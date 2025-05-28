Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 204
Всем привет.
У меня есть один вопрос. Написал советника на Мартине. В момент модификации ордеров, выставления TakeProfit, он улетает в небеса. Причем это происходит только на реале. В тестере все ок и на демке все ок. Я не понимаю в чем прикол.
//+------------------------------------------------------------------+
double BuyAverange=0, SellAverange=0, SellPrice=0, BuyPrice=0, BuyLot=0,SellLot=0;
for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
if(OrderSymbol()==Symbol())
if(OrderMagicNumber()==Magic)
{
if (OrderType()==OP_BUY)
{
BuyPrice+=OrderOpenPrice()*OrderLots();
BuyLot+=OrderLots();
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
SellPrice+=OrderOpenPrice()*OrderLots();
SellLot+=OrderLots();
}
}
if(b>1&&BuyLot>0)
BuyAverange=NormalizeDouble(BuyPrice/BuyLot+Profit*Point(),Digits());
if(s>1&&SellLot>0)
SellAverange=NormalizeDouble(SellPrice/SellLot-Profit*Point(),Digits());
//+-----------------------------------------------------------
for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
if(OrderSymbol()==Symbol())
if(OrderMagicNumber()==Magic)
{
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if(b==1)
if(OrderTakeProfit()==0)
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TakeProfit*Point(),Digits()),0,clrGreen)==false)
Print("Errow N",GetLastError());
if (b>1)
if(OrderTakeProfit()!=BuyAverange)
if(Ask<BuyAverange)
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(BuyAverange,Digits()),0,clrGreen)==false)
Print("Errow N",GetLastError());
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if(s==1)
if(OrderTakeProfit()==0)
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-TakeProfit*Point(),Digits()),0,clrGreen)==false)
Print("Errow N",GetLastError());
if (s>1)
if(OrderTakeProfit()!=SellAverange)
if(Bid>SellAverange)
if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(SellAverange,Digits()),0,clrGreen)==false)
Print("Errow N",GetLastError());
}
}
коллеги - решил сюда написать ибо не знаю более куда. Просьба исправить - в МТ 4 - при сохранении одного умолчательного профиля - дефаулт - при работе нескольких роботах на нескольких вкладках - в общем вот эта тема снизу евробакс, фунтбакс и т.д. - при перезапуске терминала - идет в перемешку и при загрузке профиля дефаулт - она также перемешана - это ОЧЕНЬ неудобно, приходится вручную разбирать последовательности - что за чем шло и т.д.
МОЖНО исправить?
Доброго времени суток!
Почему график в mt4 отличается от графика в mt5? И, если возможно, как график mt5 перенести в mt4? (Просто мой брокер использует данные о ценах как в mt5, но все мои любимые индикаторы находятся в mt4)
Подскажите, почему не работает отправка на почту?
Может от кого и кому должны быть разные?
Да уже пробовал, ничего не помогает.
Сейчас все почтовики требуют генерировать отдельный пароль для стороннего приложения. Прочтите справку вашего почтовика - скорее всего нужно сгенерировать отдельный пароль.
Плюс нужно точно прописать порт SMTP сервера, примерно так:
smtp.ukr.net:465
Так-же пробовал - не пошло.
Порт прописывал: smtp.ukr.net:465