Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 252

Mihail Matkovskij #:

И все котировки автоматически подгружаются с сервера...

Речь идёт о "Архиве котировок". Автоматическая подгруздка всегда будет с сервера брокера.

 
Nauris Zukas #:

Речь идёт о "Архиве котировок". Автоматическая подгруздка всегда будет с сервера брокера.

А если на сервер не хранит старые котировки, а только ближайшие, а вы обращаетесь к старым, что будет?

 
Mihail Matkovskij #:

А если на сервер не хранит старые котировки, а только ближайшие, а вы обращаетесь к старым, что будет?

Не понятный вопрос.
Перекручивая график можно подгрузить котировки с сервера брокера. Если мало, то уже "Архиве котировок" или искать.

 
Nauris Zukas #:

Не понятный вопрос.
Перекручивая график можно подгрузить котировки с сервера брокера. Если мало, то уже "Архиве котировок" или искать.

Вопрос вполне понятен. Отвечаю на свой же вопрос.

1. Если нужные котировки существуют на сервере, то терминал подгрузит их без проблем.

2. Если котировок нет в истории (сервер не хранит старые котировки), то терминал предложит скачать недостающие котировки с сервера MetaQuotes, с предупреждением о том, что котировки могут не совпадать с котировками брокера.

3. Если и на сервере  MetaQuotes нет этих котировок, то терминал выведет в журнал сообщение об ошибке.

Так работает терминал в моём понимании. И где я ошибся?

 
Mihail Matkovskij #:

Вопрос вполне понятен. Отвечаю на свой же вопрос.

1. Если нужные котировки существуют на сервере, то терминал подгрузит их без проблем.

Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.

2. Если котировок нет в истории (сервер не хранит старые котировки), то терминал предложит скачать недостающие котировки с сервера MetaQuotes, с предупреждением о том, что котировки могут не совпадать с котировками брокера.

не "терминал предложит" а самому заходить в Архиве котировок (F2) и мануально загружать.

3. Если и на сервере  MetaQuotes нет этих котировок, то терминал выведет в журнал сообщение об ошибке.

Так работает терминал в моём понимании. И где я ошибся?

не помню что-бы видел сообщение об ошибке в Архиве котировок но надпись  "Нет новых данных для символа ..." присутствует.

 
Nauris Zukas #:

Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.

не "терминал предложит" а самому заходить в Архиве котировок (F2) и мануально загружать.

не помню что-бы видел сообщение об ошибке в Архиве котировок но надпись  "Нет новых данных для символа ..." присутствует.

Есть такое.


 
Volodymyr Zubov #:

Есть такое.


Что есть? Надпись "Нет новых данных для символа ..." на английском или что то другое мне хотели показать?

 
Nauris Zukas #:

Что есть? Надпись "Нет новых данных для символа ..." на английском или что то другое мне хотели показать?

Бывает нет истории для новых торговых символов.

 
Volodymyr Zubov #:

Бывает нет истории для новых торговых символов.

Если Вы поменяете язык терминала на русский View->Languages->Russian, то увидите как эта надпись "There are no new data for a symbol ..." будет на русском "Нет новых данных для символа ...".  Не какая это не ошибка! :)))

 
Nauris Zukas #:

Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.

Точно не помню. Но вроде я подгружал через диалог, по нажатию F2. Пробовал создавать скрипты для подгрузки, но так и не понял, зачем они нужны. Скрипт не работал, но через диалог котировки подгружались. Но это было в 4 терминале. В 5 у меня ничего подобного не возникало.

Nauris Zukas #:

не "терминал предложит" а самому заходить в Архиве котировок (F2) и мануально загружать.

А здесь как раз так и было у меня с 4 терминалом. Но вместо котировок брокера терминал предлагал подгрузить котировки с сервера MetaQuotes.
Nauris Zukas #:

не помню что-бы видел сообщение об ошибке в Архиве котировок но надпись  "Нет новых данных для символа ..." присутствует.

При тестировании экспертов в журнал тестера пишет сообщение об ошибке и эксперт не запускается.


Но, согласен, немного я всё перепутал. Было поздно уже. Собирался спать ложиться.

