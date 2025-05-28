Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 130
А Вы используете отладчик для поиска своих ошибок?
Нет. Опыт программирования менее 1 недели. Взял для примера образец простейшего советника и пытаюсь внести в него SL, TP, TStop и TStep. После компиляции написано что ошибок нет (скрин выше приложил), но на деле (в тестере) данные функции не работают.
Подскажите плиз что для этого надо. И как действовать дальше.
Не хочется Вас обкрадывать. Лишать Вас очень нужного опыта поиска своих ошибок.
Ошибки - вещь неизбежная даже у профи.
Уметь их найти - это очень важно, если Вы хотите продолжать программировать.
Для этого существует в Metaeditor незаменимый инструмент "Отладка".
Потратьте время -освойте этот инструмент и Вам не нужно будет просить других на форумах искать Ваши ошибки.
Нужно проходить программу в пошаговом режиме с контролем нужных переменных, что в них происходит.
С помощью этого инструмента можно не только находить свои ошибки, но и понимать особенности работы некоторых функций.
Информацию можете почитать здесь или в справке MetaEditor.
Можите почитать эту статью.
Добрый день, друзья! Помогите решить следующую проблему: пробую написать простой советник и столкнулся со следующим: если значение SL ставится отличное от 0, то сделки совсем не открываются, а так же совсем не работают функции TP, TStop и TrailingStep.
Что следует исправить в коде?
Для установки уровней Stop Loss и Take Profit используется реальное ценовое значение. У Вас же в коде это нереальные значения. К примеру, если SL равно 50 для EURUSD, то получится значение 0.0005. Для ордера Buy такой Stop Loss еще корректен (хотя и не несет никакого смысла), а вот для Sell - ошибка, т. к. должен находиться выше цены открытия ордера. Если текущая цена EURUSD 1.25, то значение для Stop Loss должно быть выше этого уровня.
Также не забывайте производить проверку полученных значений Stop Loss и Take Profit на близость к рынку, сравнивая с величиной Stop Level.
Здравствуйте! Не могу найти функцию, возвращающую тикет самой дальней от рынка позиции. Не могли бы выложить у кого есть?
Здесь найдёте очень много
Спасибо, Виталий, но именно там (и не только) я и искал. К сожалению нет всех функций, которые мне нужны:
-возвращает тикет самой дальней от рынка позиции (по магику и направлению) Или самой ранней
-возвращает профит по тикету
-закрывает позицию по тикету
Подскажите где взять, если знаете
Там есть тикет ближайшей. Как найти дальнюю - думаю догадаетесь сами. Если нашли тикет, то c ним уже сможете работать if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET)) { ... }
Здраствуйте! Делаю советник по двум условиям!!! Так вот в первом условии, все должно работать на м15, а в другом на н4!!! Подскажите как это можно сделать?
Брать данные с разных ТФ. Например, цена открытия текущего бара на разных ТФ (значения будут совпадать только первые 15 минут бара Н4):
Наиболее сложный момент при работе с разными ТФ - синхронизация данных. Ведь нумерация баров на разных ТФ отличается.