Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 157
Не выходит прописать комментарий к параметру, раньше выходило. В списке параметров показывает имя параметра, а не его описание.
Терминал МТ4, билд 1090.
Пример кода
Что-то изменилось, я что-то не так делаю или это ошибка?
Директива "#property strict" указана в начале кода?
как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .
Можно использовать ту же функцию открытия, что и делает первую сделку, только проверить на дистанцию от последней открытой сделки.
Вам нужно дополнительное открытие по тренду. Их еще называют Усреднение.
Называют "Пирамидинг", а усреднение - это против тренда)
если есть сигнал на сделку следующую как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .
походу не кто не умеет
Ни не кто, а никто. Лауреат? Интересно в какой области?
Умею многие, только времени на столь длинный ответ имеет не каждый.