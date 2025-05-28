Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 49
За пирожок и чашку кофе нужно подправить предупреждение ( от новых билдов мт4)
Ну, пирожок-то можно по почте отправить... А кофе где получить?
Спасиб)))
Пытаюсь установить MetaTrader4 из оригинального установочного файла mt4setup.exe , а мне внаглую устанавливается MT5. Система Windows7 x64. Это разработчик так пытается заставить полюбить новую платформу? Как мне поставить то что хочу Я (MT4), а не то что мне навязывают?
Стоплосс и тейк профит пытаюсь реализовать таким путем:
spread = Ask-Bid;
double StopLoss_B = NormalizeDouble(Low[1]- spread,Digits);//NormalizeDouble(Low[1]- spread,Digits)
double TakeProfit_B = NormalizeDouble(Ask+((Ask-StopLoss_B)* RiskRewart),Digits) ;
double StopLoss_S = NormalizeDouble(High[1]+ spread,Digits);//NormalizeDouble(High[1]+ spread,Digits)
double TakeProfit_S = NormalizeDouble(Bid-((StopLoss_S-Bid)* RiskRewart),Digits) ;
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,StopLoss_B,TakeProfit_B,"PBar",Magik,0,Blue);
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,StopLoss_S,TakeProfit_S,"PBar",Magik,0,Red);
Тестер выдает ошибку 130 - что-то не так с ТП и СЛ. Не могу понять что именно, тем более что иногда исполняет нормально, а иногда ошибка
В общем, прошу помощи.
Возможно иногда ставите слишком близко к текущей цене, посмотрите что вам вернет функция
Sergey Gritsay, 2017.01.07 18:48
Возможно иногда ставите слишком близко к текущей цене, посмотрите что вам вернет функция
Спасибо за участие. Как пользоваться предложенной функцией не сообразил. Но вы подтолкнули меня к более подробному изучению тех ошибок на графике и понял, что причина в том, что когда сработал СтопЛосс, но свеча еще не закрылась советник пытается выставить новый ордер, вот тут и возникает ошибка. Надо думать как объяснить советнику, что на одной свече нужен только один ордер
Спасибо за участие. Как пользоваться предложенной функцией не сообразил. Но вы подтолкнули меня к более подробному изучению тех ошибок на графике и понял, что причина в том, что когда сработал СтопЛосс, но свеча еще не закрылась советник пытается выставить новый ордер, вот тут и возникает ошибка. Надо думать как объяснить советнику, что на одной свече нужен только один ордер
Vitalie Postolache, 2017.01.07 21:23
Смотреть среди закрытых ордеров, если у советника на данном символе есть уже ордер, смотреть разницу (время закрытия ордера)-(время открытия свечи), если разница меньше PeriodSeconds() - новый ордер не открывать.
Поступил немного иначе.
функция нового бара:
bool NewBar()
{
static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(lastbar != curbar)
{
lastbar = curbar;
return (true);
}
else return(false);
}
и условия открытия прописал только если новый бар