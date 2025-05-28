Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 55

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста написать советник.

Суть советника:  открывает 4 ордера по 1 лоту.

2 на продажу: usdchf; eurusd;

2 на покупку:  gbpusd; usdjpy;

 

При достижении общего профита в 5 пунктов, закрыть все сделки. И начать заново. 

 

Добрый день.

Кто-нибудь в курсе почему вместо МТ4 устанавливается МТ5, если попытаться это сотворить вот отсюда:


 
Здравствуйте. возможно ли программно отследить факт срабатывания стандартного алерта МТ4 ?

Возможно программно управлять алертами  - устанавливать с заданными параметрами, снимать ?

Хочу сделать советника, который бы в указанный интервал времени дополнительно отсылал на емайл уведомления о срабатывании алерта.

спасибо.
Андрей:

Добрый день.

Кто-нибудь в курсе почему вместо МТ4 устанавливается МТ5, если попытаться это сотворить вот отсюда:


https://www.mql5.com/ru/forum/167943
 
Vladimir Zubov:
https://www.mql5.com/ru/forum/167943
Спасибо, но вопрос то в том, что то что я привел появляется при попытке скачать из маркета и при ответе "нет" на вопрос "установлен ли у вас МТ4".
 
Андрей:
Спасибо, но вопрос то в том, что то что я привел появляется при попытке скачать из маркета и при ответе "нет" на вопрос "установлен ли у вас МТ4".

Этот вопрос тут каждый день задают по 100500 раз те, кому лень поискои пользоваться. Всё, поддержка МТ4 вышла, разработчики активно толкают пользователей на переход к МТ5, в том числе и методом насильной подмены установочных пакетов.

Так что только методом, предложенным выше - скопировать уже установленный чистый терминал. 

 
ребят кто нибудь в курсе как из кода бота вытащить параметры для оптимизации?
 
denisov1988:
ребят кто нибудь в курсе как из кода бота вытащить параметры для оптимизации?
Объявляеш переменные как внешние и вперед. 
 
Alekseu Fedotov:
Объявляеш переменные как внешние и вперед. 
а в мт4 тоже самое также все или нет?
 
denisov1988:
а в мт4 тоже самое также все или нет?
Да.
