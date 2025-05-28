Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 55
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста написать советник.
Суть советника: открывает 4 ордера по 1 лоту.
2 на продажу: usdchf; eurusd;
2 на покупку: gbpusd; usdjpy;
При достижении общего профита в 5 пунктов, закрыть все сделки. И начать заново.
Добрый день.
Кто-нибудь в курсе почему вместо МТ4 устанавливается МТ5, если попытаться это сотворить вот отсюда:
Возможно программно управлять алертами - устанавливать с заданными параметрами, снимать ?
Хочу сделать советника, который бы в указанный интервал времени дополнительно отсылал на емайл уведомления о срабатывании алерта.
спасибо.
Спасибо, но вопрос то в том, что то что я привел появляется при попытке скачать из маркета и при ответе "нет" на вопрос "установлен ли у вас МТ4".
Этот вопрос тут каждый день задают по 100500 раз те, кому лень поискои пользоваться. Всё, поддержка МТ4 вышла, разработчики активно толкают пользователей на переход к МТ5, в том числе и методом насильной подмены установочных пакетов.
Так что только методом, предложенным выше - скопировать уже установленный чистый терминал.
ребят кто нибудь в курсе как из кода бота вытащить параметры для оптимизации?
Объявляеш переменные как внешние и вперед.
а в мт4 тоже самое также все или нет?