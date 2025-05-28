Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 214

Aleksandr Martynov:

УПС, кажется нашел: 

Согласно документации:

Если пользовательский индикатор вызван при помощи функции iCustom(), то этот индикатор работает в потоке вызвавшей его программы. Библиотечные (импортируемые) функции также работают в потоке вызывающей программы.

Итого, для MQL4 все равно где вы разместите вычисления ибо ресурсы будут выделены для единого потока программы и используемых ею индикаторов.

В таком случае целесообразно по возможности переносить код индикатора в советник и оптимизировать количество вычисляемых значений по глубине массива и количеству "буферов", правда это не касается рекурсивных алгоритмов - их все равно проще считать в индикаторе, потому как автоматически индексируемые буферы в программе только для ценовых данных...

вопрос в удобстве чтения и правки кода, а так мт4 однопоточный в одном окне. Мне проще расчетную часть индюка в советник забрать. Но не всегда это гуд. Код длинный получается. а инклуд или айкьюстом одинаково. Если убыстрять то мт5. мт4 по скорости проигрывает, судя по отзывам участников форума.

 
Valeriy Yastremskiy:

вопрос в удобстве чтения и правки кода, а так мт4 однопоточный в одном окне. Мне проще расчетную часть индюка в советник забрать. Но не всегда это гуд. Код длинный получается. а инклуд или айкьюстом одинаково. Если убыстрять то мт5. мт4 по скорости проигрывает, судя по отзывам участников форума.

управление расчетными буферами в советнике будет накладнее индикатора... так что простые формулы типа усреднения, зигзага и то не всякого. 5 конечно хороша, но пока ее не все предоставляют да и осваивать придется 

 
Aleksandr Martynov:

управление расчетными буферами в советнике будет накладнее индикатора... так что простые формулы типа усреднения, зигзага и то не всякого. 5 конечно хороша, но пока ее не все предоставляют да и осваивать придется 

именно про это, просто расчет логики индикатора по барам на нужную глубину будет дешевле айкъюстом индикатора. но для этого нужно забрать код логики индикатора, что не всегда просто.

 
Насколько безопасно давать логи эксперта и журнала терминала разработчику по его просьбе?Сможет ли он что то сделать с моим аккаунтом или компьютером ?

 
Alexander Kovalev:
Насколько безопасно давать логи эксперта и журнала терминала разработчику по его просьбе?Сможет ли он что то сделать с моим аккаунтом или компьютером ?

Да, а ещё вынести с дому всё золотые украшения со шкатулки

 

Друзья, подскажите, пожалуйста, где я косячу (просьба сильно не убивать, разбираюсь в MQL4 3-й день).


Пытаюсь открыть ордер SELL с рынка по цене с отступом Delta пунктов (60) от записанного ранее значения (которое беру при открытии предыдущего ордера).

Но скрипт открывает новый ордер сразу же с предыдущим, по текущей цене, без ожидания подходящего условия (падения цены на 60 пунктов). Понимаю, что сам где-то навертел, но никак не догоню, где именно.

Буду очень благодарен!


Помогите разобраться!!!

Не могу понять где у меня косяк. В советнике требуется EMA объемов. Использовал iMAonArray.

Но расчет происходит не аналогичен реальному.

Вот код:

Aleksandr Martynov:
Хороший вопрос, у меня есть машина и в ней что-то гремит, какой болт подтянуть? Вы представляете сколько советов возможно, а в итоге они все бесполезные ибо подтянуть нужно гайку...
Тут только код в студию и никак по другому

Посмотрите по какой причине не открывает по золоту ??

Наджибулло Хабибов:

Посмотрите по какой причине не открывает по золоту ??

Наджибулло Хабибов:

Посмотрите по какой причине не открывает по золоту ??

