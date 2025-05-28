Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 108
OnTick - условно это новое, модное название старой функции Start - надо ставить курсор на название функции (и любое другое слово) и нажимать F1
Большое спасибо за ответ и подсказку с F1! Как понимаю учебника для новых, модных названий нету и всё надо через справочник изучать, верно?
Есть более надежный способ - пишу простые скрипты и на них проверяю отдельные моменты
Есть более надежный способ - пишу простые скрипты и на них проверяю отдельные моменты
Очень признателен за разъяснения!
Добрый день.
Пытаюсь создать включаемый файл (*.mqh). Имя - svuForm.
Мастер MQL его без труда создает и помещает в папку Include. Компилируется без ошибок.
В индикаторе, кот его использует (имя sviForm), помещаю строку #include <svuForm>
При компиляции индикатора получаю ошибку:
can't open "C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\6FD550DEB09C314A5BB58C5F67757D8B\MQL4\include\svuForm" include file sviForm.mq4 12 11
Если использовать Файл -> Открыть каталог данных, то в папке C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\6FD550DEB09C314A5BB58C5F67757D8B\MQL4\Include
файл svuForm.mqh есть и без всяких проблем открывается.
Что я неправильно делаю?
1. #include <svuForm.mqh>
2. #include "svuForm.mqh" и поместить включаемый файл в папку с индикатором
Здраствуйте! помогите сделать логику по MACD
Есть стандартный код:
MACD_Main = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i);
MACD_MainPrevious = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i+1);
//----
MACD_Signal = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, i);
MACD_SignalPrevious = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, i+1);
//----
помогите сделать следующее!!! Что бы когда красная линия переступает нулевой рубеж вверх или вниз было какое либо действие!
Наверное надо вместо исторических i и i+1 брать 0 и 1 - нас же интересуют последние значения, текущий момент, сейчас. Потом возможны три случая в одну сторону. 1) Была внизу, стала вверху: SignalPrevious < MainPrevious && Signal > Main и еще 2 случая: 2) была внизу и сравнялись, 3) были равны и разошлись. И еще 3 случая в другую сторону...
С Новым Годом, с новым счастьем. Крупных профитов и мееелких лосей!!!
Задам их здесь
Magic=0; это магик с номером 0 или его отсутствие
extern отличие от input
невозможность запуска терминала - выбивает ошибку с параметром initialization error 2 или initialization error 4
в чем причина и какие способы решения
и последний - построить машку по графику ренко
как бы параметр iMA неравен массиву данных от кубика ренко