICNUMBER,0,clrGreen);
               if(ticket>0)//проверка открытия позиции
                 {
                  if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
                     Print("SELL ордер открыт:",OrderOpenPrice());
                 }
               else
                  Print("Ошибка открытия ордера SELL:",GetLastError());
              }
            return;
           }
        }

      //+---------------------------------------------------------------------------+
      //|                     Условия модификации ордеров                           |
      //+---------------------------------------------------------------------------+

      if(ticket>0)
        {
         if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
           {
            //--- длинная позиция открыта
            switch(OrderType())
              {
               case OP_BUYSTOP:
                  if(NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-Prices_install(),Digits)>0 && NormalizeDouble(Prices_install()-Bid,Digits)>0)
                    {
                     if(OrderModify(ticket,Prices_install(),0,0,0,clrBlue))
                        Print("Цена Price_BUY ордера успешно модифицирована.");
                     else
                        Print("Ошибка модификации ордера BUYStop. Код ошибки=",GetLastError());
                    }
                  else
                     Print("Цена модификации выше цены ордера");
                  break;
               case OP_SELLSTOP:
                  if(NormalizeDouble(Prices_install()-OrderOpenPrice(),Digits)>0 && NormalizeDouble(Ask-Prices_install(),Digits)>0)
                    {
                     if(OrderModify(ticket,Prices_install(),0,0,0,clrGreen))
                        Print("Цена Price_SELL ордера успешно модифицирована.");
                     else
                        Print("Ошибка модификации ордера SELLStop. Код ошибки=",GetLastError());
                    }
                  else
                     Print("Цена модификации выше цены ордера");
                  break;
               case OP_BUY:
                  if(NormalizeDouble(StopLosse_install()-OrderStopLoss(),Digits)>0 && NormalizeDouble(Ask-StopLosse_install(),Digits)>0)
                    {
                     if(OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),StopLosse_install(),0,0,clrBlue))
                        Print("Цена Price_BUY ордера успешно модифицирована.");
                     else
                        Print("Ошибка модификации ордера BUY. Код ошибки=",GetLastError());
                    }
                  else
                     Print("Цена модификации выше цены ордера");
                  break;
               case OP_SELL:
                  if(NormalizeDouble(OrderStopLoss()-StopLosse_install(),Digits)>0 && NormalizeDouble(StopLosse_install()-Bid,Digits)>0)
                    {
                     if(OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),StopLosse_install(),0,0,clrGreen))
                        Print("Цена Price_SELL ордера успешно модифицирована.");
                     else
                        Print("Ошибка модификации ордера SELL. Код ошибки=",GetLastError());
                    }
                  else
                     Print("Цена модификации выше цены ордера");
                  break;
              }
           }
        }
      Sleep(5);
     }
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLosse_install()
  {
   double StopLoss=iSAR(NULL,PERIODs_short_term,Step,Maximum,1);
   double StopLoss_install;
   int StopLevel=(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); // Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах
   int FreezeLevel=(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_FREEZELEVEL);//Уровень заморозки ордеров в пунктах
   switch(OrderType())
     {
      case 0:
         if(Bid-StopLoss>FreezeLevel)
           {
            if(Bid-StopLoss>=StopLevel)
               StopLoss_install=NormalizeDouble(StopLoss,Digits);
            if(Bid-StopLoss<StopLevel)
               StopLoss_install=NormalizeDouble(StopLoss-StopLevel*MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS),Digits);
           }
         else
            Print("Цена открытия ордера находится в дистанции заморозки:",GetLastError());
         break;
      case 1:
         if(StopLoss-Ask>FreezeLevel)
           {
            if(StopLoss-Ask>=StopLevel)
               StopLoss_install=NormalizeDouble(StopLoss,Digits);
            if(StopLoss-Ask<StopLevel)
               StopLoss_install=NormalizeDouble(StopLoss+StopLevel*MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS),Digits);
           }
         else
            Print("Цена открытия ордера находится в дистанции заморозки:",GetLastError());
         break;
     }
     return(StopLoss_install);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double Prices_install()
  {
   double Price=iSAR(NULL,PERIODs_short_term,Step,Maximum,1);
   double Price_install;
   int StopLevel=(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); // Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах
   int FreezeLevel=(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_FREEZELEVEL);//Уровень заморозки ордеров в пунктах
   switch(OrderType())
     {
      case 4:
         if(Price-Ask>FreezeLevel)
           {
            if(Price - Ask>=StopLevel)
               Price_install=NormalizeDouble(Price,Digits);
            if(Price - Ask<StopLevel)
               Price_install=NormalizeDouble(Price+StopLevel*MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS),Digits);
           }
         else
            Print("Цена открытия ордера находится в дистанции заморозки:",GetLastError());
         break;
      case 5:
         if(Bid-Price>FreezeLevel)
           {
            if(Bid-Price>=StopLevel)
               Price_install=NormalizeDouble(Price,Digits);
            if(Bid-Price<StopLevel)
               Price_install=NormalizeDouble(Price+StopLevel*MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS),Digits);
           }
         else
            Print("Цена открытия ордера находится в дистанции заморозки:",GetLastError());
         break;
     }
     return(Price_install);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Добрый день помогите по параболику пожалуйста! хочу с советнике сделать логику как изображена на картинке:


код пишу так:

ParSar_0 = iSAR(NULL, time1_method, parsar_Step, parsar_Maximum, 0);
ParSar_1 = iSAR(NULL, time1_method, parsar_Step, parsar_Maximum, 1);

     if(ParSar_0 < Bid && ParSar_1 > Bid)
     {
         TP = NormalizeDouble(Ask + takeprofit * _Point, _Digits);
         ticket = OpenOrder(_Symbol, OP_BUY, lot, Ask, slippage, 0, TP, comment, Magic, 0, clrGreen); //покупка
     }
     
     if(ParSar_0 > Bid && ParSar_1 < Bid)
     {
         TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit * _Point, _Digits);
         ticket = OpenOrder(_Symbol, OP_SELL, lot, Bid, slippage, 0, TP, comment, Magic, 0, clrRed); //продажа
     }
     }


посмотрите может я ошибок наделал каких? ибо он дает сбои....заранее благодарен!

 
Какой депозит должен быть чтобы снимать прибыль 100долларов в день?
 
NemoomeN:
Какой депозит должен быть чтобы снимать прибыль 100долларов в день?


100 баксов в день и чтобы просадка была 0 ? 

 
NemoomeN:
Какой депозит должен быть чтобы снимать прибыль 100долларов в день?

Депозит 10 долларов! Получайте 1000% в день и снимайте прибыль 100 долларов в день!

 
Какие нюансы использования циклов в принятии торговых решений советником?  Грубо говоря, если есть штук 20 уровней поддержки/сопротивления будет ли корректно работать советник если проверки на все уровни проводить через for ? Или лучше брать ближайшие и через if делать?
 
Как на МТ4 открыть Демо счет по логину и паролю инвестора?
 
Сергей Крашенинников:
Как на МТ4 открыть Демо счет по логину и паролю инвестора?

сервер еще нужен

 
аа
Доброго времени суток коллеги. подскажите пож. как сделать так что бы на мт4/5 барах не показывал открытия. Показывал только закрытия бара. типо как на скыне.
 
Подскажите, пожалуйста, как соединить графики стейтемнта? Чтобы вывелся график мультивалютной торговли. Давно где-то видел, но не могу найти
