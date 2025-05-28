Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 209
Как в mql4 убедиться, что вернулось корректное значение, а не ошибка/пустое значение?
Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?
Где-то допустили ошибку. Ниже рабочий код.
Свой код всегда можете быстро проверить на демо-счете.
ЗЫ Учитывайте, что не всегда статус или рейтинг форумчанина указывают на достаточную компетентность.
Подскажите, как работать с Canvas в мт4. Может у кого-то есть простой пример рисования текста и фигуры?
Практически так же, как и в МТ5. Смотрите примеры, которые есть, и делайте. Что не получится - спрашивайте, и люди вам подскажут.
Привет. Чому ошибка? В цикле for int стоит перед i
Зачем? Там наверное #property strict нету, или это не первая ошибка
Спасибо
Приколы инкапсуляции, если правильно понимаю, видимость переменной только в той функции, в которой ее объявили, в следующей ее уже не видно. А перед функциями будет видно во всех. можно было второй инт поставить в иф. А Фо и иф это отдельные функции.