Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 232
Post, тогда посмотрим, что на серваке.
Сначала определите, на какой стороне проблема для её устранения.
Код вот так:
Добрый день. Подскажите, как мне определить количество открытых позиций по каждой валютной паре, и вывести на график. Если позиции открыты по разным валютным парам в разных количествах.
Перебор позиций.
В стандартной поставке терминала есть индикатор iExposure.mq4
Подскажите пожалуйста. Почему в индикаторе при переборе баров, индикатор начинает всё время с августа 2020 года. В не зависимости от заданного параметра i, хоть i=500 или i=10000000000.
Перебор начинается за 100 баров до текущего дня. На D1 это как раз август. Параметры не влияют на это число.
Здраствуйте, у меня есть одна проблема.
Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?
Вместо русских букв у меня иероглифы.
.