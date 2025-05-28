Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 193

Igor Makanu:

я бы попробовал из CBmpButton ресурс взять и к ресурсу прозрачность применить, скорее всего должно работать

Возможно, но ради 2-х кнопок проделывать такие манипуляции, на мой взгляд оно того не стоит.

 
Будешь в Тушино - заходи. 
 
Алексей Тарабанов:
Будешь в Тушино - заходи. 

Я не пью, спасибо!

 

Ребята, что-то получился затык - не могу сообразить

Есть код, как сделать вывод 5-ти объектов с шагом+коэффициент?

   for(int i=0; i<5; i++) {
    double Step=100*Point;
    double Multiple=2.0;
     SetArrowPrice(0,"Pos"+(string)i,TimeCurrent(),Ask+(Step*i*Multiple),clrDodgerBlue);
   }

Данный код рисует все через 200, а нужно первый на Ask, второй через 100, третий через 200 от второго и тд.

 
Vitaly Muzichenko:

Ребята, что-то получился затык - не могу сообразить

Есть код, как сделать вывод 5-ти объектов с шагом+коэффициент?

Данный код рисует все через 200, а нужно первый на Ask, второй через 100, третий через 200 от второго и тд.

double step=100*Point,_step=0.0;
double mult=2.0;
for(int i=0; i<5; i++) {
    SetArrowPrice(0,"Pos"+(string)i,TimeCurrent(),Ask+_step,clrDodgerBlue);
    _step+=(step*=mult);
     
   }
 
Vladimir Simakov:

Что-то не то, первый на аск, следующий 200, 600

Нужно первый на аск, следующий 100, 200 от предыдущего

 
Vitaly Muzichenko:

Что-то не то, первый на аск, следующий 200, 600

Нужно первый на аск, следующий 100, 200 от предыдущего

Так по 100 каждый раз прибавлять или на 2 умножать?

Я там поправил.

 
Vladimir Simakov:

Так по 100 каждый раз прибавлять или на 2 умножать?

Вот так нужно, исправил

 
Vitaly Muzichenko:

Вот так нужно, исправил

double step=100*Point,price=Ask,mult=2.0;
for(int i=0; i<5; i++) {
    SetArrowPrice(0,"Pos"+(string)i,TimeCurrent(),price,clrDodgerBlue);
    price+=step;
    step*=mult;}
 
Vladimir Simakov:

Спасибо, этот вариант заработал!

