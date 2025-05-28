Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 191
В программе утекает память.
Ошибка Out of memory вылазит через 3-4 дня работы эксперта.
Как отловить, не понятно.
Расставил кучу принтов, мониторю все массивы на переполнение.
Возникла идея, ускорить программу. Чтоб в OnTick вмест одного прохода делалось например 10 тысяч. Но чтоб постепенно отсеивать блоки нужно контролировать загрузку оперативной памяти.
Из МТ4 можно это делать, но там точность до мегабайта.
Если делать через dll, в winApi есть функция GetProcessMemoryInfo (https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/psapi/nf-psapi-getprocessmemoryinfo?redirectedfrom=MSDN_
Которая поидее может до байта отследить.
Помогите импортировать функцию в mql4 программу
Какое максимальное число адресов для отправки SendNotification() ?
В программе утекает память.
Естественно, утекает.
Естественно, утекает. for (int i=0; i
Не понял вас, поясните причем тут цикл.
Sergey Likho:
Но чтоб постепенно отсеивать блоки нужно контролировать загрузку оперативной памяти.
Из МТ4 можно это делать, но там точность до мегабайта.
Какой функций можно контролировать загрузку оперативной памяти из МТ4?
Здравствуйте
памогите решить проблему
после перезагрузки компа в мт4 слетает активация
вот что пишет 2019.12.22 13:13:07.295 cannot load 'C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CCB2DB5ABAB48D780F7883A0CBD7F76A\MQL4\Experts\Market\SRB Grid.ex4'
Здравствуйте!
Проблема у меня.
В МТ4 пропускаются, т.е. не отображаются целые периоды. Например, в прикрепленном скрине на франке на Н4 нет целых 10 дней. Пробовал закачивать котировки через Сервис-Архив котировок - котировки нормально грузятся, но это не помогает. Перезагрузка терминала тоже. И это не по одному, по нескольким инструментам.
Как помочь беде?
Буду очень благодарен за советы.
Попробуйте ПКМ по графику --> Обновить. По каждому таймфрейму.
Или на каждом ТФ удерживайте клавишу Home до тех пор, пока всё не загрузится.
ПОМОГЛО!! Спасибо, добрый человек!!
Приветствую
Подскажите, пожалста, есть ли возможность задавать толщину шрифта на текстовых объектах?
Нашел TextSetFont (Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования) https://docs.mql4.com/ru/objects/textsetfont
, где есть флаги для задания толщины шрифта, но не могу разобраться как пользоваться.