***

//--- Inputs
extern double Lots       = 0.1;      // лот
extern double KLot       = 1;        // умножение лота
extern double MaxLot     = 5;        // максимальный лот
extern double Profit     = 0;        // Профит в валюте
extern int StopLoss      = 0;        // Стоп Лось
extern int TakeProfit    = 0;        // ТейкПрофит
extern int BULevel       = 0;        // уровень БУ
extern int BUPoint       = 30;       // пункты БУ
extern int TrailingStop  = 0;        // трал
extern int StartHour     = 0;        // час начала торговли
extern int StartMin      = 30;       // минута начала торговли
extern int EndHour       = 23;       // час окончания торговли
extern int EndMin        = 30;       // минута окончания торговли
extern int Reverse       = 0;        // 1-реверс
extern int CloseSig      = 0;        // 1-закрытие по сигналу
extern int Slip          = 30;       // реквот
extern int Shift         = 1;        // на каком баре сигнал индикатора
extern int Magic         = 123;      // магик

extern string IndName    = "Aroow";
extern int SignalPeriod  = 9;

datetime t=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Comment("");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TimeSession(int aStartHour,int aStartMinute,int aStopHour,int aStopMinute,datetime aTimeCur)
  {
//--- время начала сессии
   int StartTime=3600*aStartHour+60*aStartMinute;
//--- время окончания сессии
   int StopTime=3600*aStopHour+60*aStopMinute;
//--- текущее время в секундах от начала дня
   aTimeCur=aTimeCur%86400;
   if(StopTime<StartTime)
     {
      //--- переход через полночь
      if(aTimeCur>=StartTime || aTimeCur<StopTime)
        {
         return(true);
        }
     }
   else
     {
      //--- внутри одного дня
      if(aTimeCur>=StartTime && aTimeCur<StopTime)
        {
         return(true);
        }
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price)
  {
   int r=0;
   color clr=Green;
   double sl=0,tp=0;

   if(type==1 || type==3 || type==5)
     {
      clr=Red;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   if(type==0 || type==2 || type==4)
     {
      clr=Blue;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   r=OrderSend(NULL,type,Lot(),NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,"",Magic,0,clr);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades()
  {
   int count=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()<2)
               count++;
           }
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=Lots;
   
   if(CountTrades()>0)
     {
      lot=NormalizeDouble(lot*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
     }
   if(lot>MaxLot)
      lot=Lots;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailing()
  {
   bool mod;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>TrailingStop*_Point)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-TrailingStop*_Point)
                    {
                     mod=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                     return;
                    }
                 }
              }

            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>TrailingStop*_Point)
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+TrailingStop*_Point)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     mod=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void BU()
  {
   bool m;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(OrderOpenPrice()<=(Bid-(BULevel+BUPoint)*_Point) && OrderOpenPrice()>OrderStopLoss())
                 {
                  m=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+BUPoint*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                  return;
                 }
              }

            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(OrderOpenPrice()>=(Ask+(BULevel+BUPoint)*_Point) && (OrderOpenPrice()<OrderStopLoss() || OrderStopLoss()==0))
                 {
                  m=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-BUPoint*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                  return;
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(int ot=-1)
  {
   bool cl;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
              {
               RefreshRates();
               cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,_Digits),Slip,White);
              }
            if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
              {
               RefreshRates();
               cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,_Digits),Slip,White);
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double AllProfit(int ot=-1)
  {
   double pr=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
              {
               pr+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
              }

            if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
              {
               pr+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
              }
           }
        }
     }
   return(pr);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double blu = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,4,Shift);
   double red = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,5,Shift);
   double blu2 = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,4,Shift+1);
   double red2 = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,5,Shift+1);

   bool buy = blu<1000 && red2<1000;
   bool sell = red<1000 && blu2<1000;

   if(Reverse>0)
     {
      buy = red<1000 && blu2<1000;
      sell = blu<1000 && red2<1000;
     }

   if(BULevel>0)
      BU();
   if(TrailingStop>0)
      Trailing();
   if(AllProfit()>Profit && Profit>0)
      CloseAll();

   if(TimeSession(StartHour,StartMin,EndHour,EndMin,TimeCurrent()) && t!=Time[0])
     {
      if(buy)
        {
         PutOrder(0,Ask);
        }
      if(sell)
        {
         PutOrder(1,Bid);
        }
      t=Time[0];
     }

   if(CountTrades()>0 && CloseSig>0)
     {
      if(sell)
        {
         CloseAll(0);
        }
      if(buy)
        {
         CloseAll(1);
        }
     }

   Comment("\n blu: ",blu,
           "\n red: ",red,
           "\n All Profit: ",AllProfit());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
