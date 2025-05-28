Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 43

Левитин Сергей В.:

История закачена, параметры одинаковые, полный перебор двух параметров МА, без генетики.  По ссылке что я приводил выше  https://www.mql5.com/ru/forum/3456  тоже самое,  ничего не изменилось..

Да вы сами попробуйте. Может у меня действительно руки крюки...

Да это просто тестер MT4 кривой. Не рекомендую им вообще пользоваться. Нужно постоянно открывать "Архив котировок" и пересчитывать таймфреймы, чтобы не попасть в ловушку одураченных случайными результатами. Я провёл сейчас тесты в MT4 и MT5. Да, в MT5 чуть дольше за счёт подготовки данных (всё автоматизировано) и намного большей точности тестирования. 

Обратите внимание на множество других параметров по итогу теста. Сравните графики оптимизации, максимальные результаты, кол-во сделок в тестах и т.д. И тогда станет понятно, что тестер MT4 просто ни в какие ворота не лезет.

В общем, переходите на MT5 и не обращайте внимание на эти секунды. С учётом того, что в MT4 это впустую потраченное время, а в MT5 Вы получаете действительно адекватный и точный результат.

А на моё сообщение средневековой давности не обращайте внимания. Это было очень давно, и к тому же, я тогда был не прав. Понимание приходит с опытом. )

 

Здравствуйте уважаемые !

У меня вопрос - есть платные индюки на графике в отдельном окне.

Можно ли как- то получать данные от них и обрабатывать !? 

 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы глобальные переменный сохраняли своё значение после включения и выключения компьютера (в пятницу выключаю, а в понедельник включаю)?
 
iv1986:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы глобальные переменный сохраняли своё значение после включения и выключения компьютера (в пятницу выключаю, а в понедельник включаю)?

можете использовать такие переменные:

https://www.mql5.com/ru/docs/globals&nbsp;

Игорь:

Здравствуйте уважаемые !

У меня вопрос - есть платные индюки на графике в отдельном окне.

Можно ли как- то получать данные от них и обрабатывать !? 

Что значит "платные"? Вы за них заплатили?
 

Игорь:

У меня ни каких ошибок не было я смотрел ! 

СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ все заработало наконец !!!!

Я рад очень сильно наконец все свои наработки поправлю !!!

Еще раз спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

в чем всё-таки была причина?

 
Игорь:

Здравствуйте уважаемые !

У меня вопрос - есть платные индюки на графике в отдельном окне.

Можно ли как- то получать данные от них и обрабатывать !? 

Можно.
 
iv1986:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы глобальные переменный сохраняли своё значение после включения и выключения компьютера (в пятницу выключаю, а в понедельник включаю)?
Можно как уже выше сказали записывать в глобальные переменные терминала или делать запись в  файл, а при запуске считывать значения обратно.
 
Renat Akhtyamov:

в чем всё-таки была причина?

Индюк загружался быстрее чем происходило подключение к торговому счету, в результате функция AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); возвращала ноль, и в следствии чего получали ошибку деления на ноль
 
Sergey Gritsay:
Индюк загружался быстрее чем происходило подключение к торговому счету, в результате функция AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); возвращала ноль, и в следствии чего получали ошибку деления на ноль
Это я понял. Я не Вам задал вопрос.
