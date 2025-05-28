Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 278
создал сигнал, плечё на счёте было 1:600. Сейчас поменял плечё на счёте и переподключил счёт. но сигнал так и не стал публичным и подключить сигнал не возможно. это почему? и как поднять рейтинг счёта что бы попасть в публичные сигналы? Вот ссылка на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/2116171
Удали и подключи снова.
Спасибо
Удали и подключи снова.
А как поднять рейтинг? почему он недоступен в витрине, а только по прямой ссылке?
Доступен
Обращаюсь к любителям Линукс.Подскажите ссылку , где можно скачать уже испытанный WIN для МТ 4 . Хочу перейти на линукс. Заодно мне интересно узнать какой Линукс для этих целей предпочтительней?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как добавить объёмы в тестер МТ4, т.к. у моего советника есть объёмы, а в тестере нет и я не могу прогнать советника через тестер?
Помогите пожалуйста наложить индикатор Ichimoku на RSI в МТ4 !!!