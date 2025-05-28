Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 160

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Что с чем сравниваете?

Если 0 > 0 и 0 > 0 и 0 > 0

3 скользящих,и если нет открытых ордеров тогда открываемся.... блин понял... спасибо... ща попробую исправить

 
Здравствуйте! Дайте пожалуйста готовый код трала с шагом и безубытком!!! тоесть что бы через количество шагов сработал безубыток и все!
 
Здравствуйте , знакомый просит задать вопрос про алфавит  MQL 4 :
Так что Кириллица - русские буквы входят в состав алфавита?
И еще знак вопроса ???? входит ли в множество символов алфавита?????
и обратная наклонная черта \\\\\\\ он то как входит или нет
 
Установил терминал мт4 сразу второй установил, с одного раздал сигнал, на втором сделки открываются не такими же лотами, суммы на всех одинаковый, ПОМОГИТЕ разобраться, первая сделка 0,01, вторая 0,02, а открываются обе по 0,01. как установить точное копирование, тогда стратегия робота не будет работать
 
Уважаемые знающие, Я совсем новичок купила сегодня вашу программу. ....       После оплаты увидела:
""Вы купили продукт ".....".Для использования продукта перейдите в терминал, авторизуйтесь в MQL5.community и активируйте купленный продукт."" А как его АКТИВИРОВАТЬ?
да и настроить на инструменты нужно. Ну есть же наверное какая-то инструкция? Почему-то у меня ничего не получается.... Помогите, пожалуйста.  Я ходила по ссылкам вводила пароли, но ни кнопки АКТИВИРОВАТЬ, не Настройки ничего нет. Есть только Арендовать, скачать Демо или Купить.   Что делать? Помогите новичку!
 

Здраствуйте! делаю безубыточник! помогите, ато ругается на error 130, а иногда и срабатывает как положено!!! кароче когда как!!! что тут не так?

void Tralorder()
  {
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)==true)
        {
               if(OrderType()==OP_BUY)
                 {
                     if(Bid>NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+shagtrala*Point,Digits) && OrderStopLoss()<NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+lTrailingDistance*Point,Digits))
                     
                           if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() + (lTrailingDistance * _Point),0,0,clrGreen)==false)
                              Print(GetLastError());
                 }
               if(OrderType()==OP_SELL)
                 {
                     if(Bid<NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-shagtrala*Point,Digits) && OrderStopLoss()>NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-lTrailingDistance*Point,Digits))
                     
                           if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() - (lTrailingDistance * _Point),0,0,clrRed)==false)
                              Print(GetLastError());
                 }
        }
     }
  }
 
ponochka:

Здраствуйте! делаю безубыточник! помогите, ато ругается на error 130, а иногда и срабатывает как положено!!! кароче когда как!!! что тут не так?

Коды ошибок. Вам же сказано, неправильные стопы. Проверяйте стоплевил, вполне вероятно что не попадаете в разрешенный лимит на текущий момент.

 
fotisa11:
Уважаемые знающие, Я совсем новичок купила сегодня вашу программу. ....       После оплаты увидела:
""Вы купили продукт ".....".Для использования продукта перейдите в терминал, авторизуйтесь в MQL5.community и активируйте купленный продукт."" А как его АКТИВИРОВАТЬ?
да и настроить на инструменты нужно. Ну есть же наверное какая-то инструкция? Почему-то у меня ничего не получается.... Помогите, пожалуйста.  Я ходила по ссылкам вводила пароли, но ни кнопки АКТИВИРОВАТЬ, не Настройки ничего нет. Есть только Арендовать, скачать Демо или Купить.   Что делать? Помогите новичку!

Если вы купили продукт через торговую платформу, никакой установки не требуется. Вы можете сразу запустить его из Навигатора.

Если вы купили продукт через сайт, откройте настройки торговой платформы и укажите данные вашего MQL5-аккаунта на вкладке "Сообщество". После этого откройте раздел "Инструменты - Маркет - Покупки" и нажмите "Установить" справа от продукта.



 

Добрый день. Помогите задать условие такого плана: при закрытии по стоплосу ордера бай или сел, советник больше в текущей день больше ордера такого типа не выставляет.

Думаю что должно быть что-то типа этого

if (TimeDayOfYear(CurTime()) == TimeDayOfYear(время последнего ордера бай или селл))

переменная отвечающая за разрешение торговли.

return;

как правильно задать время нужного ордера?

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
1...153154155156157158159160161162163164165166167...289
Новый комментарий