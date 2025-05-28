Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 108

STARIJ:

OnTick - условно это новое, модное название старой функции Start - надо ставить курсор на название функции (и любое другое слово) и нажимать F1


Большое спасибо за ответ и подсказку с F1! Как понимаю учебника для новых, модных названий нету и всё надо через справочник изучать, верно?

 
Есть более надежный способ - пишу простые скрипты и на них проверяю отдельные моменты

 
Есть более надежный способ - пишу простые скрипты и на них проверяю отдельные моменты


Очень признателен за разъяснения!

 

Добрый день.

Пытаюсь создать включаемый файл (*.mqh).  Имя - svuForm.

Мастер MQL его без труда создает и помещает в папку Include.  Компилируется без ошибок.

В индикаторе, кот его использует (имя sviForm), помещаю строку  #include <svuForm>

При компиляции индикатора получаю ошибку:

can't open "C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\6FD550DEB09C314A5BB58C5F67757D8B\MQL4\include\svuForm" include file sviForm.mq4              12 11

Если использовать   Файл -> Открыть каталог данных, то в папке C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\6FD550DEB09C314A5BB58C5F67757D8B\MQL4\Include

файл  svuForm.mqh  есть и без всяких проблем открывается.


Что я неправильно делаю?


 
1. #include <svuForm.mqh>

2. #include "svuForm.mqh" и поместить включаемый файл в папку с индикатором

 
Спасибо, все понял - не указал расширение - решил, что оно идет по умолчанию.
 
include включает файл с абсолютно любым расширением, каким укажете.   Например #include <AAA.aaa> вполне допустимо, проверял ...
 

Здраствуйте! помогите сделать логику по MACD

Есть стандартный код:


MACD_Main = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i);

MACD_MainPrevious = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i+1);

//----    

MACD_Signal = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, i);

MACD_SignalPrevious = iMACD(NULL, 0, fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, i+1);

//----    


помогите сделать следующее!!! Что бы когда красная линия переступает нулевой рубеж вверх или вниз было какое либо действие!


 
Наверное надо вместо исторических i  и  i+1  брать 0 и 1 - нас же интересуют последние значения, текущий момент, сейчас. Потом возможны три случая в одну сторону. 1) Была внизу, стала вверху: SignalPrevious < MainPrevious  && Signal > Main   и еще 2 случая: 2) была внизу и сравнялись, 3) были равны и разошлись.   И еще 3 случая в другую сторону...

С Новым Годом, с новым счастьем. Крупных профитов и мееелких лосей!!!

 

Задам их здесь

Magic=0;  это магик с номером 0 или его отсутствие

extern отличие от input

невозможность запуска терминала  - выбивает ошибку с параметром initialization error 2 или initialization error 4

в чем причина и какие способы решения 


и последний - построить машку по графику ренко

как бы параметр iMA неравен массиву данных от кубика ренко

