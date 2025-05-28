Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 214
УПС, кажется нашел:
Согласно документации:
Если пользовательский индикатор вызван при помощи функции iCustom(), то этот индикатор работает в потоке вызвавшей его программы. Библиотечные (импортируемые) функции также работают в потоке вызывающей программы.
Итого, для MQL4 все равно где вы разместите вычисления ибо ресурсы будут выделены для единого потока программы и используемых ею индикаторов.
В таком случае целесообразно по возможности переносить код индикатора в советник и оптимизировать количество вычисляемых значений по глубине массива и количеству "буферов", правда это не касается рекурсивных алгоритмов - их все равно проще считать в индикаторе, потому как автоматически индексируемые буферы в программе только для ценовых данных...
вопрос в удобстве чтения и правки кода, а так мт4 однопоточный в одном окне. Мне проще расчетную часть индюка в советник забрать. Но не всегда это гуд. Код длинный получается. а инклуд или айкьюстом одинаково. Если убыстрять то мт5. мт4 по скорости проигрывает, судя по отзывам участников форума.
управление расчетными буферами в советнике будет накладнее индикатора... так что простые формулы типа усреднения, зигзага и то не всякого. 5 конечно хороша, но пока ее не все предоставляют да и осваивать придется
именно про это, просто расчет логики индикатора по барам на нужную глубину будет дешевле айкъюстом индикатора. но для этого нужно забрать код логики индикатора, что не всегда просто.
Да, а ещё вынести с дому всё золотые украшения со шкатулки
Друзья, подскажите, пожалуйста, где я косячу (просьба сильно не убивать, разбираюсь в MQL4 3-й день).
Пытаюсь открыть ордер SELL с рынка по цене с отступом Delta пунктов (60) от записанного ранее значения (которое беру при открытии предыдущего ордера).
Но скрипт открывает новый ордер сразу же с предыдущим, по текущей цене, без ожидания подходящего условия (падения цены на 60 пунктов). Понимаю, что сам где-то навертел, но никак не догоню, где именно.
Буду очень благодарен!
Помогите разобраться!!!
Не могу понять где у меня косяк. В советнике требуется EMA объемов. Использовал iMAonArray.
Но расчет происходит не аналогичен реальному.
Вот код:
***
Хороший вопрос, у меня есть машина и в ней что-то гремит, какой болт подтянуть? Вы представляете сколько советов возможно, а в итоге они все бесполезные ибо подтянуть нужно гайку...
