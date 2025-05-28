Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 278

создал сигнал, плечё на счёте было 1:600. Сейчас поменял плечё на счёте и переподключил счёт. но сигнал так и не стал публичным и подключить сигнал не возможно. это почему? и как поднять рейтинг счёта что бы попасть в публичные сигналы? Вот ссылка на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/2116171
Nikita Kataranov #:
Удали и подключи снова. Плече надо меньше 1:500
 
Tretyakov Rostyslav #:
Спасибо

 
Tretyakov Rostyslav #:
А как поднять рейтинг? почему он недоступен в витрине, а только по прямой ссылке?

 
Nikita Kataranov #:

Доступен

 

Обращаюсь к любителям Линукс.

Подскажите ссылку , где можно скачать уже испытанный WIN для МТ 4 . Хочу перейти на линукс. Заодно мне интересно узнать какой Линукс для этих целей предпочтительней?
 
Помогите пожалуйста наложить индикатор Ichimoku на RSI в МТ4 !!!
Файлы:
SP_ICHIMOKU.tpl  2 kb
 
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как добавить объёмы в тестер МТ4, т.к. у моего советника есть объёмы, а в тестере нет и я не могу прогнать советника через тестер?
 
krutov64 #:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как добавить объёмы в тестер МТ4, т.к. у моего советника есть объёмы, а в тестере нет и я не могу прогнать советника через тестер?
В тестере есть объемы, Вы что-то не так делаете.
 
Sokolov Vladimir #:
Помогите пожалуйста наложить индикатор Ichimoku на RSI в МТ4 !!!
Всё разобрался ! Вот что получилось !
Файлы:
SPX500_mM1.png  34 kb
SPX500_mM11.png  38 kb
SPX500_mM111.png  39 kb
SP_Ichimoku.tpl  2 kb
