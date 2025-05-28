Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 209

Как в mql4 убедиться, что вернулось корректное значение, а не ошибка/пустое значение?

 
Xopb:

Владимир, спасибо! У меня подключен #include <MT4Orders.mqh>. с ним все нормально работает - может конечно код сильно корявый, но это не для реального счета. Мне не понятно почему с 3 знаками любая пара установленная в тестере работает нормально только для 3 значных пар вшитых в мультивалютном советнике. Как только ставишь 5-ти знаковую пару она тоже работает, но уже открывает по другим (соседним ценам) т.е. нарушается принцип работы, в чем может быть причина?

Где-то допустили ошибку. Ниже рабочий код.

#include <MT4Orders.mqh>

input string inSymb = "USDJPY";

TICKET_TYPE Buy( const string Symb )
{
  const double Ask = SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_ASK);
  
  return(OrderSend(Symb, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0));
}

void OnTick()
{
  if (!OrdersTotal())
  {
    Buy(_Symbol);
    Buy(inSymb);
  }
}


Свой код всегда можете быстро проверить на демо-счете.


ЗЫ Учитывайте, что не всегда статус или рейтинг форумчанина указывают на достаточную компетентность.

 
Подскажите, как работать с Canvas в мт4. Может у кого-то есть простой пример рисования текста и фигуры?
 
Yevhenii Levchenko:
Подскажите, как работать с Canvas в мт4. Может у кого-то есть простой пример рисования текста и фигуры?

Практически так же, как и в МТ5. Смотрите примеры, которые есть, и делайте. Что не получится - спрашивайте, и люди вам подскажут.

 

Привет. Чому ошибка? В цикле for int стоит перед i

 
Vladimir Makhnin:

Привет. Чому ошибка? В цикле for int стоит перед i

int i=0;

for(i=OrdersTotal()-1; ...) {
 if(...) {
 
Vitaly Muzichenko:

Зачем? Там наверное #property strict нету, или это не первая ошибка

 
Vitaly Muzichenko:
Artyom Trishkin:


Спасибо
Добавил после int count = 0 строку int i=0
Ошибка исчезла 

 
Vladimir Makhnin:

Спасибо
Добавил после int count = 0 строку int i=0
Ошибка исчезла 

Приколы инкапсуляции, если правильно понимаю, видимость переменной только в той функции, в которой ее объявили, в следующей ее уже не видно. А перед функциями будет видно во всех. можно было второй инт поставить в иф. А Фо и иф это отдельные функции.

 
Здраствуйте! Подскажите как включать Alert по закрытию свечи? Тоесть смысл в чем: срабатывает сигнал пересечении МА к примеру на ТФ 5, но срабатывает он где то на 2ой минуте, а Alert должен сработать на закрытии текущей свечи....
