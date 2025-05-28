Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 252
И все котировки автоматически подгружаются с сервера...
Речь идёт о "Архиве котировок". Автоматическая подгруздка всегда будет с сервера брокера.
А если на сервер не хранит старые котировки, а только ближайшие, а вы обращаетесь к старым, что будет?
Не понятный вопрос.
Перекручивая график можно подгрузить котировки с сервера брокера. Если мало, то уже "Архиве котировок" или искать.
Вопрос вполне понятен. Отвечаю на свой же вопрос.
1. Если нужные котировки существуют на сервере, то терминал подгрузит их без проблем.
2. Если котировок нет в истории (сервер не хранит старые котировки), то терминал предложит скачать недостающие котировки с сервера MetaQuotes, с предупреждением о том, что котировки могут не совпадать с котировками брокера.
3. Если и на сервере MetaQuotes нет этих котировок, то терминал выведет в журнал сообщение об ошибке.
Так работает терминал в моём понимании. И где я ошибся?
Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.
Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.
Есть такое.
Что есть? Надпись "Нет новых данных для символа ..." на английском или что то другое мне хотели показать?
Бывает нет истории для новых торговых символов.
Если Вы поменяете язык терминала на русский View->Languages->Russian, то увидите как эта надпись "There are no new data for a symbol ..." будет на русском "Нет новых данных для символа ...". Не какая это не ошибка! :)))
Перекручивая график можно подгрузить котировки принудительно. Не уверен что это можно назвать "подгрузит их без проблем". Для этого даже специальные скрипты существует.
Nauris Zukas #:
не "терминал предложит" а самому заходить в Архиве котировок (F2) и мануально загружать.
не помню что-бы видел сообщение об ошибке в Архиве котировок но надпись "Нет новых данных для символа ..." присутствует.
При тестировании экспертов в журнал тестера пишет сообщение об ошибке и эксперт не запускается.
Но, согласен, немного я всё перепутал. Было поздно уже. Собирался спать ложиться.