При использовании флагов возник вопрос: объявляем флаг в глобальной области (напр. bool pb1=false;), затем, при открытии позиции по к-либо условию, делаем флаг pb1=true;, затем проверяем для этого флага появились ли условия закрытия позиции, и если да, закрываем позицию. И вот тут вопрос - надо ли возвращать значение флагу pb1=false или не надо, раз флаг объявлен на глобальном уровне?
 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как сделать качественный скриншот с результатами тестирования советника из MT4 в 

формате 640x480 пикселей.

 
Вручную выставить размер окна в 640*480. Снять скриншот окна. Я пользую Screenpresso - бесплатная версия отлично позволяет делать скриншот окна, при этом сразу виден размер скриншота. Так и работаю: подгоняю мышкой окно и прицеливаюсь для съёма скриншота и смотрю на размер.

 
     Спасибо! 

 
Можно ли тестировать индикатор в тестере МТ4 чтобы при тесте всплывало окно алерта    111 
 
в индикатор добавить создание текстовой метки и нужный текст выводить в нее

 
алерты выводятся в Журнал

 
В журнале нет алерт33
 
Можно ли сделать с этим индикатором  
