Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 43
История закачена, параметры одинаковые, полный перебор двух параметров МА, без генетики. По ссылке что я приводил выше https://www.mql5.com/ru/forum/3456 тоже самое, ничего не изменилось..
Да вы сами попробуйте. Может у меня действительно руки крюки...
Да это просто тестер MT4 кривой. Не рекомендую им вообще пользоваться. Нужно постоянно открывать "Архив котировок" и пересчитывать таймфреймы, чтобы не попасть в ловушку одураченных случайными результатами. Я провёл сейчас тесты в MT4 и MT5. Да, в MT5 чуть дольше за счёт подготовки данных (всё автоматизировано) и намного большей точности тестирования.
Обратите внимание на множество других параметров по итогу теста. Сравните графики оптимизации, максимальные результаты, кол-во сделок в тестах и т.д. И тогда станет понятно, что тестер MT4 просто ни в какие ворота не лезет.
В общем, переходите на MT5 и не обращайте внимание на эти секунды. С учётом того, что в MT4 это впустую потраченное время, а в MT5 Вы получаете действительно адекватный и точный результат.
А на моё сообщение средневековой давности не обращайте внимания. Это было очень давно, и к тому же, я тогда был не прав. Понимание приходит с опытом. )
Здравствуйте уважаемые !
У меня вопрос - есть платные индюки на графике в отдельном окне.
Можно ли как- то получать данные от них и обрабатывать !?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы глобальные переменный сохраняли своё значение после включения и выключения компьютера (в пятницу выключаю, а в понедельник включаю)?
можете использовать такие переменные:
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Игорь:
У меня ни каких ошибок не было я смотрел !
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ все заработало наконец !!!!
Я рад очень сильно наконец все свои наработки поправлю !!!
Еще раз спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в чем всё-таки была причина?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы глобальные переменный сохраняли своё значение после включения и выключения компьютера (в пятницу выключаю, а в понедельник включаю)?
в чем всё-таки была причина?
Индюк загружался быстрее чем происходило подключение к торговому счету, в результате функция AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); возвращала ноль, и в следствии чего получали ошибку деления на ноль