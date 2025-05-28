Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 157

Новый комментарий
 

Не выходит прописать комментарий к параметру, раньше выходило. В списке параметров показывает имя параметра, а не его описание.

Терминал МТ4, билд 1090.

Пример кода

input int parameter_interval = 60; //Interval: Описание параметра

Что-то изменилось, я что-то не так делаю или это ошибка?

 
Alligator:

Не выходит прописать комментарий к параметру, раньше выходило. В списке параметров показывает имя параметра, а не его описание.

Терминал МТ4, билд 1090.

Пример кода

Что-то изменилось, я что-то не так делаю или это ошибка?

Директива "#property strict" указана в начале кода?

 
Vitaly Muzichenko:

Директива "#property strict" указана в начале кода?

Спасибо, помогло.
 
как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .
 
Лауреат:
как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .

Можно использовать ту же функцию открытия, что и делает первую сделку, только проверить на дистанцию от последней открытой сделки.

Вам нужно дополнительное открытие по тренду. Их еще называют Усреднение.

 
как это все описать в языке 
 
если есть сигнал на сделку следующую как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .
 
Vladislav Andruschenko:

Можно использовать ту же функцию открытия, что и делает первую сделку, только проверить на дистанцию от последней открытой сделки.

Вам нужно дополнительное открытие по тренду. Их еще называют Усреднение.

Называют "Пирамидинг", а усреднение - это против тренда)

 
Лауреат:
если есть сигнал на сделку следующую как сделать функцию которая бы открывала ещё заданное количество сделок после первой открытой но не закрытой сделки , если идея трендовая .
походу не кто не умеет 
 
Лауреат:
походу не кто не умеет 

Ни не кто, а никто. Лауреат? Интересно в какой области?

Умею многие, только времени на столь длинный ответ имеет не каждый.

1...150151152153154155156157158159160161162163164...289
Новый комментарий