Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 175
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можно часть кода,интересует как перебирать даты?Как сделать цикл перебора по датам?
//=================================================История на дату - Баланс ====================================================================================================
double Ballanc()
{
double date=0, profithistory=0;
for ( int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- )
{
if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderMagicNumber() == MagicLock && OrderSymbol() == Symbol())
{
date=Day();
}
}
for ( trade = date - 1; trade >= 0; trade--)
{
for ( int trade = OrdersHistoryTotal() - 1; trade >= 0; trade-- )
{
if ( OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
{
profithistory+=OrderProfit();
}
}
}
return(profithistory);
Вот такая функция получилась! Условие было такое-узнать баланс счета на дату открытия локирующего ордера.Все правильно сделал?
//=================================================История на дату - Баланс ====================================================================================================
double Ballanc()
{
int date=31,month=12,year=0;
double profithistory=0,swaphistory=0;
for ( int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade-- )
{
if ( OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderMagicNumber() == MagicLock && OrderSymbol() == Symbol())
{
year=Year();
}
}
for (int trade=year;trade>=2018;trade--)
{
for ( trade=month;trade>=1;trade--)
{
for ( trade = date; trade >= 1; trade--)
{
for ( trade = OrdersHistoryTotal() - 1; trade >= 0; trade-- )
{
if ( OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && date==Day() && month==Month() && year==Year())
{
profithistory+=OrderProfit();
swaphistory+=OrderSwap();
}
}
}
}
}
return(profithistory+swaphistory);
}
В библиотеке Метаквотов, с помощью которой делаются панели, реализовано событие ON_DRAG_PROCESS.
Есть необходимость в рамках кода такой панели обработать событие ON_DRAG_PROCESS не для элементов панели, а для отдельной трендовой линии. Возможно ли это, и как это реализовать? Сколько бился - не удалось.
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, в каких ситуациях после деинициализации советника может появляться утечка памяти в виде "1 leaked strings left"?
Больше никаких объектов не остается, все динамические удаляются, это единственное сообщение об утечке памяти
Здравствуйте подскажите как модифицировать расчет тейкпрофита и стоплосса с каждым новым баром?появился бар модифицируем автоматически.
Собственно у вас в посте и есть ссылка как это сделать: https://www.mql5.com/ru/articles/159.
Грубо, в OnTick вызывать проверку изменения бара, и если изменился - вызывать какие нужно процедуры для изменения стоп-лосса и тейкпрофита.
Ребята, помогите код советника исправить, на первом сигнале закупает на все средства лотами по 0.1. Ошибка скорее всего в проверке ордеров, он получается не проверят а закупает. Не могу понять как исправить