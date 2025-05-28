Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 193
я бы попробовал из CBmpButton ресурс взять и к ресурсу прозрачность применить, скорее всего должно работать
Возможно, но ради 2-х кнопок проделывать такие манипуляции, на мой взгляд оно того не стоит.
Будешь в Тушино - заходи.
Я не пью, спасибо!
Ребята, что-то получился затык - не могу сообразить
Есть код, как сделать вывод 5-ти объектов с шагом+коэффициент?
Данный код рисует все через 200, а нужно первый на Ask, второй через 100, третий через 200 от второго и тд.
Что-то не то, первый на аск, следующий 200, 600
Нужно первый на аск, следующий 100, 200 от предыдущего
Так по 100 каждый раз прибавлять или на 2 умножать?
Я там поправил.
Вот так нужно, исправил
Спасибо, этот вариант заработал!