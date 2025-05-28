Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 160
Что с чем сравниваете?
Если 0 > 0 и 0 > 0 и 0 > 0
3 скользящих,и если нет открытых ордеров тогда открываемся.... блин понял... спасибо... ща попробую исправить
""Вы купили продукт ".....".Для использования продукта перейдите в терминал, авторизуйтесь в MQL5.community и активируйте купленный продукт."" А как его АКТИВИРОВАТЬ?
да и настроить на инструменты нужно. Ну есть же наверное какая-то инструкция? Почему-то у меня ничего не получается.... Помогите, пожалуйста. Я ходила по ссылкам вводила пароли, но ни кнопки АКТИВИРОВАТЬ, не Настройки ничего нет. Есть только Арендовать, скачать Демо или Купить. Что делать? Помогите новичку!
Здраствуйте! делаю безубыточник! помогите, ато ругается на error 130, а иногда и срабатывает как положено!!! кароче когда как!!! что тут не так?
Здраствуйте! делаю безубыточник! помогите, ато ругается на error 130, а иногда и срабатывает как положено!!! кароче когда как!!! что тут не так?
Коды ошибок. Вам же сказано, неправильные стопы. Проверяйте стоплевил, вполне вероятно что не попадаете в разрешенный лимит на текущий момент.
Если вы купили продукт через торговую платформу, никакой установки не требуется. Вы можете сразу запустить его из Навигатора.
Если вы купили продукт через сайт, откройте настройки торговой платформы и укажите данные вашего MQL5-аккаунта на вкладке "Сообщество". После этого откройте раздел "Инструменты - Маркет - Покупки" и нажмите "Установить" справа от продукта.
Добрый день. Помогите задать условие такого плана: при закрытии по стоплосу ордера бай или сел, советник больше в текущей день больше ордера такого типа не выставляет.
Думаю что должно быть что-то типа этого
if (TimeDayOfYear(CurTime()) == TimeDayOfYear(время последнего ордера бай или селл))
переменная отвечающая за разрешение торговли.
return;
как правильно задать время нужного ордера?