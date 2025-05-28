Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 126
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как сделать качественный скриншот с результатами тестирования советника из MT4 в
формате 640x480 пикселей.
Вручную выставить размер окна в 640*480. Снять скриншот окна. Я пользую Screenpresso - бесплатная версия отлично позволяет делать скриншот окна, при этом сразу виден размер скриншота. Так и работаю: подгоняю мышкой окно и прицеливаюсь для съёма скриншота и смотрю на размер.
Спасибо!
в индикатор добавить создание текстовой метки и нужный текст выводить в нее
Можно ли тестировать индикатор в тестере МТ4 чтобы при тесте всплывало окно алерта
алерты выводятся в Журнал
в индикатор добавить создание текстовой метки и нужный текст выводить в нее
В журнале нет алерт